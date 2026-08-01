Курс доллара остается одним из главных финансовых ориентиров для украинцев. От его колебаний зависит стоимость импортных товаров, сбережения и планы по покупке валюты.

Следует ли ожидать резких изменений на валютном рынке в ближайшее время и что будет с курсом доллара в августе 2026 года, Факты ICTV узнавали у вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

Курс доллара в августе: чего ожидать и что на него будет влиять

Эксперт рассказал, что будет с долларом в августе. По его мнению, в августе валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться в фарватере июльских тенденций.

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— Мы не ожидаем резких курсовых потрясений или неконтролируемых колебаний, если не произойдет существенного ухудшения ситуации или внешнеэкономического шока, например, стремительного роста мировых цен на нефть и горючее из-за войны на Ближнем Востоке, — подчеркнул Мамедов.

Валютный рынок в августе будет находиться под влиянием определенного диссонанса факторов. С одной стороны, есть ряд факторов, обеспечивающих относительную стабильность и прогнозируемость курсов.

Прежде всего, речь идет о достаточных объемах международной финансовой поддержки. В июне валютные поступления от международных партнеров на счета правительства составили около $11,3 млрд.

В эту сумму вошли $6,8 млрд от Европейского Союза и около $4,5 млрд, полученных через счета Всемирного банка.

В частности, €3,2 млрд или примерно $3,7 млрд в долларовом эквиваленте составил первый транш прямой бюджетной поддержки ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan.

Отдельно Украина получила еще $4,4 млрд целевого финансирования оборонных потребностей. Таким образом, общий объем международных поступлений в июне можно оценить примерно в $15,7 млрд.

При ежемесячной потребности бюджета во внешнем финансировании на уровне около $4 млрд такие объемы создают существенный запас прочности, позволяют своевременно покрывать бюджетные нужды и сдерживают риск увеличения разрыва между доходами и расходами из-за нехватки внешних ресурсов.

Существенным предохранителем для валютного рынка остается достаточный уровень международных резервов. По состоянию на 1 июля они составили $51,3 млрд, увеличившись за месяц на 12,1%.

Этого объема достаточно для финансирования 5,2 месяца будущего импорта. Это позволяет Национальному банку поддерживать режим управляемой гибкости и избегать неконтролируемых и отчасти эмоциональных всплесков спроса.

К положительным факторам, влияющим на прогноз курса доллара на август, также следует отнести сезонное сдерживание инфляции благодаря расширению предложения и удешевлению отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Да, в июне была зафиксирована незначительная дефляция: потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с маем, а годовая инфляция замедлилась с 8,2% до 7,2%.

Возможен рост доллара в августе

Кроме того, будут сохраняться факторы давления. Подготовка к осенне-зимнему периоду может усилить спрос импортеров на валюту для закупки энергоресурсов, горючего, оборудования и комплектующих.

Дополнительным источником неопределенности остается мировой топливный рынок, ведь любое новое подорожание нефти и нефтепродуктов будет увеличивать валютные расходы импортеров и, соответственно, давление на курс.

Весомыми также будут оставаться риски безопасности и психологическая реакция граждан и бизнеса на ход военных событий.

Таким образом, рынок одновременно будет иметь достаточные механизмы защиты и потенциальных раздражителей. Поэтому август вряд ли станет месяцем резких курсовых изломов, однако и полного валютного штиля ожидать не стоит.

Топливный “маятник”

Одним из ключевых факторов августа может стать стоимость горючего. Уже несколько месяцев подряд топливный рынок остается чувствительным к происходящему на Ближнем Востоке.

Любое обострение, риски для логистических маршрутов или разговоры о возможной блокировке Ормузского пролива влияют на нефтяные котировки, а через них — и на стоимость горюче-смазочных материалов, импортируемых Украиной.

По оценке Международного энергетического агентства, в 2026 году глобальная поставка нефти может сократиться примерно на 3,9 млн баррелей в сутки.

Поэтому даже при относительной стабилизации цен импортеры могут формировать определенный валютный запас для будущих контрактов. Вместо этого новое удорожание нефти и нефтепродуктов будет автоматически увеличивать валютные расходы на их импорт.

Если сравнивать нынешние цены с прошлогодними, разница достаточно ощутима. По состоянию на 1 июля 2025 года средняя цена бензина А-95 составила 58,92 грн/л, дизельного горючего — 55,86 грн/л, автогаза — 34,50 грн/л. На 1 июля 2026 бензин А-95 стоил уже 74,60 грн/л, дизель — 76,10 грн/л, автогаз — 40,61 грн/л.

Таким образом, за год бензин А-95 подорожал примерно на 26,6%, дизельное топливо – на 36,2%, автогаз – на 17,7%.

В то же время в июне на фоне относительно американско-иранского затишья цены на топливо несколько снизились. Если сравнивать конец мая с концом июня, бензин А-95 подешевел с 75,94 грн/л до 74,59 грн/л, то есть примерно на 1,8%.

Дизельное топливо снизилось в цене с 86,05 грн/л до 76,19 грн/л — ориентировочно на 11,5%. Автогаз подешевел с 46,52 грн/л до 40,65 грн/л примерно на 12,6%.

Для валютного рынка горючее — это своеобразный “маятник”. Если цены стабилизируются или снижаются, то это уменьшает инфляционное давление, сокращает валютные расходы импортеров и частично успокаивает ожидания. Если же топливо будет снова дорожать, это может усилить спрос на валюту, увеличить расходы бизнеса и повлиять на общий ценовой фон.

Что будет с курсом доллара в августе 2026 года и как на него повлияет инфляция

Еще одним фактором, который в августе может оказывать положительное влияние на валютный рынок, станет сезонное снижение цен на овощи, фрукты и часть продуктов.

В первой половине августа может сохраняться эффект высокого сезона: предложение свежей продукции на рынке будет увеличиваться, что традиционно сдерживает инфляционное давление.

Именно поэтому мы можем ожидать, что инфляция в августе будет умеренной, хотя вряд ли будет полностью “замороженной”.

— По нашему предположению, в августе динамика потребительских цен может колебаться в узком коридоре — от дефляции на уровне 0,3% до инфляции около 0,3%. Конкретный результат будет зависеть, прежде всего, от ситуации на топливном рынке, стоимости логистики, предложения сезонной сельскохозяйственной продукции и цен на отдельные импортные товары, — рассказал эксперт.

Если горючее будет оставаться относительно стабильным, а сезонное удешевление овощей и фруктов будет ощутимым, в августе вполне возможна незначительная дефляция — до 0,3%. При таком сценарии, а также при почти нулевой инфляции в июле, годовой показатель может снизиться примерно до 7,3%.

В случае же нового подорожания горючего, роста логистических расходов или усиления давления со стороны импортных товаров месячная инфляция может достичь 0,3%. Тогда годовая инфляция в августе может приблизиться к 8%.

Следовательно, даже при менее благоприятном сценарии ценовая динамика, вероятнее всего, будет оставаться умеренной. В то же время, топливный фактор может стать главной “развилкой” между дефляцией и незначительным ростом цен.

Давление спроса на курс доллара

Главным фактором потенциального давления на курс в августе может стать рост спроса на валюту со стороны импортеров.

Со второй половины месяца будет постепенно активизироваться подготовка к осенне-зимнему периоду. Импортерам энергоресурсов, оборудования, горюче-смазочных материалов и связанных с ними товаров может потребоваться больше валюты для заключения и оплаты будущих контрактов.

Кроме того, учитывая военные и энергетические риски, часть компаний может покупать валюту с запасом, формируя своеобразную “страховку” на случай перебоев со снабжением или удорожание импорта.

Показательно, что уже в I квартале физические объемы импорта выросли на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в частности, из-за активного ввоза природного газа, нефтепродуктов и энергетического оборудования.

Конкретно дисбаланс меж спросом и предложением является основным рыночным фактором, способным подталкивать курсы ввысь. Однако такой сезонный риск не является новым ни для участников рынка, ни для Национального банка, имеющего достаточный опыт и инструменты для сглаживания чрезмерных колебаний.

Главным инструментом остаются валютные интервенции. При ситуативном усилении спроса НБУ как ключевой игрок межбанковского рынка может увеличивать продажу валюты, выравнивая соотношение спроса и предложения и не допуская резких курсовых выбросов.

Показательно, что за январь-июнь 2026 года Национальный банк продал на валютном рынке около $23,35 млрд — в среднем почти $3,9 млрд в месяц.

Поэтому при базовом сценарии объем августовских интервенций может находиться в пределах $3,5-4 млрд или в среднем около $800-900 млн в неделю. В то же время в случае резкого увеличения импортного или ситуативного спроса эта сумма может быть больше: например, в июне НБУ продал более $5,1 млрд.

Дополнительным запасом прочности являются международные резервы, которые к началу июля составляли $51,3 млрд и обеспечивали финансирование 5,2 месяца будущего импорта. Это дает регулятору достаточное пространство для активного присутствия на рынке без угрозы быстрого истощения резервов.

Пока сложно точно оценить будущую интенсивность спроса на межбанке. Однако вполне вероятно, что в отдельные периоды августа он будет заметно преобладать на рыночном предложении.

В то же время, масштаб международных резервов и возможности Национального банка по проведению интервенций должны сдерживать этот дисбаланс и не позволять ему перерасти в неконтролируемый курсовой рост.

Нерв безопасности

Фактор безопасности в августе будет оставаться актуальным, хотя, вероятнее всего, не станет определяющим фактором для валютного рынка.

Украина уже долгое время живет в состоянии военного дистресса. Ракетные и дроновые атаки, к сожалению, стали перманентной частью реальности. Поэтому граждане часто уже не реагируют на каждый обстрел настолько панически, как это было в начале полномасштабной войны.

Однако частые и жестокие атаки все равно влияют на финансовое поведение людей. В периоды обострения часть граждан вновь начинает смотреть в сторону наличной валюты как своеобразного резерва “на всякий случай”.

Речь идет не столько о страхе инфляции или резком обесценении гривны, сколько о мотивации безопасности: от желания иметь под рукой универсальный финансовый ресурс на случай непредвиденных обстоятельств.

При этом гривневые депозиты остаются одним из наиболее выгодных и рациональных инструментов сохранения средств. В зависимости от срока вклада средние ставки находятся в пределах 13-14,5% годовых, а максимальные предложения иногда достигают 17-17,5%.

На фоне июньской инфляции на уровне 7,2%, это создает для вкладчика достаточный запас доходности и позволяет не только компенсировать рост цен, но и получить реальную прибыль.

Обобщенно можно сказать, что пока курс доллара не пересек отметку в 47 грн, а годовая инфляция остается существенно ниже 13%, гривневые депозиты способны с лихвой компенсировать возможные инфляционные “кульбиты”.

Однако психология безопасности не всегда действует сугубо рационально. В периоды повышенной тревожности часть людей может выбирать не максимальную доходность, а консервативное чувство защищенности.

Отдельным риском являются атаки на топливную инфраструктуру и автозаправочные станции. Если возможности заправки автомобилей временно сужаются, это может провоцировать ажиотажный спрос. В такой ситуации люди постараются покупать не привычные 15-20 литров, а заправлять полный бак.

По предварительным оценкам Сергея Мамедова, это может ситуативно увеличить спрос на топливо на 5-7% и в отдельных сетях или регионах создать дополнительное ценовое давление.

Конечно, это только один из возможных сценариев, который требует отдельного профессионального анализа. Однако полностью отвергать такой опосредованный канал влияния на валютный рынок также не стоит: рост внутреннего спроса на топливо может ускорить новые импортные закупки, а значит, временно усилить потребность компаний в валюте.

Прогноз курса доллара в августе 2026 года

— В общем, мы достаточно осторожно, но оптимистично оцениваем завершение лета на валютном рынке. Оснований говорить о глобальных курсовых потрясениях пока нет, — предупредил эксперт.

Да, в августе может возрасти спрос импортеров. Да, топливный фактор будет оставаться чувствительным. Да, риски безопасности могут влиять на поведение граждан и бизнеса.

Но в то же время рынок имеет мощные стабилизаторы: международную помощь, значительный объем резервов, активное присутствие Национального банка, режим управляемой гибкости курса и адаптированное поведение участников рынка.

— Поэтому наш базовый прогноз остается таким: доллар — 44,7-45,7 грн, — говорит Сергей Мамедов.

Это означает, что показатели курса доллара в августе, вероятнее всего, будут оставаться в пределах относительно постоянных коридоров. Рынок может быть эмоциональным, но не хаотичным. Спрос может возрастать, но не обязательно “ломать” баланс. А главным предохранителем от резких колебаний по-прежнему будет оставаться Национальный банк.

Август для валютного рынка — это не месяц “скачка”, а месяц “равновесия”. И если не произойдет резких внешних или военных шоков, это равновесие у рынка есть все шансы удержать.

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