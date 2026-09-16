С 1 октября 2026 года основные тарифы на коммунальные услуги для населения существенно не изменяются. В то же время, для домохозяйств с электроотоплением на отопительный сезон предусмотрен льготный тариф на электроэнергию. Стоимость газа для клиентов Нафтогаза также остается фиксированной.

Тариф на электроэнергию с 1 октября

Для большинства бытовых потребителей стоимость света составляет 4,32 грн. за 1 кВтч.

Для потребителей, использующих электроотопление, с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготная цена 2,64 грн за 1 кВтч за первые 2000 кВтч в месяц. Если месячное потребление превысит 2000 кВтч, то объем сверх этого лимита будет составлять 4,32 грн за 1 кВтч.

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В период с 1 июня по 30 сентября для таких потребителей действует тариф 4,32 грн за весь объем использованной электроэнергии.

Льготный тариф распространяется на жилье с электроотопительными установками, а также на отдельные негазифицированные дома и квартиры, не имеющие централизованного или автономного теплоснабжения.

Для владельцев двухзонных счетчиков действует дифференцированный тариф:

в дневное время с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч,

в ночной период с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Тарифы на газ в октябре

Для клиентов газоснабжающей компании Нафтогаз Украины тарифный план Фиксированный остается на уровне 7,96 грн. за 1 м³.

Эта цена действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года, поэтому с 1 октября стоимость газа для клиентов этого тарифного плана не изменится.

Новые клиенты Нефтегаза могут выбрать тариф Фиксированный при оформлении заявления на присоединение. Действующим клиентам ничего не нужно делать – этот тариф применяется автоматически в соответствии с условиями поставки.

Тарифы на воду в октябре

Единого тарифа на холодную воду для всей Украины нет – стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода зависит от конкретного города и поставщика.

Поэтому с 1 октября суммы в платежках могут отличаться в зависимости от населённого пункта. Актуальные тарифы потребителям следует проверять на сайтах местных водоканалов.

В частности, в Виннице действуют отдельные решения по тарифам и механизмам компенсации разницы в тарифах.

Во Львове тариф Львовводоканала на централизованное водоснабжение и водоотвод также сменялся отдельным решением местных властей. Поэтому данные о стоимости воды следует проверять именно для конкретного города и периода.

Таким образом, с 1 октября наиболее заметное сезонное изменение касается электроэнергии для домохозяйств с электроотоплением.

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