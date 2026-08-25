Субсидии-2026: что изменится для украинцев с 1 сентября
Субсидии на неотапливаемый сезон продолжают выплачивать автоматически. В августе Пенсионный фонд провел плановый перерасчет для домохозяйств, в которых доход изменился более чем на 50%.
Факты ICTV рассказывают, что следует знать украинцам о субсидиях с 1 сентября 2026 года.
- Субсидии с 1 сентября: изменятся ли правила
- Когда субсидию могут перечислить
- Из-за чего могут отменить или уменьшить субсидию
- Субсидии в регионах
- Что нужно сделать субсидиантам в сентябре
Субсидии с 1 сентября: изменятся ли правила
С 1 сентября в Украине не вводятся новые общие правила назначения жилищных субсидий. Выплаты, назначенные на неотапливаемый сезон с 1 мая по 30 сентября, продолжают поступать автоматически.
Повторно обращаться в Пенсионный фонд нужно только в случаях, когда изменился состав домохозяйства, имущественное положение или возникли другие обстоятельства, которые могут повлиять на право помощи.
При расчете субсидии учитывают совокупный доход семьи. В него могут входить, в частности, заработная плата, пенсии, доходы от продажи имущества, арендная плата и другие доходы, информацию о которых получает Пенсионный фонд от государственных органов или от самого заявителя.
Когда субсидию могут перечислить
Пенсионный фонд дважды в год – в марте и августе – автоматически пересматривает размер субсидии для домохозяйств, в которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%.
Августовский перерасчет 2026 проводили путем сравнения доходов за I и II кварталы 2026 года с доходами за III и IV кварталы 2025 года. Именно последние учитывались при назначении субсидии с мая 2025 года.
Поэтому для части украинцев размер пособия после перерасчета мог как увеличиться, так и уменьшиться. Следует заметить, что такой перерасчет производится автоматически.
Из-за чего могут отменить или уменьшить субсидию
Право на жилищную субсидию зависит не только от доходов, но и от имущественного положения домохозяйства, сообщает Пенсионный фонд. Выплату могут не назначить или прекратить, если семья отвечает определенным критериям.
В частности, субсидию могут не назначить, если:
- площадь квартиры превышает 130 кв. м, а дома – 230 кв. м;
- в собственности есть авто, которому менее пяти лет, или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет;
- у совершеннолетних членов домохозяйства отсутствуют доходы или их среднемесячный доход меньше минимальной зарплаты, а также за них недостаточно уплачен единый социальный взнос;
- член домохозяйства находился за границей совокупно более 60 дней;
- в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией осуществлена покупка недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг и т.п. на сумму свыше 100 тыс. грн;
- есть просроченная более трех месяцев задолженность за коммунальные услуги на сумму свыше 680 грн;
- не возвращена излишне выплаченная субсидия за предыдущие периоды;
- наличие задолженности по алиментам более трех месяцев;
- в собственности семьи есть более одного жилого помещения;
- на банковских депозитах более 100 тыс. грн;
- в течение 12 месяцев перед обращением приобретена валюта или банковские металлы на сумму свыше 50 тыс. грн;
- жилье, на которое оформляется субсидия, сдается в аренду внутренне перемещенному лицу, получающему помощь на оплату аренды.
В то же время, для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения, поэтому конкретное решение зависит от обстоятельств домохозяйства.
Субсидии в регионах
В частности, в Виннице после повышения с 1 июля 2026 тарифа на воду до 81,01 грн за кубометр ввели ежемесячную муниципальную компенсацию.
Ее размер составляет 113,8 грн на одного человека, если в доме есть горячая вода, или 149,5 грн, если такового нет.
Оформить компенсацию могут жители Винницы и внутренне перемещенные лица через Прозорі офіси.
Что нужно сделать субсидиантам в сентябре
Для большинства получателей жилищных субсидий с 1 сентября ничего дополнительно делать не нужно. Если право на пособие сохраняется, выплаты будут продолжены автоматически.
В то же время об изменениях, которые могут повлиять на назначение субсидии, следует уведомить Пенсионный фонд. Это касается, в частности, изменения состава домохозяйства или имущественного положения.