Во вторник, 25 августа, происходит частичное ограничение доступа к электронным сервисам государственного Ощадбанка из-за срабатывания систем безопасности.

Об этом сообщил Ощадбанк.

Сбой в электронных сервисах Ощадбанка: что известно

В финучреждении предупредили, что могут быть временно недоступны мобильное приложение банка и сервисы для юридических лиц.

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До 17:00 работа систем должна быть полностью стабилизирована.

— Приносим извинения за временные неудобства. Работаем ради вашей безопасности, — сообщили в финучреждении.

До этого часть клиентов Ощадбанка сообщали, что столкнулись с ограничениями при использовании онлайн-сервисов, в частности мобильного приложения.

В финучреждении сообщили, что по состоянию на 15:30 работа систем полностью восстановлена.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 мая 2026 года Ощадбанк с общими активами в размере 534,47 млрд грн занимал второе место в рейтинге 58 платежеспособных банков Украины.

Напомним, 29 июня фиксировались перебои в работе отдельных сервисов Ощадбанка. Тогда причиной инцидента назвали аномально высокую температуру воздуха и нестабильную работу энергоснабжающей системы Украины.

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