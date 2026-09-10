Кабинет министров Украины готовит ряд шагов по поддержке бизнеса в условиях постоянного российского террора.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам совещания с участием крупных украинских ритейлеров.

Кабмин готовит льготные кредиты для бизнеса: детали

– Чтобы бесперебойно снабжать украинцев продуктами питания, лекарствами и другими необходимыми товарами, правительство совместно с СНБО по поручению президента принимает ряд неотложных мер, — подчеркнул Корецкий.

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Он озвучил три решения по поддержке украинского бизнеса. Так, правительство готовит программу льготного кредитования со следующими условиями:

сумма – до 1 млрд грн для одного предприятия (или группы предприятий);

компенсация – 5% от рыночной ставки;

средства можно будет использовать, в частности, для закупки товаров.

Аренда госимущества и работа во время воздушных тревог

Второе решение касается первоочередной аренды госимущества. Кабмин хочет предоставить бизнесу первоочередное право арендовать государственное имущество, которое Фонд госимущества выставляет на аукционы.

Таким образом, после атак РФ на цеха, склады или офисы предприятий они смогут быстро находить новые площади и возобновлять работу.

Третье решение касается работы бизнеса во время воздушных тревог. Корецкий напомнил о внедрении дифференцированной системы воздушных тревог с двумя уровнями опасности: желтым и красным. При желтом уровне бизнес может работать, однако при соблюдении требований безопасности

– Если бизнес будет останавливаться каждый раз, когда звучит сирена, мы теряем рабочие места, налоги и саму способность страны обеспечивать людей необходимым, – отметил премьер.

Он добавил, что бизнес имеет три месяца, чтобы обустроить укрытия в местах предоставления услуг.

Как известно, в последние месяцы РФ значительно усилила удары по крупным распределительным центрам и складам украинских компаний. В результате атак врага пострадала инфраструктура Fozzy Group, Форы, VARUS, NOVUS, АТБ, Эпицентра, Rozetka и ряда других компаний. Общий ущерб оценивается в десятки миллиардов гривен.

Как отметил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, атаки РФ на склады продуктовых сетей уничтожили около 90% их логистики.

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