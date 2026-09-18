Украина уже работает над государственным бюджетом на 2027 год, но до завершения 2026-го еще необходимо обеспечить финансирование всех запланированных расходов. Поэтому все чаще чиновники обсуждают вопрос нехватки средств в бюджете. Государство недополучает налоги, а объемы международной помощи пока значительно ниже ожидаемых.

Достаточно ли Украине денег, чтобы завершить год, возможна ли задержка пенсий из-за дефицита денег в бюджете и что будет с социальными выплатами?

Факты ICTV узнавали, как экономисты оценивают ситуацию с государственными финансами и возможна ли задержка пенсий.

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Почему в бюджете не хватает денег

Как рассказал в комментарии для Фактов ICTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, при подготовке бюджета на 2026 год правительство исходило из прогноза роста украинской экономики. Именно ожидаемые экономические показатели были важны для расчета будущих налоговых поступлений. Однако фактическая ситуация оказалась другой.

— За первое полугодие экономика продемонстрировала падение на 0,1%, то есть запланированного роста фактически не произошло. Из-за этого государство получает меньше налогов, чем предполагалось при формировании бюджета, — рассказал экономист.

По оценке Олега Пендзина, существует значительный недобор налоговых поступлений, который может составлять около 70 млрд грн. Среди причин он называет последствия российских обстрелов, проблемы с работой портов, остановку части горно-металлургических предприятий и сложности с экспортом продукции аграрного сектора.

Однако налоги — не единственный источник проблемы. Украинский бюджет в значительной степени зависит от внешнего финансирования, которое поступает от международных партнеров.

Сколько денег Украина получила от партнеров

По словам Пендзина, часть бюджетных ресурсов формируют налоги и сборы, еще часть приходится на заимствования. Именно привлеченные средства в значительной степени используются для финансирования социальных расходов.

На 2026 год Украина рассчитывала получить от международных партнеров около $51,2 млрд. Однако, по данным экономиста на сентябрь, в страну поступило только $19,9 млрд. Это примерно 37% от ожидаемой суммы.

Пендзин отмечает, что до конца года Украина еще ожидает финансовую поддержку от европейских партнеров. Но получение части средств зависит от выполнения определенных условий.

Речь идет о законодательных решениях и реформах, которые Украина должна провести для получения финансирования по соответствующим программам. По словам экономиста, именно невыполнение необходимых обязательств уже приводило к недополучению средств по программе Ukraine Facility.

Действительно ли государственная казна пуста

Экономист Алексей Кущ в эфире Новини.Live рассказал, что при оценке всех государственных финансовых ресурсов нужно смотреть не только на остатки непосредственно в государственном бюджете. В расчет также входят средства на казначейских счетах Министерства финансов в гривнах и валюте, резервы Национального банка и ресурсы местных бюджетов.

При этом Кущ признает, что в рамках самого действующего бюджета свободных ресурсов осталось немного. Если добавить к этому недополучение налогов, необходимость профинансировать обязательные расходы четвертого квартала и возможное дальнейшее сокращение доходов, возникает нехватка средств.

По его оценке, самый большой разрыв образовался именно из-за недополучения внешней помощи, а не только из-за налоговых поступлений.

Что правительство может сделать, чтобы найти деньги

Пендзин рассказывает, что правительство уже проводит аудит бюджетных расходов и вводит режим жесткой экономии в отношении расходов, которые непосредственно не связаны с обороной.

По его оценке, за счет пересмотра таких расходов можно сэкономить немного денег. В первую очередь речь идет об общих программах, таких как Национальный кешбэк, и части капитальных расходов министерств и ведомств, которые, по мнению экономиста, можно перенести на более поздний период.

Хотя сокращение таких расходов не решает всей проблемы. Пендзин подчеркивает, что для покрытия бюджетных потребностей Украине необходимо получать международное финансирование.

Будет ли выплата пенсий из-за дефицита денег в бюджете

По словам Пендзина, социальные обязательства государства не планируют сокращать. Он объясняет это тем, что социальные расходы финансируются за счет макрофинансовой помощи международных партнеров.

То есть речь не идет о ситуации, когда правительство может просто забрать часть средств из пенсий или зарплат бюджетников и направить их на другие нужды. По логике экономиста, даже сокращение социальных расходов не позволило бы автоматически перенаправить эти деньги на оборону, поскольку источником финансирования социальных обязательств является международная макрофинансовая помощь.

Поэтому правительство ищет возможности для экономии прежде всего в других статьях бюджета. Если денег совсем не будет, возможна эмиссия.

— Если говорить совсем просто, государство может напечатать деньги. Напомню, что подобный механизм использовали в 2022 году, когда было эмитировано 400 млрд грн. Все мы помним, что тогда инфляция составляла 27%, а курс гривны изменился с 25 до 37 грн за доллар, — напомнил экономист.

Пендзин считает такой сценарий нежелательным и надеется, что к нему не придется прибегать.

Возможна ли задержка выплаты пенсий из-за дефицита денег в бюджете

Алексей Кущ допускает, что возможны кратковременные задержки отдельных социальных выплат в случае возникновения кассовых разрывов. По его словам, теоретически пенсия может прийти на несколько дней позже, например на три или пять дней.

При этом экономист не утверждает, что такие задержки обязательно произойдут. Он подчеркивает, что кассового разрыва, который повлияет на сроки выплат, может и не возникнуть.

О полном прекращении или замораживании социальных выплат Кущ сейчас не говорит. По его мнению, государство в любом случае должно обеспечить социальные трансферты. Если для покрытия бюджетного дефицита придется применять монетарные механизмы (печатать деньги), экономист считает такой вариант менее вредным для экономики, чем невыплата социальных средств.

Поэтому на вопрос, возможна ли задержка пенсий из-за дефицита денег в бюджете, его ответ сводится к возможности именно краткосрочного переноса выплат из-за временной нехватки средств. О длительной задержке или прекращении выплат речь не идет.

Олег Пендзин отмечает, что сокращать или задерживать социальные выплаты государству некуда. По его словам, пенсионеры живут в очень сложных финансовых условиях и считают каждую гривну, поэтому даже нынешнего уровня пенсий многим недостаточно.

Экономист обращает внимание и на решение Национального банка от 17 сентября. НБУ повысил учетную ставку до 16%, поскольку ожидает усиления инфляционных процессов.

Пендзин объясняет, что для человека, который получает минимальную пенсию, даже небольшой рост цен ощутим. По его расчетам, после получения минимальной пенсии на ежедневные расходы у пенсионера остается чуть больше 100 грн в день. Этого, по оценке экономиста, очень мало для нормального обеспечения основных потребностей. Поэтому задержка пенсии на неделю для некоторых пенсионеров является критичной.

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