Действующий прожиточный минимум в Украине не отражает реальные потребности граждан, а одной из ключевых задач правительства является отвязка социальных выплат от этого показателя.

Марченко о прожиточном минимуме и почему он не соответствует фактическому

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе представления проекта государственного бюджета в Верховной Раде, нынешний прожиточный минимум фактически остается расчетной величиной и не соответствует сумме, необходимой человеку для жизни.

Марченко признал, что прожить на заложенные в нем средства практически невозможно. Именно поэтому правительство работает над изменением подхода к формированию этого показателя.

Сейчас смотрят

– На эту сумму средств можно только жить, выживать, и то, наверное, выжить невозможно. Поэтому он не соответствует действительности, – отметил он.

Одним из главных шагов должна стать отвязка разных социальных выплат от прожиточного минимума. По словам главы Минфина, это позволит в будущем определять его на уровне, который будет больше отвечать фактическим потребностям граждан.

Министр также отметил, что Кабмин постепенно пересматривает систему выплат и пытается создать возможности для их повышения.

В то же время, реализация таких изменений зависит и от поддержки Верховной Рады. Марченко отметил, что правительственные инициативы в этой сфере не всегда получают достаточную поддержку народных депутатов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.