Особенности предоставления ежегодных отпусков во время военного положения регулируются законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Согласно части первой статьи 12 этого закона, во время действия военного положения работник может получить основной отпуск только по решению работодателя. Кроме того, он может ограничиваться продолжительностью 24 календарных дня за один год работы.

Факты ICTV узнавали, как начисляется компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск и в каких случаях ее может получить сотрудник.

Когда выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск

В законе указано, если продолжительность отпуска больше чем 24 календарных дня, в таком случае неиспользованный период может переноситься на временной промежуток после прекращения и отмены военного положения. Во время действия военного положения работодатель может отказать сотруднику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска.

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Кроме того, закон № 2136 во время действия военного положения позволяет сотруднику получить вместо части ежегодного отпуска денежную компенсацию. Но это возможно только при условии, если он использовал ежегодный отпуск, который в сумме не может быть менее 24 календарных дней.

Следовательно, компенсация предоставляется только в том случае, если сотрудник имеет удлиненную продолжительность ежегодного основного отпуска или у него есть дни дополнительного отпуска. Если же у сотрудника только 24 календарных дня стандартного отпуска, то получить компенсацию он сможет только после увольнения.

Как это работает на практике? К примеру, сотрудник имеет 30 календарных дней отпуска, в частности, 24 из которых — это основной отпуск, а 6 — это дополнительные дни за переработку или в случаях, определенных трудовым договором. Получить деньги сотрудник может за шесть дней отпуска. Следовательно, он сможет поехать в отпуск и отдохнуть 24 календарных дня, а еще за 6 – получит деньги.

Выплата компенсации за неиспользованный отпуск за несколько лет

Но если сотрудник не был в отпуске долгий период времени и имеет много дней неиспользованного отпуска и желает получить денежную компенсацию за неиспользованные дни, в таком случае выплата компенсации возможна только после увольнения.

Итак, чтобы получить компенсацию за неиспользованные дни ежегодных отпусков за несколько лет, нужно уволиться. Именно такая норма закреплена в части первой статьи 24 Закона № 504/96-ВР.

Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск

Для определения размера компенсации за неиспользованный отпуск используют среднюю зарплату в соответствии с постановлением Кабмина № 100. Расчет ведется в соответствии с фактически отработанным временем. То есть берется сумма, которую получил сотрудник за 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу выплаты компенсации за неиспользованный отпуск.

Следовательно, если человек уволился в феврале 2026 года, то средняя зарплата будет рассчитываться в период с 1 февраля 2025 года до 31 января 2026-го. Если средняя зарплата в месяц такого сотрудника составляла 20 000 грн, то нужно эту цифру умножить на 12 месяцев и разделить на 365 дней:

12 * 20 000 / 366 = 657,53 грн.

Получаем среднедневную заработную плату. Итак, если у человека 7 календарных дней неиспользованного отпуска, то нужно умножить среднюю дневную зарплату на 7:

657,53 * 7 = 4 602,74 грн — размер компенсации.

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