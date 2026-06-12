Правительство готово работать над разширением программы єЯсла на женщин, которые являются физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в здании Верховной Рады.

єЯсла для женщин-ФЛП

По словам Свириденко, представители бизнеса, которые проводят встречи с чиновниками на ежедневной основе, задают вопрос об обеспечении кадрами и более активном привлечении женщин к рынку труда.

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По мнению премьер-министра, программа єЯсла дает возможность женщинам выходить на работу и зарабатывать деньги.

– Мы готовы рассмотреть возможности расширения этой программы на физических лиц-предпринимателей, – заявила она.

Свириденко добавила, что правительство вместе с Министерством социальной политики сосредоточится на создании надежной антифрод-системы.

Она объяснила, что это необходимо, чтобы остановить недобросовестных ФЛП, которые захотят нажиться на изменениях, даже не работая в сфере предоставления этих услуг.

В феврале глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев инициировал обращение к правительству о корректировке нормативной базы проекта єЯсла.

Он призвал включить матерей, являющихся одновременно ФЛП, в перечень получателей такой помощи.

Программа єЯсла стартовала 1 января 2026 года для поддержки родителей, которые возвращаются к полноценной занятости и воспитывают детей в возрасте от одного до трех лет.

Ежемесячная государственная выплата составляет 8 тыс. гривен (для детей с инвалидностью – 12 тыс. грн). Эти деньги можно направить на оплату детских садов (как частных, так и коммунальных), услуги няни или кружки.

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