Сработала система безопасности: Ощадбанк сообщил о сбое в электронных сервисах
- Ощадбанк 25 августа частично ограничил доступ к электронным сервисам из-за срабатывания систем безопасности.
- По состоянию на 15:30 банк сообщил о полном восстановлении работы электронных сервисов.
Во вторник, 25 августа, происходит частичное ограничение доступа к электронным сервисам государственного Ощадбанка из-за срабатывания систем безопасности.
Об этом сообщил Ощадбанк.
Сбой в электронных сервисах Ощадбанка: что известно
В финучреждении предупредили, что могут быть временно недоступны мобильное приложение банка и сервисы для юридических лиц.
До 17:00 работа систем должна быть полностью стабилизирована.
— Приносим извинения за временные неудобства. Работаем ради вашей безопасности, — сообщили в финучреждении.
До этого часть клиентов Ощадбанка сообщали, что столкнулись с ограничениями при использовании онлайн-сервисов, в частности мобильного приложения.
В финучреждении сообщили, что по состоянию на 15:30 работа систем полностью восстановлена.
Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 мая 2026 года Ощадбанк с общими активами в размере 534,47 млрд грн занимал второе место в рейтинге 58 платежеспособных банков Украины.
Напомним, 29 июня фиксировались перебои в работе отдельных сервисов Ощадбанка. Тогда причиной инцидента назвали аномально высокую температуру воздуха и нестабильную работу энергоснабжающей системы Украины.