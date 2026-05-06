Кабинет Министров Украины принял решение продлить экспериментальную программу Национальный кэшбэк, которая поддерживает украинских производителей и стимулирует покупку отечественных товаров. Согласно постановлению № 559 от 29 апреля, действие проекта официально продлено до 30 апреля 2028 года.

Правительство отказалось от предыдущего сценария завершения программы в 2026 году, сохранив ее как один из инструментов поддержки экономики во время военного положения.

Когда выплатят кэшбэк за апрель и что изменилось с 1 мая, читайте в нашем материале.

Новые сроки действия Национального кэшбэка и автоматическое продление участия

Обновленный этап программы Национального кэшбэка стартовал 1 мая 2026 года и будет действовать как минимум до 30 апреля 2028-го. При этом активное начисление кэшбэка планируется завершить в марте 2028 года.

Для граждан и бизнеса участие в программе не потребует повторной регистрации, ведь статус продлевается автоматически. В то же время продавцы смогут выйти из системы по собственному решению, а потребители имеют право в любой момент закрыть специальный счет через банк.

Как меняются правила начисления кэшбэка

С 2026 года обновляется сама логика выплат в рамках программы Сделано в Украине. Размер компенсации теперь напрямую зависит от доли импортных компонентов в товаре:

5% возврата — для продукции с импортной составляющей до 35%;

15% — для товаров, где доля импорта превышает 35%.

Отдельно прописаны условия для топлива, на которое распространяются пониженные ставки стимулирования: бензин — 10%, дизель — 15%, сжиженный газ — 5%. Выплаты за топливо будут начисляться до 31 мая 2026 года.

Лимиты выплат и правила использования средств

Система сохраняет жесткие финансовые ограничения. Минимальное ежемесячное начисление составляет 2 гривны, максимальное — 3000 грн на одного человека. Для топлива установлен отдельный лимит — до 500 грн кэшбэка в месяц.

Накопленные средства нельзя снять наличными. Тратить их разрешается исключительно безналично — на украинские товары, лекарства, продукты, коммунальные услуги, книги или благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ.

Кэшбэк за апрель: когда будет выплата

Пока неизвестно, когда будет выплата кэшбэка за апрель 2026 года. Более того, также неизвестно, когда именно участники получат средства за март 2026 года. Ранее ожидалось, что мартовские начисления поступят до конца апреля, однако этого не произошло.

Однако в правительстве прописали, когда поступят выплаты за май и июнь 2026 года. Согласно новому постановлению, выплаты за май и июнь 2026 года должны быть произведены в июле, после чего средства станут доступны для использования.

Финансирование в 2026–2027 годах и бюджетные риски

Отдельно правительство прописало зависимость программы от бюджетных возможностей. Выплаты за декабрь 2026 и декабрь 2027 года будут осуществляться только при условии достаточного финансирования государственного бюджета.

Если ресурсов не хватит, выплаты могут быть приостановлены с 1 января следующего года без компенсации невыплаченных сумм за предыдущий декабрь. Это фактически делает программу зависимой от состояния государственных финансов в каждом бюджетном периоде.

