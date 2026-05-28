Правительство одобрило проект нового Таможенного кодекса европейского образца, сообщает Урядовий портал.

Кабмин одобрил проект нового Таможенного кодекса

Как отмечается на сайте Урядового порталу, это один из ключевых шагов для вступления Украины в ЕС и выполнения наших обязательств в рамках переговорного процесса по членству.

Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, принятый кодекс полностью согласовывается с Таможенным кодексом ЕС и вводит единые с Евросоюзом таможенные правила.

Сейчас смотрят

— Это новые подходы к таможенным процедурам, авторизациям, гарантиям, декларированию и освобождению от пошлины. Для украинского бизнеса это означает более понятные и предсказуемые правила, более быструю адаптацию к европейскому рынку, упрощение логистики и новые возможности для торговли с государствами-членами ЕС, – отметила она.

В то же время, за ее словами, для бизнеса и граждан сохраняется непрерывность процессов: нынешние авторизации продолжат действовать, а система “единого окна” будет работать в обычном режиме.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщил, что Украина может выйти на подписание договора о вступлении в ЕС в 2027 году, закрыв большинство переговорных разделов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.