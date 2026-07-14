9 июля Государственная служба статистики Украины обнародовала индекс потребительских цен за июнь 2026 года.

Нужно ли проводить индексацию заработной платы в июле, читайте в материале на Фактах ICTV.

От чего зависит индексация зарплат в июле

После обнародования данных Госстатом стало известно, что для уже имеющих право на индексацию работников суммы выплат останутся без изменений в июле.

Сейчас смотрят

Порядок проведения индексации в 2026 году не менялся. Она по-прежнему осуществляется в соответствии с Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1078.

Закон Украины №4695-IX установил, что с начала года накопление индекса потребительских цен для проведения индексации начинается заново. Именно поэтому для большинства работников новым базовым месяцем стал январь 2026 года.

Начиная с февраля Госстат ежемесячно публикует индекс потребительских цен, а работодатели определяют, возникло ли право на индексацию. Такое право впервые появилось в июне 2026 года, когда накопленный индекс за все месяцы с начала года превысил установленный законодательством порог.

Кому проведут индексацию за июль 2026 года

Право на индексацию за июль 2026 года имеют работники, для которых базовым месяцем остается январь или февраль 2026 года.

Для работников с базовым месяцем январем сумма текущей индексации составляет 139,78 грн, а для тех, у кого базовым является февраль, это 103,17 грн.

Если работнику повышали должностной оклад в последующие месяцы, право на индексацию определяют уже с учетом нового базового месяца и накопленного индекса потребительских цен.

Для работников, у которых базовым месяцем является январь 2026, право на текущую индексацию впервые возникло именно в июне 2026 года. Это произошло после того, как накопленный индекс потребительских цен превысил установленный законодательством порог в 103%. В это время работодатели впервые начислили соответствующую доплату к заработной плате.

После того, как Госстат обнародовал индекс инфляции за июнь на уровне 99,9%, оснований для увеличения этой доплаты повторно не появилось. Поэтому работники, уже получившие индексацию в июне и в июле будут получать ее в том же размере. То есть речь не идет о новом повышении зарплаты или повторном увеличении суммы индексации, а надбавка просто сохраняется на уже установленном уровне.

Можно ли не проводить индексацию зарплаты за июль 2026 года

Индексация является государственной гарантией в оплате труда, поэтому работодатель не может просто отказаться от ее начисления.

Однако Порядок №1078 предусматривает, что если в месяце повышения оклада сумма такого повышения превышает сумму возможной индексации, отдельно индексацию уже не начисляют.

То есть, в июле работодатель может повысить оклад вместо проведения индексации. Для работников с базовым месяцем январем 2026 года такое повышение должно составлять около 140 грн, а для работников с базовым февралем, не менее 104 грн.

Как рассчитывают индексацию зарплаты

Порядок начисления индексации определяет порядок проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1078 от 17 июля 2003 года.

При расчете в первую очередь определяют базовый месяц. Это месяц, в котором работнику последний раз повысили должностной оклад или другой основной доход. Начиная со следующего месяца накапливается индекс потребительских цен.

Право на индексацию возникает только тогда, когда накопленный индекс потребительских цен превышает установленный законодательством порог в 103%.

Сумму индексации определяют исходя из заработной платы, подлежащей индексации в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, и процента превышения индекса потребительских цен.

Например, если накопленный индекс инфляции достиг 104,4%, для расчета учитывают только превышение выше порога, то есть 1,4%. Именно этот показатель используется для исчисления суммы индексации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.