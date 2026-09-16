Октябрь — середина осени, а до начала холодного периода остается все меньше времени. В этот период особого внимания и поддержки требуют пожилые люди, семьи с низкими доходами и другие социально уязвимые категории населения.

Полномасштабная война продолжает влиять на жизнь украинцев, из-за чего для многих семей финансовая поддержка международных гуманитарных организаций остается важным источником помощи.

Речь прежде всего идет о тех, кто потерял жилье или заработок из-за боевых действий, был вынужден покинуть дом, эвакуироваться из опасных районов или оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Сейчас смотрят

В октябре 2026 года международные организации продолжают реализовывать уже запущенные гуманитарные программы. Отдельные фонды также проводят регистрацию на новые этапы финансовой поддержки.

При этом сейчас большинство таких программ не предусматривает автоматических выплат для всех желающих. Помощь прежде всего направляют людям, которые больше всего пострадали от войны и нуждаются в финансовой поддержке.

Кто может получить денежную помощь в октябре 2026 года, какие суммы предусмотрены разными программами и куда можно обращаться, читайте в материале Фактов ICTV.

Денежная помощь для украинцев в октябре 2026 года: кто может получить

После обновления гуманитарных программ весной 2026 года международные организации в значительной степени сместили акцент с масштабных выплат на адресную помощь конкретным категориям населения.

Поэтому сам факт наличия статуса ВПЛ, пенсионера или другой социально уязвимой категории не означает автоматического назначения средств. Для участия необходимо соответствовать критериям определенной программы. При отборе могут учитывать доходы семьи, последствия войны, место проживания и другие жизненные обстоятельства.

Чаще всего финансовую поддержку получают:

внутренне перемещенные лица;

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

жители прифронтовых и деоккупированных территорий;

люди, которые потеряли жилье или источник дохода из-за войны.

Отдельные программы направлены на одиноких пожилых людей, семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, одиноких родителей и домохозяйства с низкими доходами.

В зависимости от условий конкретной программы выплата может быть одноразовой или осуществляться в течение нескольких месяцев. Деньги могут перечислять на банковский счет или выплачивать через почтовые отделения.

Стоит также учитывать риск мошенничества. Представители благотворительных организаций не должны запрашивать PIN-код банковской карты, CVV-код или пароль от интернет-банкинга. Если во время оформления якобы гуманитарной выплаты человека просят предоставить такие данные, это может свидетельствовать о попытке мошенничества.

Денежная помощь с 1 октября от Эстонского совета по делам беженцев

Эстонский совет по делам беженцев продолжает финансово поддерживать украинцев, которые больше всего пострадали из-за войны. Предусмотрено несколько направлений помощи, а ее вид зависит от обстоятельств конкретного человека или семьи.

Приоритет в рамках программы предоставляют жителям прифронтовых населенных пунктов, территорий, где продолжаются или недавно завершились боевые действия, а также людям, которые из-за войны оказались в сложном положении.

При рассмотрении обращения могут учитывать:

проживание вблизи линии фронта;

недавнюю эвакуацию или вынужденное перемещение;

повреждение или уничтожение жилья;

продолжительность пребывания в статусе ВПЛ;

материальное положение семьи.

Средства можно тратить на базовые потребности. Среди них — покупка продуктов, лекарств, одежды, средств гигиены и других необходимых вещей.

Для разных категорий предусмотрены такие суммы:

жителям прифронтовых территорий — одноразово 10 800 грн на одного человека;

эвакуированным и людям, пострадавшим в результате обстрелов, — 12 300 грн на человека;

наиболее уязвимым ВПЛ, которые не получают государственных выплат, — 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Обратиться за помощью можно через местные общины или дистанционные сервисы, предназначенные для жителей труднодоступных территорий. Онлайн-регистрация сейчас закрыта. Поэтому перед обращением необходимо проверять актуальную информацию на официальных ресурсах организации.

Денежная помощь украинцам с 1 октября 2026 года от Норвежского совета по делам беженцев

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) открывает регистрацию на новые этапы программы отдельными волнами. NRC вместе с Acted, благотворительным фондом Право на защиту и другими партнерами создали Консорциум Единство.

Финансирование проекта осуществляется Гуманитарным фондом для Украины. Поддержку планируют направлять людям, которые больше всего пострадали от войны. Среди них — перемещенные семьи и другие уязвимые домохозяйства в разных регионах Украины.

Помощь предоставляют в денежной форме в течение ограниченного периода. Получатели могут самостоятельно решать, на какие нужды использовать средства. Это может быть оплата аренды жилья, покупка продуктов, лекарств или других необходимых вещей.

Такой формат позволяет семьям самостоятельно определять первоочередные расходы и направлять полученные средства на наиболее актуальные потребности.

Программа будет работать в восьми прифронтовых областях:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Херсонской;

Николаевской.

Денежная помощь от Красного Креста в октябре 2026 года

Украинский Красный Крест при поддержке правительства США выделил 223,8 млн грн на зимнюю поддержку наиболее уязвимых жителей прифронтовых территорий. Средства уже перечислены на Гуманитарный счет Министерства социальной политики Украины.

Финансирование направили на одноразовые выплаты в рамках государственной программы Зимняя поддержка. Размер такой помощи составляет 19 400 грн на одно домохозяйство.

Семьи могут использовать полученные деньги для подготовки к холодному сезону. Выплаты будут осуществляться через Пенсионный фонд Украины с использованием действующих государственных механизмов. Заявления принимают до 30 октября 2026 года.

Заявление подают в ПФУ, ЦНАП или в сельский, поселковый либо городской совет. Решение принимает Пенсионный фонд, он же перечисляет средства — на банковский счет или наличными через Укрпочту.

Кроме того, Общество Красного Креста Украины продолжает оказывать финансовую поддержку по принципу приоритетности. В первую очередь средства направляют людям, пострадавшим из-за войны и находящимся в наиболее сложном положении.

Программы действуют в регионах, которые регулярно подвергаются российским обстрелам или расположены недалеко от линии фронта. Это, в частности, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Сумская, Черниговская, Николаевская и Одесская области.

Финансовая поддержка может быть доступна людям, которые пострадали из-за боевых действий, были эвакуированы из опасных районов или относятся к социально уязвимым категориям.

В зависимости от обстоятельств программа предусматривает:

одноразовую выплату 10 800 грн для жителей прифронтовых территорий;

12 300 грн для людей, эвакуированных из зон боевых действий;

финансовую поддержку владельцам жилья или имущества, поврежденного из-за российских обстрелов;

помощь ВПЛ, которые в течение длительного времени не могут вернуться домой.

Использовать полученные средства люди могут по своему усмотрению. Например, деньги можно направить на продукты, лекарства, аренду жилья, коммунальные услуги или необходимые вещи после вынужденного переезда.

Перед назначением выплаты специалисты оценивают потребности человека и уровень его социальной уязвимости.

Выплаты в октябре 2026 года от ООН

В 2026 году Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев изменило формат финансовой поддержки украинцев. Вместо предыдущей программы многоцелевой денежной помощи организация перешла к более адресному подходу.

Теперь при отборе оценивают не только формальный статус человека. Также учитывают уровень доходов, последствия войны и общие обстоятельства, в которых находится домохозяйство.

На финансовую поддержку могут претендовать, в частности:

жители общин в пределах 50 км от линии фронта;

люди, эвакуированные из опасных районов;

граждане, чье жилье было повреждено или разрушено в результате обстрелов;

наиболее уязвимые ВПЛ;

украинцы, которые после вынужденного перемещения вернулись в свои дома.

Размер помощи зависит от категории получателя:

эвакуированным — 12 300 грн на одного человека одноразово;

людям, пострадавшим из-за российских обстрелов, — также 12 300 грн;

наиболее уязвимым ВПЛ — 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно;

гражданам, которые вернулись к месту постоянного проживания, — 10 800 грн, которые выплачивают в течение трех месяцев.

Для участия в программе необходимо пройти собеседование в одном из регистрационных центров партнеров УВКБ ООН или воспользоваться дистанционными электронными сервисами. Перед обращением стоит проверить действующие условия программы и график работы регистрационных центров.

Отдельно стоит обратить внимание на сообщения о якобы денежной помощи, которые распространяют мошенники. Украинский Красный Крест также призывает граждан осторожно относиться к сообщениям о якобы социальных и гуманитарных выплатах и не переходить по неизвестным ссылкам.

Денежная помощь от ЮНИСЕФ в 2026 году

В 2026 году ЮНИСЕФ реализует четыре вида гуманитарной денежной помощи для семей с детьми, которые пострадали из-за войны. В зависимости от обстоятельств и потребностей домохозяйства средства могут предоставляться непосредственно ЮНИСЕФ или через государственную систему социальной защиты Украины.

Среди программ есть многоцелевая денежная помощь для семей, пострадавших в результате ракетных ударов или вынужденных эвакуироваться из прифронтовых территорий. Если семья соответствует критериям, каждому члену домохозяйства выплачивают по 12 300 грн. Эта сумма рассчитана на покрытие базовых потребностей примерно в течение трех месяцев. Потенциальных получателей могут определять совместно с местными властями, после чего ЮНИСЕФ и его партнеры проверяют соответствие критериям.

Второй вид поддержки предусмотрен для семей с детьми, которые непосредственно пострадали от атак с использованием взрывного оружия, если в результате этого хотя бы один член домохозяйства был ранен или погиб. В таком случае семья может получить одноразово 16 700 грн. Выплата предоставляется в рамках работы по защите детей и может сочетаться с психологической и психосоциальной помощью. Такие семьи обычно определяют специалисты по защите детей или социальные работники, которые работают с конкретным случаем.

Третье направление касается семей, оказавшихся в кризисной ситуации из-за длительных перебоев с базовыми услугами после атак на критическую инфраструктуру. Речь идет о проблемах с электроснабжением, отоплением или водоснабжением. В рамках этой программы предусмотрена выплата 4 100 грн на каждого человека, который соответствует критериям. Помощь обычно организуется через местные органы социальной защиты. Открытой онлайн-регистрации на нее ЮНИСЕФ не проводит, а информацию о населенных пунктах, где запускается программа, сообщают местные органы власти.

Четвертый вид помощи — зимняя денежная выплата. ЮНИСЕФ поддерживает правительственную программу, которая должна помочь уязвимым семьям подготовиться к холодному периоду и покрыть дополнительные расходы на отопление, топливо, коммунальные услуги и теплую одежду.

В зимнем сезоне 2026-2027 годов домохозяйствам, которые соответствуют требованиям программы, предусмотрена одноразовая выплата 19 400 грн.

Чтобы претендовать на зимнюю выплату, домохозяйство должно одновременно соответствовать двум условиям.

Первое — семья должна проживать в общине, расположенной в пределах 0-20 км от линии фронта. Программа охватывает общины в восьми областях: Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Запорожской.

Проверить, входит ли ваша община в соответствующий перечень, можно по ссылке.

Второе условие — семья должна соответствовать как минимум одному критерию уязвимости. Всего предусмотрено 11 таких категорий.

К ним относятся семьи, которые получают поддержку из-за инвалидности члена семьи или ребенка, семьи с детьми в альтернативных формах ухода, неполные и многодетные семьи. Право на помощь также имеют внутренне перемещенные семьи, которые получают государственную поддержку, а также домохозяйства, которым назначены жилищные субсидии или льготы на оплату коммунальных услуг.

Даже если домохозяйство соответствует обоим критериям, для получения зимней денежной помощи необходимо подать заявку.

Обратиться можно в:

отделение Пенсионного фонда Украины;

центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

орган местной власти.

Выплаты финансирует ЮНИСЕФ, а осуществляет их правительство Украины, в частности Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и Пенсионный фонд Украины.

Какие выплаты можно получить в октябре 2026 года от Каритас

Каритас Украина продолжает реализовывать программы помощи для людей, которые больше всего пострадали в результате полномасштабной войны.

В 2026 году Каритас Украины реализует программу денежной помощи по приоритетам (UCT). Она предназначена для наиболее уязвимых домохозяйств и помогает покрывать базовые потребности. Средства можно использовать на продукты питания, медикаменты и лечение, коммунальные услуги и отопление, а также другие первоочередные расходы.

Помощь по этой программе могут получить, в частности, внутренне перемещенные лица, пожилые люди, люди с инвалидностью, тяжелобольные, многодетные семьи, а также домохозяйства, проживающие в прифронтовых и деоккупированных общинах.

Регистрация может проходить в офисе Каритас, через мобильную бригаду или дистанционно. После этого проверяют, соответствует ли домохозяйство критериям программы и установленным приоритетам. Если право на помощь подтверждено, средства поступают на банковскую карту или выплачиваются через Укрпочту.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.