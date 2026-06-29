В Киеве готовятся изменить тарифы на проезд в коммунальном транспорте. Если решение будет принято после завершения всех необходимых процедур, то уже с 15 июля 2026 разовая поездка в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях может стоить 30 грн.

Однако в КГГА заявляют, что для постоянных пользователей транспорта будет действовать система скидок, которая позволит снизить цену одной поездки.

Окончательно новые тарифы должны пройти все согласования, ведь речь идет не только об изменении стоимости билета, но и об обновлении всей системы оплаты проезда.

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Какова цена проезда в Киеве с июля и что говорят в КГГА, читайте в нашем материале.

Какая стоимость проезда в Киеве с июля 2026 года

По предложенной модели базовая цена разовой поездки составит 30 грн. Однако пассажиры, пользующиеся транспортной картой и покупающие поездки пакетами, смогут сэкономить.

Цена будет зависеть от количества приобретенных поездок:

от 1 до 9 поездок цена будет 30 грн за одну;

от 10 до 19 поездок стоимость составит 28,90 грн;

от 20 до 29 поездок придется заплатить 27,80 грн.;

от 30 до 39 поездок цена будет 26,60 грн;

от 40 до 49 поездок стоимость проезда будет 25,50 грн.;

пакет из 50 поездок обойдется в 25 грн за одну.

Также город планирует оставить возможность покупки месячных проездных. По ним стоимость одной поездки будет ниже, где-то 23,3-23,6 грн.

Отдельно предусмотрен пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит в течение 90 минут неограниченно пересаживаться между различными видами коммунального транспорта, в частности между метро и наземными маршрутами.

Какова стоимость проезда в Киеве с июля для школьников и студентов

В городских властях отмечают, что социальные гарантии для отдельных категорий пассажиров планируют сохранить.

Студенты и дальше будут иметь возможность пользоваться льготными условиями, поэтому они будут платить половину стоимости месячного проездного.

Для учащихся во время учебного года предусматривается бесплатный проезд. В летний период будет скидка в размере 75%.

Следовательно, повышение тарифов не должно распространяться на все категории пассажиров одинаково.

Почему в Киеве хотят повысить цену проезда с 15 июля

Необходимость смены тарифов в Киевской городской государственной администрации объясняют тем, что стоимость содержания транспорта за последние годы существенно возросла.

Речь идет об увеличении расходов на электроэнергию, горючее, ремонте подвижного состава, обслуживании транспортной инфраструктуры и оплате труда работников.

При этом тариф в столице не пересматривался с 2018 года. За это время изменились цены на основные ресурсы, необходимые для работы метро, ​​трамваев, троллейбусов и автобусов.

Приняли решение о новых тарифах в Киеве или нет

Несмотря на то, что город называет дату возможного введения новой стоимости проезда 15 июля 2026, окончательного решения еще нет.

В ответе на запрос журналистов Суспільного Департамент экономики и инвестиций КГГА сообщил, что с 18 мая по 1 июня на официальном портале Киева продолжались электронные консультации по проекту распоряжения о повышении стоимости разовой поездки в коммунальном транспорте.

Участие в них приняли 1377 пользователей портала. В настоящее время предложения, поступившие в ходе консультаций и общественных обсуждений, прорабатывают соответствующие подразделения городских властей.

В КГГА отметили, что после завершения всех согласительных процедур, проект распоряжения передадут на подпись Киевскому городскому голове Виталию Кличко.

Сколько обойдется проезд в Киеве с июля: что известно сейчас

Итак, по состоянию на сегодняшний день новая цена проезда в Киеве с июля 2026 года еще не вступила в силу. Город только готовит изменения и производит необходимые процедуры.

По предварительному плану, с 15 июля базовая стоимость поездки может возрасти до 30 грн, но для тех, кто регулярно пользуется транспортом, предусмотрены скидки через транспортные карты и проездные.

Окончательные параметры тарифной системы должны определить после завершения рассмотрения предложений, предоставленных жителями столицы во время общественных консультаций.

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