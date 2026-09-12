Министерство экономики Украины планирует создать специальный страховой фонд для помощи бизнесу, потерпевшему разрушения в результате российских атак. Именно поэтому правительство хочет увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) на 1% для наполнения фонда.

Об этом сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко во время общения с журналистами.

Почему правительство планирует увеличить НДС на 1%

По оценкам Минэкономики, убытки украинских предприятий в этом году могут составить $10 млрд.

Сейчас смотрят

Предполагается, что фонд будет покрывать первый убыток, а максимальная сумма выплаты составит до $10 млн на группу компаний по юридическому лицу. Цена страховки для предпринимателей составит 2% от суммы покрытия в пределах установленного лимита.

— Логика: мы не сможем компенсировать каждому предприятию 100% ущерба. Но можем создать систему, которая даст бизнесу гарантированный стартовый капитал для быстрого восстановления. Чтобы были деньги, быстро восстановить критическое оборудование, сохранить людей, не лишиться контрактов. И как можно скорее вернуться к работе, — заявил он.

Общий капитал страхового фонда должен составить $2–3 млрд. Поскольку свободных денег в госбюджете нет, правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость с 20 до 21%, направляя этот дополнительный процент напрямую в фонд.

По словам Кравченко, среди разных вариантов финансирования один из наиболее реалистичных, который сейчас рассматривается – это повышение НДС. По его мнению, сегодня это единственное решение, позволяющее быстро собрать минимально необходимые деньги, чтобы украинский бизнес выстоял под интенсивными обстрелами РФ этой зимой.

В то же время покрыть фонд только собственными ресурсами Украина не сможет, поэтому по меньшей мере половину денег рассчитывают привлечь от международных партнеров.

— Дискуссия с международными партнерами занимает время. И чем серьезнее позиция украинской стороны, готовность софинансировать, тем больше шанс привлечь серьезные деньги международных партнеров. Идея состоит в том, чтобы возвращать экономические активы к работе, — подчеркнул он.

Как отметил Кравченко, если государство возьмет на себя часть рисков, то вскоре к процессу смогут приобщиться частные компании, что также снизит общую стоимость страхования.

Планируется, что при нахождении источников финансирования страховые выплаты заработают с 1 января 2027 года.

Источник : Суспільне, Громадське

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.