Кабмин планирует расширить программу єЯсла на женщин-предпринимателей
- Кабинет министров Украины готов расширить действие государственной программы єЯсла на матерей, которые являются физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).
- Однако для реализации этой инициативы правительство вместе с Минсоцполитики планируют создать антифрод-систему, чтобы исключить фиктивные выплаты.
Правительство готово работать над разширением программы єЯсла на женщин, которые являются физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в здании Верховной Рады.
єЯсла для женщин-ФЛП
По словам Свириденко, представители бизнеса, которые проводят встречи с чиновниками на ежедневной основе, задают вопрос об обеспечении кадрами и более активном привлечении женщин к рынку труда.
По мнению премьер-министра, программа єЯсла дает возможность женщинам выходить на работу и зарабатывать деньги.
– Мы готовы рассмотреть возможности расширения этой программы на физических лиц-предпринимателей, – заявила она.
Свириденко добавила, что правительство вместе с Министерством социальной политики сосредоточится на создании надежной антифрод-системы.
Она объяснила, что это необходимо, чтобы остановить недобросовестных ФЛП, которые захотят нажиться на изменениях, даже не работая в сфере предоставления этих услуг.
В феврале глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев инициировал обращение к правительству о корректировке нормативной базы проекта єЯсла.
Он призвал включить матерей, являющихся одновременно ФЛП, в перечень получателей такой помощи.
Программа єЯсла стартовала 1 января 2026 года для поддержки родителей, которые возвращаются к полноценной занятости и воспитывают детей в возрасте от одного до трех лет.
Ежемесячная государственная выплата составляет 8 тыс. гривен (для детей с инвалидностью – 12 тыс. грн). Эти деньги можно направить на оплату детских садов (как частных, так и коммунальных), услуги няни или кружки.