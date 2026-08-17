Кабинет министров одобрил Программу деятельности правительства и направил документ на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Кабинет министров утвердил Программу действий

По словам премьера, в программе определены принципы работы правительства, ключевые цели и конкретные задачи.

— Это четкий перечень того, что должно сделать правительство. По каждому направлению есть четкая персональная ответственность. Спасибо народным депутатам, которые присоединились к подготовке и финализации документа. Рассчитываем на скорейшее рассмотрение программы парламентом, — сказал Корецкий.

Премьер-министр подчеркнул, что главной целью программы является выстоять и победить в войне за независимость. Он добавил, что это “совместная работа и совместная ответственность за результат”.

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Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром вместо Юлии Свириденко.

В тот же день парламент проголосовал за новый состав правительства, за исключением министров иностранных дел и обороны, кандидатуры которых президент не внес в Верховную Раду.

17 июля правительство назначило Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что среди главных задач Кабмина — подготовка страны к следующей зиме, развитие оборонных возможностей и ускорение выполнения договоренностей с международными партнерами.

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