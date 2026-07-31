Сегодня, 31 июля, последний день, когда украинцы могут использовать средства Национального кэшбека, начисленные в рамках первого этапа программы.

Речь идет о кэшбеке, полученном до апреля и за апрель включительно, а также о неиспользованных остатках “зимней тысячи”. По завершении дня все неизрасходованные средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

Но у многих участников программы возникает другой вопрос, когда выплатят Национальный кэшбек за июль 2026 года и не изменились ли сроки начисления средств. Подробности читайте на Фактах ICTV.

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Кэшбек за июль 2026 года: когда будет выплата

В приложении Дія сообщили, что выплата кэшбека за май и июнь произойдет с задержкой. Эти средства планируется перечислить в августе двумя отдельными платежами.

Относительно того, когда будет выплата кэшбека за июль, то официальных сообщений о переносе сроков пока нет.

Однако действующий порядок реализации программы, утвержденный постановлением №559, предусматривает, что выплата за каждый отчетный месяц осуществляется до конца следующего месяца. То есть, если этот порядок не изменится, кэшбек за июль 2026 года должен поступить до конца августа.

Однако ни Министерство экономики, ни Министерство цифровой трансформации пока не сообщали о конкретной дате перечисления средств именно за июльские покупки.

Также ведомства не заявляли о возможной отсрочке этих выплат. Поэтому ориентиром остаются сроки, определенные правительственным постановлением, хотя фактическая дата поступления средств пока неизвестна.

Могут изменить программу Национального кэшбека

После обновления состава Кабмина заявлений по поводу изменений или отмены программы Национальный кэшбек не было.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в комментарии для УНИАН, что в ближайшее время правительство будет сосредоточено на более важных для страны задачах.

Среди них подготовка к отопительному сезону в условиях угрозы новых российских ударов по энергетической инфраструктуре, завершение полевых работ, поддержка обороноспособности страны, а также вопросы реформирования системы комплектования войск и оплаты труда военнослужащих.

По мнению эксперта, именно эти направления станут ключевыми для работы правительства в ближайшие месяцы. В этой связи он не исключает, что могут пересмотреть отдельные государственные программы, в том числе и отменить Национальный кэшбек.

Впрочем, пока это только оценка экономиста. Никаких официальных решений о сворачивании или смене программы правительство пока не принимало и не обнародовало.

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