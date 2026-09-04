Переезд для военнослужащего — это смена быта, требующая затрат времени, сил и финансов.

Чтобы облегчить этот переход, государство предусмотрело подъемную помощь — денежную поддержку, которая компенсирует расходы на переезд и помогает адаптироваться в новом месте.

Она выплачивается не только самому военному, но и членам его семьи, если они переезжают вместе с ним.

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Подробнее о подъемной помощи военнослужащим, читайте в нашем материале.

Что такое подъемная помощь военнослужащим

Подъемное пособие — это единовременная денежная выплата, которая компенсирует расходы военнослужащих, связанные с переездом на новое место службы или учебы.

Она предусмотрена для разных категорий военнослужащих:

тех, кто служит по контракту;

кадровых военных;

офицеров срочной службы;

тех, кто зачислен в военные учебные заведения;

тех, кто переведен в другую часть.

Основанием для начисления этой помощи является факт переезда в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, переводом части, зачислением на обучение или возвращением из командировки.

Выплата также возможна после завершения обучения или службы за рубежом, если лицо направлено в новую часть в другом городе.

Размер выплаты подъемной помощи военнослужащим

Размер подъемного пособия определяется следующим образом:

на самого военнослужащего выплачивается сумма, равная одному месячному денежному обеспечению (то есть зарплате, надбавкам и премиям, которые он получает);

на каждого члена семьи, который переезжает с ним выплачивается 50% от этой суммы.

Кроме основной помощи, дополнительно выплачиваются суточные за дни дороги, размер которых устанавливается отдельным постановлением Кабинета Министров (аналогично командировочным).

Выплата производится по новому месту службы или учебы на основании официального приказа командира части или руководителя учебного заведения, в котором обязательно указывается размер назначенного пособия.

Кто имеет право на подъемное пособие военнослужащим

Контрактники или офицеры призыва, направленные в части, расположенные за пределами их постоянного места жительства до начала службы.

Выпускники военных колледжей или центров, назначенные на службу в другой город после завершения обучения.

Выпускники военных вузов с офицерским званием, которые после окончания направляются в другие населенные пункты.

Военные, переведенные между отдельными подразделениями одной части, если подразделения дислоцируются в разных городах.

Лица, которые вернулись из командировок в госорганы, учреждения или школы и продолжают службу в другом городе.

Военные, назначенные в экипажи кораблей и судов, которые перемещаются из пункта строительства к месту дислокации или в ремонт.

Лица, перешедшие на службу в ВСУ из других формирований (например, Нацгвардии), если назначение произошло в другой населенный пункт.

Военнослужащие, прибывшие из-за границы после обучения или службы и назначенные в часть, расположенную не там, откуда они выезжали.

Порядок выплаты подъемного пособия военнослужащим

Когда возникает право на выплату:

с даты назначения на должность и принятия дел в случае переезда в другой населенный пункт;

с даты зачисления на обучение, если обучение длится более шести месяцев;

с даты прибытия на новое место службы, указанной в приказе командира, если военный переместился вместе с частью;

для членов семьи с даты подачи соответствующего рапорта на выплату.

Выплачиваются ли подъемные мобилизованным

Выплата подъемного пособия мобилизованным военнослужащим не осуществляется, пока не заключат контракт и не осуществят фактический переезд из одного города в другой в пределах ВСУ.

Источник : Минобороны

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