Финансирование выплат военнослужащим в сентябре 2026 года предусмотрено отдельным решением правительства. Речь идет о ежемесячном денежном обеспечении военнослужащих, а также об одноразовых выплатах в определенных случаях.

Факты ICTV разобрались, было ли финансирование выплат военнослужащим, сколько средств на это направили и в какие сроки военнослужащие получают денежное обеспечение.

Финансирование выплат военнослужащим в сентябре: что известно

4 сентября 2026 года правительство приняло решение о направлении 33,6 млрд грн на выплаты военнослужащим и членам их семей.

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Из этой суммы:

25,9 млрд грн предусмотрено на ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в сентябре;

7,7 млрд грн предусмотрено на одноразовые выплаты в случае гибели военнослужащего, установления инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Средства перераспределили из резерва, предусмотренного для сектора безопасности и обороны.

Когда выплачивают денежное обеспечение военнослужащим

Министерство обороны объясняет, что основное денежное обеспечение военнослужащим выплачивают до 20 числа текущего месяца за предыдущий.

То есть в сентябре 2026 года военнослужащие получают денежное обеспечение за август.

Если средства поступают в воинскую часть позже установленного срока, выплата производится в течение трех дней после их поступления.

Единого дня, когда деньги одновременно получают все военнослужащие, нет. Конкретная дата зачисления зависит от поступления средств в воинскую часть.

От чего зависит размер выплат

Министерство обороны отмечает, что размер денежного обеспечения зависит от должности, воинского звания, продолжительности службы, условий ее прохождения и характера задач.

К основным составляющим относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет. Ее размер составляет от 25% до 50% в зависимости от продолжительности службы.

Также военнослужащим предусмотрены дополнительные выплаты. Среди них, при определенных условиях, дополнительное вознаграждение 10 000 грн для тех, кто выполняет обязанности военной службы, но не получает других боевых вознаграждений.

Размер дополнительных выплат зависит от выполняемых задач и условий службы.

В какие числа происходит финансирование выплат военнослужащим

Основное денежное обеспечение военнослужащие получают до 20 числа текущего месяца за предыдущий, тогда как дополнительные и боевые выплаты обычно поступают после 20–25 числа.

Следовательно, выплата денежного обеспечения за август должна состояться до 20 сентября.

Если средства поступили в воинскую часть после установленного срока, выплату проводят в течение трех дней после их получения.

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