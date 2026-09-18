Киев и Киевскую область внесли в перечень территорий повышенного риска. Правительство приняло это решение 17 сентября 2026 года, когда обновило программу поддержки бизнеса, который страдает от российских атак.

Этот перечень нужен не для введения каких-либо новых ограничений для жителей. Он дает бизнесу возможность пользоваться государственной программой компенсаций и страхования имущества от военных рисков.

Что такое территории повышенного риска, какие регионы входят в перечень в 2026 году и какую помощь может получить бизнес, разбирались Факты ICTV.

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Что такое территории повышенного риска

Перечень территорий повышенного риска — это определенный правительством список областей и территорий Украины, где из-за военных действий бизнес имеет повышенный риск повреждения или уничтожения имущества.

Для бизнеса в Украине действует специальная государственная программа. Ее утвердили постановлением Кабмина №1541. Программа предусматривает два основных вида помощи.

Государство может частично компенсировать стоимость имущества предприятия, которое было повреждено или уничтожено из-за войны. Также оно может компенсировать часть стоимости страхования имущества от военных рисков.

Выплаты осуществляются за счет средств государственного бюджета. Занимается ими Экспортно-кредитное агентство (ЭКА).

Именно в этом постановлении определено, какие территории считаются территориями повышенного риска. Временно оккупированные территории, для которых не определена дата окончания оккупации, в этот перечень регионов повышенного риска не входят.

После решения правительства от 17 сентября 2026 года в него добавили Киев и Киевскую область.

Перечень территорий повышенного риска Украины в 2026 году включает:

Днепропетровскую область;

Донецкую область;

Запорожскую область;

Николаевскую область;

Одесскую область;

Полтавскую область;

Сумскую область;

Харьковскую область;

Херсонскую область;

Черниговскую область;

Киевскую область;

город Киев.

При этом попадание в этот перечень не означает автоматического признания всей области территорией боевых действий. Его используют для работы именно государственной программы поддержки бизнеса.

Перечень территорий повышенного риска Украины: что это дает бизнесу

Для предпринимателей главное то, что на территориях повышенного риска действует государственный механизм компенсации. Если имущество предприятия повредили или уничтожили в результате российской атаки, бизнес при определенных условиях может получить частичную компенсацию.

Правительство также расширило перечень имущества, которое подпадает под программу. Теперь компенсацию можно получить, в частности, за топливо, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы массой более 7,5 тонны.

Также предусмотрели компенсацию за движимое имущество, которое бизнес перевозил транзитом через территории повышенного риска.

Это важно для предприятий, которые работают с топливом, занимаются перевозками, логистикой или сельским хозяйством.

Как работает страхование от военных рисков

Еще одно направление программы — страхование имущества. Предприятие страхует свое имущество от военных рисков и платит за страховку. Часть этой суммы государство затем компенсирует.

Ранее максимальная компенсация страховой премии составляла 3 млн грн в год для одного предприятия. Теперь лимит увеличили до 5 млн грн.

То есть одно предприятие может получить до 5 млн грн компенсации расходов на страхование от военных рисков в год.

Программу также распространили на арендованное имущество. Кроме того, правительство упростило требования к договорам страхования и документам, которые должен подавать бизнес.

Именно поэтому включение Киева и области в перечень территорий повышенного риска в Украине важно для местных предпринимателей. Они получают доступ к этому механизму на условиях государственной программы.

Что изменилось для топливного бизнеса

Отдельные изменения касаются предприятий, которые работают с топливом. К имуществу, которое можно страховать с частичной государственной компенсацией, добавили топливо, а также транспорт, который используют для его перевозки и хранения.

Речь идет, в частности, о топливных резервуарах, запасах топлива и специальном транспорте.

Это дает возможность предприятиям топливного сектора уменьшить собственные расходы на страхование имущества, которое особенно важно для их работы.

С весны российские дроны все чаще атакуют украинские АЗС. Из-за ударов заправки повреждаются и временно прекращают работу, в частности в Киеве и области. Поэтому топливный бизнес остается одним из тех, кто больше всего страдает от таких атак.

Об ударах по киевским АЗС, ситуации на топливном рынке и том, могут ли они привести к дефициту топлива, читайте в нашем экспертном материале.

Какую еще помощь получает бизнес

Помимо страхования и компенсаций за поврежденное имущество, правительство расширило возможности для получения льготных кредитов. Они касаются крупных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.

Кредитные средства можно использовать для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности. Для предприятий оптовой и розничной торговли также предусмотрели возможность использовать их на пополнение оборотных средств.

Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Минимальная сумма такого кредита составляет 100 млн грн. Для проектов на прифронтовых территориях — 30 млн грн. Максимальный лимит для группы связанных компаний составляет 1 млрд грн.

Деньги также можно направить на повышение безопасности топливной инфраструктуры. Например, на перенос под землю резервуаров, насосных станций и систем хранения топлива.

Сколько денег получил бизнес

Программа страхования военных рисков для бизнеса работает с 1 января 2026 года. По данным правительства, по состоянию на 17 сентября по программе компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество согласовали 323 заявления на 6,8 млрд грн возможной компенсации.

Еще 195 заявлений бизнес подал на компенсацию стоимости страхования. По 39 из них ЭКА уже приняло решение о частичной компенсации. Общая сумма таких выплат превысила 56 млн грн.

Итак, перечень территорий повышенного риска в 2026 году нужен прежде всего для того, чтобы бизнес в таких регионах мог пользоваться государственной программой страхования и компенсаций.

После расширения перечня эти возможности стали доступны и для предприятий Киева и Киевской области.

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