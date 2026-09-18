На улице становится холоднее, поэтому украинцы готовятся к осенне-зимнему периоду. Для жителей прифронтовых громад подготовка к отопительному сезону требует дополнительных расходов. Поэтому правительство предусмотрело единовременную помощь для уязвимых категорий населения.

Речь идет о 19 400 грн в рамках программы Зимняя поддержка. Выплата назначается на весь отопительный сезон 2026/27 годов.

Факты ICTV узнавали, кто получит помощь на отопительный сезон 19 400 грн, до какого числа можно подать заявление и сколько ждать выплат.

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Кто может получить 19 400 грн

Помощь предусмотрена для домохозяйств, которые живут в прифронтовых громадах Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей. Населенный пункт должен входить в соответствующий перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия. Временно оккупированные территории не учитываются.

Право на выплату имеют домохозяйства, в составе которых на момент обращения есть человек, который получает:

пенсию по инвалидности;

жилищную субсидию;

субсидию на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо;

отдельные виды государственной социальной помощи;

помощь одиноким матерям;

помощь при рождении ребенка;

помощь на детей в многодетных семьях;

помощь людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь людям, которые не имеют права на пенсию, и людям с инвалидностью;

помощь по уходу за отдельными категориями людей;

помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в приемных семьях, детских домах семейного типа или семьях патронатных воспитателей.

Получить помощь также могут люди, которые сейчас не получают соответствующие выплаты, но имеют установленную инвалидность, являются членами многодетной семьи или одинокими неработающими людьми пенсионного возраста. В таком случае статус нужно указать при подаче заявления и подтвердить документами.

Сумма составляет 19 400 грн на одно домохозяйство независимо от количества людей, которые в нем проживают. Домохозяйство может состоять даже из одного человека.

19 400 грн на отопительный сезон: сколько продлится прием заявок

Заявление на помощь нужно подать до 30 октября 2026 года включительно. При этом 30 октября является конечной датой именно для подачи заявления. Это не означает, что деньги должны быть получены в этот день.

Куда обращаться за помощью

Заявление подают лично. Обратиться можно в:

территориальный орган Пенсионного фонда Украины;

ЦНАП;

сельский, поселковый или городской совет.

В ПФУ добавили, что в некоторых громадах из-за ситуации с безопасностью документы могут принимать в укрытиях, через ОСМД и другими доступными способами.

Если человек из-за состояния здоровья или ограниченной мобильности не может самостоятельно добраться до учреждения, ему должны помочь социальные службы или органы местного самоуправления.

При обращении нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и членов домохозяйства.

Также могут понадобиться документы, подтверждающие место проживания и право на соответствующий социальный статус.

19 400 грн на подготовку к зиме: до какого числа можно получить

Точных сроков, до какого числа можно получить 19 400 грн после подачи заявления, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин не назвал. По его словам, выплаты будут проводить достаточно оперативно, по мере поступления и проверки заявлений.

— Мы не будем формировать длинные реестры. По мере поступления и верификации заявок будем передавать средства на выплату, — сообщил Денис Улютин.

При этом постановление Кабмина №1084 определяет, что выплата помощи за счет средств специального фонда государственного бюджета проводится до 30 ноября 2026 года.

В ПФУ подчеркнули, что деньги будут перечислять на банковский счет по IBAN, указанному в заявлении, или выплачивать наличными через почтовое отделение по фактическому месту проживания.

Способ выплаты также зависит от расположения громады. Для громад в пределах 0–20 км от линии фронта предусмотрена выплата через банковский счет или Укрпочту. Для громад на расстоянии 20–50 км средства могут поступить на счет или через денежный перевод Western Union.

На что можно потратить помощь

Средства можно использовать на нужды, связанные с подготовкой к зиме и отопительному сезону. В частности, их разрешено тратить на топливо, теплую одежду, одеяла, пауэрбанки, оплату коммунальных услуг и другие необходимые вещи.

Для уточнения информации о выплате работает контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0 800 503 753. Для вопросов относительно Зимней поддержки нужно выбрать пункт 8.

При оформлении помощи не следует передавать посторонним людям банковские реквизиты, пароли или другие персональные данные.

Итак, заявление на 19 400 грн нужно подать лично до 30 октября 2026 года.

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