Международные резервы Украины в июне увеличились на 12,1%. По состоянию на 1 июля 2026 года они предварительно составляли $51,3 млрд.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Международные резервы увеличились на 12,1%

— Такая динамика обусловлена валютными поступлениями от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте, — пояснили в НБУ.

В течение июня на валютные счета правительства в Национальном банке поступило $11 316,3 млн.

Сейчас смотрят

Из этой суммы $6 821,1 млн Украина получила от Европейского Союза, еще $4 495,2 млн поступило через счета Всемирного банка.

Украина также получила от ЕС $4,4 млрд. Это первая выплата в рамках первого оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины из-за их ограниченного (целевого) назначения по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина выплатила $269,7 млн.

Кроме того, государство выплатило $171,5 млн Международному валютному фонду.

В июне Национальный банк продал на валютном рынке $5 147,0 млн.

— Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта, — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июня 2026 года международные резервы Украины составляли $45,7 млрд. В мае их объем сократился на 5,2% по сравнению с апрелем.

Прогноз НБУ по международным резервам

Напомним, в октябре 2025 года Национальный банк пересмотрел прогноз по объему международных резервов Украины.

Регулятор ожидал, что по итогам 2025 года международные резервы составят около $53,6 млрд, что на $0,1 млрд меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе.

Прогноз на 2026 год НБУ повысил до $52,2 млрд, что на $7,5 млрд больше по сравнению с предыдущей оценкой.

Также был улучшен прогноз на 2027 год — до $59,2 млрд, что на $14 млрд больше, чем ожидалось ранее.

В НБУ объяснили пересмотр прогнозов ожидаемым увеличением объемов международной финансовой поддержки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.