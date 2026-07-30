В Украине банки обязаны проверять финансовые операции своих клиентов. Такое требование предусматривает закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На банки возложена обязанность выявлять подозрительные операции и проверять, соответствуют ли они финансовому профилю клиента.

Поэтому иногда случаются ситуации, когда человек не может воспользоваться картой из-за блокировки. Это не всегда означает, что клиент нарушил закон. Чаще всего банк просто хочет убедиться, что сделки законны.

Сейчас смотрят

Факты ICTV узнавали у специалистов Глобус Банка, что делать, если финмониторинг банка заблокировал счет и как разблокировать карты без лишних проблем.

Почему финмониторинг банка заблокировал счет: причины

По словам вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, сегодня банки анализируют не только большие суммы переводов. Основной упор сделан на оценке рисков.

Это значит, что банк обращает внимание не только на размер платежа, но и на то, как человек пользуется счетом. При проверке могут учитываться следующие факторы:

регулярность переводов,

количество отправителей и получателей средств,

источники поступлений,

соответствуют ли финансовые операции привычным доходам клиента.

Отдельное внимание банки уделяют карточным переводам между физическими лицами и борьбе с так называемыми дропами — людьми, которые передают свои банковские карты или счета другим лицам для проведения сомнительных операций.

При этом эксперт отмечает, что большинство обычных клиентов ужесточения финансового мониторинга фактически не чувствуют, ведь банки прежде всего проверяют именно операции с признаками повышенного риска.

Могут ли проверить небольшой перевод во время финмониторинга

Распространено мнение, что финансовый мониторинг касается только больших сумм. На самом деле, это не совсем так.

Как объясняет Сергей Мамедов, сделки на сумму от 400 тыс. грн автоматически подвергаются углубленной проверке. В таком случае банк должен установить происхождение средств, если оно не очевидно.

Однако даже меньшие суммы могут стать поводом для дополнительной проверки. Например, если на счет начинает поступать большое количество небольших переводов от разных людей, резко меняется финансовая активность или регулярно совершаются операции, не имеющие понятного экономического содержания.

Если во время проверки банк обнаружит высокий уровень риска или клиент не сможет объяснить происхождение средств, финансовое учреждение может временно ограничить проведение операций, заблокировать счет или прекратить сотрудничество с клиентом в соответствии с требованиями законодательства.

Финмониторинг банка заблокировал счет: что делать

Ведущая эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко советует не ждать и сразу обратиться в банк любым удобным способом.

Если финмониторинг заблокировал карту, главное не пытаться сразу открывать новые счета или скрывать информацию от банка. Значительно более эффективно связаться с финансовым учреждением, узнать причину ограничений и выполнить его требования по подтверждению источника средств или характера операций.

После обращения работники банка могут попросить документы, подтверждающие доходы или пояснения о происхождении средств и финансовых операций. По словам эксперта, к таким запросам следует отнестись спокойно, ведь это обычная процедура в рамках финансового мониторинга.

В большинстве случаев после предоставления необходимых документов и пояснений доступ к счету восстанавливают.

Если же полученной информации недостаточно или она не подтверждает законность сделок, банк имеет право прекратить деловые отношения с клиентом и уведомить об этом Государственную службу финансового мониторинга Украины.

В такой ситуации клиент может самостоятельно инициировать перевод своих средств в другой банк. Если счет закрывают по решению банка, необходимо предоставить реквизиты другого счета для перечисления остатка средств. При этом отдельные банки могут взимать комиссию за такую ​​операцию в соответствии со своими тарифами.

По словам Марины Павленко, примерно в 90% подобных ситуаций вопрос удается урегулировать достаточно быстро, если клиент сотрудничает с банком и предоставляет необходимые документы.

К тому же, Сергей Мамедов отмечает, что финансовый мониторинг не является инструментом наказания клиентов. Его главная задача — предотвращать незаконные финансовые операции. Именно поэтому большинство украинцев, пользующихся банковскими картами для обычных повседневных расчетов, вообще не сталкиваются с какими-либо ограничениями.

Как пройти финмониторинг без проблем

Марина Павленко отмечает, что лучший способ избежать неприятных ситуаций — еще на этапе открытия счета честно сообщить банку, для чего он открывается, какие сделки планируется совершать и какие приблизительные суммы могут поступать ежемесячно.

Если работник банка задаст дополнительные вопросы или попросит предоставить документы, не следует воспринимать это как недоверие. Чем полнее информацию получает банк, тем меньше шансов, что в будущем возникнут вопросы отдельных операций.

Эксперт также рекомендует пользоваться счетом в соответствии с его назначением, внимательно заполнять назначение платежей, не участвовать в сомнительных финансовых схемах и не передавать свои карты или реквизиты другим лицам для проведения операций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.