Из-за трудностей с получением международного финансирования Министерство финансов перенесло на декабрь часть капитальных расходов, которые планировалось профинансировать в сентябре-ноябре 2026 года. Среди них — расходы на подготовку энергетической системы к зимнему периоду.

Об этом глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила в подкасте Хроники экономики.

Минфин отложил часть капитальных расходов на декабрь

— Минфин внес изменения в роспись государственного бюджета и отложил некоторые расходы сентября, октября и ноября на декабрь. В первую очередь это капитальные расходы: строительство и реконструкция, в том числе больниц; это строительство укрытий в больницах и школах; защита энергетики; строительство социального жилья и тому подобное, – отметила она.

По словам главы Бюджетного комитета, правительство сейчас продолжает финансировать социальные расходы, включая зарплаты работников бюджетного сектора экономики. При этом состояние государственного бюджета остается напряженным.

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Пидласа сообщила, что правительству пришлось перенести с сентября на конец года 39 млрд грн капитальных расходов, которые планировалось осуществить в течение этого месяца.

— Но, когда мы говорим о капитальных расходах, то мы понимаем, что откладывание их на декабрь означает, что в этом году они вообще не будут профинансированы, потому что это просто невозможно будет сделать, – добавила она.

Глава Бюджетного комитета подтвердила, что перенос финансирования на декабрь касается и расходов на реализацию “планов устойчивости” и подготовку к зиме.

— Поэтому мы говорим, что ситуация с бюджетом плохая. Когда мы говорим о том, что нужно принимать ритмично и вовремя международные обязательства, то мы не просто так это говорим, – добавила глава Бюджетного комитета.

Напомним, 10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что из-за вынужденного ограничения расходов в госбюджете в Украине возможны задержки социальных выплат и заработных плат в государственном секторе, а также применение монетарного финансирования.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит часть законопроектов, от принятия которых зависит получение Украиной международной финансовой помощи.

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