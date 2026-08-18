Полномасштабная война продолжается и для многих украинцев финансовая поддержка от международных гуманитарных организаций остается важным источником помощи.

Речь идет прежде всего о людях, потерявших жилье или доход из-за боевых действий, были вынуждены эвакуироваться или оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В сентябре 2026 года отдельные международные организации продолжают уже запущенные программы, а некоторые проводят регистрацию на новые этапы помощи.

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При этом большинство программ сейчас не предусматривает массовых выплат для всех желающих. Предпочтение отдают людям, которые больше всего пострадали от войны и нуждаются в финансовой поддержке.

Кто может получить денежную помощь в сентябре 2026 года, какие суммы предусмотрены разными программами и можно ли сейчас подать заявку, читайте в материале Фактов ICTV.

Денежная помощь для украинцев в сентябре 2026: кто может получить

После обновления гуманитарных программ весной 2026 года международные организации в значительной степени перешли от масштабных выплат к более адресной поддержке.

Поэтому сам по себе статус ВПЛ, пенсионера или другой социально уязвимой категории еще не гарантирует получение средств. Заявитель должен соответствовать условиям конкретной программы, а при отборе могут учитывать доходы семьи, последствия войны, местожительства и другие обстоятельства.

Чаще помощь получают:

внутренне перемещенные лица;

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

жители прифронтовых и деоккупированных территорий;

люди, потерявшие жилье или источник дохода из-за войны.

Отдельное внимание гуманитарные организации уделяют одиноким пожилым людям, семьям с детьми с инвалидностью, одиноким родителям и домохозяйствам с низкими доходами.

Выплаты могут быть единовременными или рассчитанными на несколько месяцев. В зависимости от программы, средства поступают на банковский счет или выплачиваются через почтовые отделения.

Важно также помнить о мошенничестве. Представители благотворительных организаций не должны требовать PIN-кода банковской карты, CVV-кода или пароля от интернет-банкинга. Если при оформлении помощи просят предоставить такие данные, это может быть попыткой завладеть средствами.

Денежная помощь с 1 сентября от Эстонского совета по делам беженцев

Эстонский совет по делам беженцев продолжает финансовую поддержку людей, наиболее пострадавших из-за войны. Программа предусматривает разные виды помощи в зависимости от ситуации, в которой оказался человек или семья.

Приоритет предоставляют жителям прифронтовых населенных пунктов, территорий, где продолжаются или недавно завершились боевые действия, а также людям, которые из-за войны войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

При рассмотрении заявки учитывают:

проживание неподалеку от линии фронта;

недавнюю эвакуацию или вынужденное перемещение;

повреждение или уничтожение жилья;

продолжительность пребывания в статусе ВПЛ;

материальное положение семьи.

Деньги можно использовать на основные потребности – приобретение продуктов, лекарств, средств гигиены, одежды и других необходимых вещей.

Для разных категорий предусмотрены следующие суммы:

жителям прифронтовых территорий – однократно 10 800 грн на одного человека;

эвакуированным и пострадавшим в результате обстрелов — 12 300 грн на человека;

наиболее уязвимым ВПЛ, не получающим государственные выплаты, — 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Подать заявку можно через местные общины или дистанционные сервисы, предназначенные для жителей труднодоступных районов. Однако в настоящее время онлайн-регистрация закрыта. Поэтому перед обращением следует проверять актуальную информацию на официальных ресурсах организации.

Денежная помощь украинцам с 1 сентября 2026 года от Норвежского совета по делам беженцев

Норвежский совет по делам беженцев проводит регистрацию на новые этапы программы отдельными волнами. Когда открывается очередной этап, заявки принимают через специальную онлайн-платформу.

NRC совместно с Acted, благотворительным фондом Право на защиту и другими партнерами положили начало Консорциуму Єдність.

Проект получает финансирование от Гуманитарного фонда Украины. Помощь планируют направить людям, наиболее пострадавшим в результате войны, в частности перемещенным семьям и другим уязвимым домохозяйствам в разных регионах страны.

Поддержка будет предоставлена ​​в денежной форме в течение ограниченного периода. Получатели будут самостоятельно определять, на что потратить средства в соответствии со своими потребностями. Это может быть оплата аренды жилья, приобретение продуктов, лекарств или других необходимых вещей.

Такой формат помощи позволяет людям самостоятельно выбирать приоритетные расходы, оперативнее получать поддержку и направлять средства на нужды местных рынков.

Программа будет работать в восьми прифронтовых областях:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожский,

Херсонской,

Николаевской.

Кроме того, помощь предусмотрена для людей, которые пересекают гуманитарный коридор Мокраны-Доманово в Волынской области.

Денежная помощь от Красного Креста в сентябре 2026 года

Украинский Красный Крест при поддержке правительства США выделил 223,8 млн грн на Зимнюю поддержку наиболее уязвимых жителей прифронтовых территорий. Денежные средства уже перечислили на Гуманитарный счет Министерства социальной политики Украины.

Деньги планируют использовать для единовременных выплат в рамках государственной программы Зимняя поддержка. Речь идет о 19 400 грн на одно домохозяйство.

Полученные средства семьи могут использовать на подготовку к холодам, в частности, приобрести топливо, теплую одежду, оплатить коммунальные услуги или другие необходимые расходы.

Выплаты будут производиться через Пенсионный фонд Украины, используя действующие государственные механизмы. Помощь станет доступной после того, как Кабинет Министров примет соответствующее решение по программе на отопительный сезон 2026/2027 годов.

То есть подавать заявку на эти 19 400 грн рано, ведь сначала правительство должно утвердить порядок выплаты и определить категории получателей.

Также Общество Красного Креста Украины продолжает оказывать финансовую поддержку по принципу приоритетности. В первую очередь помощь направляется людям, которые пострадали из-за войны войны и находятся в наиболее сложном положении.

Программы работают в регионах, которые регулярно подвергаются российским обстрелам или расположены неподалеку от линии фронта. Среди них – Харьковская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Сумская, Черниговская, Николаевская и Одесская области.

Финансовую поддержку могут получить люди, пострадавшие из-за боевых действий, были эвакуированы из опасных районов или принадлежат к социально уязвимым категориям.

В зависимости от обстоятельств программа предусматривает:

единовременную выплату 10 800 грн для жителей прифронтовых территорий;

12 300 грн для людей, эвакуированных из зон боевых действий;

финансовую поддержку владельцам жилья или имущества, пострадавшего из-за российских обстрелов;

помощь ВПЛ, которые долго не могут вернуться домой.

Полученные средства люди могут использовать по своему усмотрению. К примеру, приобрести продукты и лекарства, оплатить аренду жилья или коммунальные услуги или купить необходимые вещи после вынужденного переезда.

Перед назначением выплаты специалисты оценивают потребности заявителя и его социальную уязвимость.

Выплаты в сентябре 2026 года от ООН

В 2026 году Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев изменило подход к финансовой поддержке украинцев. Вместо предыдущей программы многоцелевой денежной помощи, организация перешла к адресной поддержке.

Теперь при отборе учитывают не только статус человека, но и конкретные обстоятельства: уровень доходов, последствия войны и общую ситуацию домохозяйства.

На помощь могут претендовать, в частности:

жители общин в пределах 50 км от линии фронта;

люди, эвакуированные из опасных районов;

граждане, чье жилье повреждено или разрушено из-за обстрелов;

наиболее уязвимые ВПЛ;

украинцы, которые после вынужденного перемещения вернулись домой.

Размер выплаты зависит от категории получателя:

эвакуированным — 12 300 грн на человека однократно;

людям, пострадавшим из-за российских обстрелов, также 12 300 грн;

наиболее уязвимым ВПЛ — 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно;

гражданам, вернувшимся к месту постоянного проживания, — 10 800 грн, которые выплачиваются в течение трех месяцев.

Для участия в программе следует пройти собеседование в одном из регистрационных центров партнеров УВКБ ООН или воспользоваться дистанционными электронными сервисами. Перед подачей заявки следует проверить актуальные условия и график работы центров.

В Харькове и области активизировались мошенники, рассылающие сообщения о якобы денежной помощи. В сообщениях людям обещают выплату 5 500 грн и призывают перейти по ссылке, чтобы якобы оформить заявку.

При этом мошенники утверждают, что ADRA Ukraine вместе с ООН вроде бы выплачивает эти средства каждому человеку, который находился в Украине за последние два месяца.

Для получения денег пользователям предлагается перейти на сторонний сайт и оставить заявку до 15 сентября. Однако ссылка на сообщение не ведет на официальный ресурс ADRA Ukraine, а на сайте организации нет информации о такой общей выплате.

Подобные сообщения имеют признаки мошеннической схемы. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, вводить на сторонних сайтах персональные или банковские данные или передавать кому-то коды с SMS. Если информация о выплате действительно поступает от благотворительной организации, ее следует сначала проверить на официальном сайте или в официальных соцсетях.

Украинский Красный Крест призывает граждан быть осторожными с сообщениями о якобы социальных и гуманитарных выплатах и ​​не доверять неизвестным ссылкам.

Денежная помощь от ЮНИСЕФ в 2026 году

ЮНИСЕФ рассказали о запуске национального бизнес-инкубатора для молодежи, где участники смогут развивать собственные бизнес-идеи и сразиться за финансовую поддержку.

В программу приглашают школьников 13-17 лет и молодежь 18-25 лет со всей Украины. Для участия нужно иметь собственную идею проекта, бизнес-план или первую рабочую версию продукта.

Участники получат обучение, практическую работу над проектом, менторскую поддержку и возможность побороться за часть более 11 млн. грн. финансирования, предусмотренного для 40 команд.

Главные призы в финале составляют 500 тыс. грн. для школьников и 1,5 млн грн. для студентов. Подать заявку можно до 18 сентября 2026 включительно.

Какие выплаты можно получить в сентябре 2026 года от Каритас

Каритас Украина продолжает программы поддержки людей, наиболее пострадавших из-за полномасштабной войны.

Благотворительный фонд Каритас Запорожье при финансовой поддержке правительства США снова открывает регистрацию на денежную помощь в рамках проекта Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине.

Программа рассчитана только на жителей Вольнянского, проживающих в прифронтовой зоне и нуждающихся в средствах для покрытия основных потребностей.

Размер пособия составляет 10 800 грн на каждого члена домохозяйства. Сумма рассчитывается на шесть месяцев. Деньги можно получить на банковский счет по IBAN или через Укрпочту.

Податься могут местные жители и ВПЛ с низким доходом или потерявшие источник заработка, если они относятся к одной из уязвимых категорий:

люди с инвалидностью I, II или III группы;

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями;

одинокие люди в возрасте от 60 лет или супруги пожилого возраста без поддержки трудоспособных родственников;

одинокие родители или опекуны;

многодетные семьи;

беременные женщины и матери с детьми младше трех лет.

При этом за последние шесть месяцев заявитель не должен получать аналогичную денежную помощь от других гуманитарных организаций.

Сначала нужно заполнить электронную форму регистрации. После проверки данных представители фонда свяжутся с заявителем, если он отвечает критериям программы.

В случае одобрения нужно будет предоставить документы на всех членов домохозяйства: паспорт или ID-карту, РНОКПП, а для ВПЛ соответствующую справку. Также понадобятся реквизиты IBAN и документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.

Кроме того, необходимо подтвердить доходы за последние шесть месяцев соответствующими справками, в частности ОК-5 или ОК-7, документом из налоговой или Пенсионного фонда Украины.

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