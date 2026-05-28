Один из ключевых шагов для вступления Украины в ЕС: Кабмин одобрил проект нового Таможенного кодекса
- Кабинет министров одобрил проект нового Таможенного кодекса, который должен согласовать украинские таможенные правила с нормами Европейского Союза.
- Документ предусматривает новые подходы к таможенным процедурам, авторизациям, гарантиям, декларированию и освобождению от пошлины.
- Для бизнеса и граждан действующие авторизации продолжат действовать, а система "единого окна" будет работать в обычном режиме.
Правительство одобрило проект нового Таможенного кодекса европейского образца, сообщает Урядовий портал.
Как отмечается на сайте Урядового порталу, это один из ключевых шагов для вступления Украины в ЕС и выполнения наших обязательств в рамках переговорного процесса по членству.
Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, принятый кодекс полностью согласовывается с Таможенным кодексом ЕС и вводит единые с Евросоюзом таможенные правила.
— Это новые подходы к таможенным процедурам, авторизациям, гарантиям, декларированию и освобождению от пошлины. Для украинского бизнеса это означает более понятные и предсказуемые правила, более быструю адаптацию к европейскому рынку, упрощение логистики и новые возможности для торговли с государствами-членами ЕС, – отметила она.
В то же время, за ее словами, для бизнеса и граждан сохраняется непрерывность процессов: нынешние авторизации продолжат действовать, а система “единого окна” будет работать в обычном режиме.
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщил, что Украина может выйти на подписание договора о вступлении в ЕС в 2027 году, закрыв большинство переговорных разделов.