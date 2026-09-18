В октябре курс доллара в Украине будет формироваться под влиянием сразу нескольких факторов. Среди них инфляция, цены на топливо, внешняя торговля, спрос импортеров на валюту и объемы международной помощи.

Однако значительную роль будет играть политика Национального банка. НБУ продолжает работать в режиме управляемой гибкости курса, который позволяет гривне реагировать на ситуацию на рынке, но дает регулятору возможность сдерживать чрезмерные колебания.

Факты ICTV расспросили о ситуации на валютном рынке и прогнозе курса доллара на октябрь вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

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Так каким будет курс доллара в октябре 2026 года и стоит ли ожидать его резкого роста, читайте на Фактах ICTV.

Что будет с долларом в октябре

Мамедов напомнил, что украинский валютный рынок работает в режиме управляемой гибкости с октября 2023 года. Это означает, что курс не является фиксированным, но Национальный банк может влиять на ситуацию с помощью валютных интервенций.

Регулятор продает валюту, когда на рынке возникает чрезмерный спрос, и таким образом сглаживает резкие колебания. В начале сентября объем таких продаж составлял около $1,33 млрд за неделю. Более $1 млрд НБУ продавал уже восьмую неделю подряд.

Это свидетельствует о высоком спросе на иностранную валюту. При этом регулятор имеет возможность удовлетворять этот спрос и не допускать резких изменений курса.

На рынке также сохраняется небольшая разница между межбанковским и наличным курсами, а также между курсами покупки и продажи валюты.

Курс доллара в октябре: чего ожидать и что на него будет влиять

Эксперт рассказал, что одним из главных факторов остается инфляция. На цены влияют российские удары по логистике, производству и инфраструктуре, а также рост расходов бизнеса.

В августе потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с июлем и на 8,1% в годовом измерении. При этом сезонное удешевление овощей составило 18,3%, фруктов — 12%. Яйца подорожали на 4%, а топливо и смазочные материалы — на 8,1%.

По оценке Сергея Мамедова, в сентябре месячная инфляция может составить около 1–1,5%, а годовой показатель — 8,9–9,4%. В октябре рост цен на уровне 1,5–1,7% способен поднять годовую инфляцию до 9,5–10,3%.

— Это предварительные оценки. На конечный показатель будут влиять ситуация с энергетикой, последствия российских атак, логистика и то, какую часть дополнительных расходов бизнес будет закладывать в цены, — рассказал эксперт.

Как будет влиять топливо на курс доллара в октябре

Отдельным фактором остаются цены на нефть. В начале сентября стоимость Brent превысила $100 за баррель, а 11 сентября цена составляла около $104,6.

Для украинского валютного рынка важно, насколько долго нефть будет оставаться выше $100. В случае дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке цена может приблизиться к $110–120 за баррель.

Влияние подорожания нефти на курс гривны не обязательно будет мгновенным. Импортеры учитывают уже заключенные контракты, имеющиеся запасы и логистику, поэтому повышенный спрос на валюту может проявиться с задержкой в несколько недель или даже месяц.

Однако если высокие цены на нефть сохранятся, импортерам потребуется больше валюты для расчетов. Это способно усилить давление на межбанковский рынок.

Импорт остается важным фактором

Еще один фактор — внешняя торговля Украины. За январь-август 2026 года импорт составил почти $66,3 млрд, тогда как экспорт превысил $26,6 млрд. Таким образом, торговый разрыв приблизился к $39,7 млрд.

Только в январе импорт составил около $6,7 млрд, а экспорт — $3,2 млрд. Дефицит торговли за месяц составил около $3,5 млрд.

Для валютного рынка это означает, что поступлений от экспортеров недостаточно для покрытия потребностей импортеров. Структурный дефицит валюты в значительной степени компенсирует Национальный банк.

Хватит ли НБУ резервов

Важное значение для стабильности гривны имеют международные резервы и регулярность поступления внешней помощи.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составляли около $48,66 млрд. В августе они сократились примерно на 5%. Среди причин — уменьшение объемов внешних поступлений и значительные валютные интервенции НБУ.

При этом в июльском макроэкономическом прогнозе НБУ отмечалось, что при условии поступления запланированного внешнего финансирования резервы могут вырасти примерно до $69,7 млрд к концу 2026 года.

Для валютного рынка важен не только общий объем резервов, но и регулярность международных поступлений. Они дают НБУ ресурс для проведения валютных интервенций и поддержания сбалансированного рынка.

Как на доллар повлияет ставка НБУ

Отдельным инструментом остается монетарная политика. 17 сентября Национальный банк повысил учетную ставку до 16%. Это сделало гривневые депозитные инструменты и другие сбережения в гривне более привлекательными, что может частично сдерживать спрос населения на иностранную валюту.

По оценке Сергея Мамедова, в октябре максимальные ставки по отдельным гривневым депозитам могут составлять до 17,5% годовых. В случае дальнейшего ужесточения монетарной политики верхняя граница ставок потенциально может приблизиться к 18%.

Для валютного рынка важно и то, что гривневые депозиты и ОВГЗ остаются альтернативой покупке валюты. При этом более дорогое финансирование может влиять на темпы банковского кредитования.

Прогноз курса доллара в октябре 2026 года

По оценке Сергея Мамедова, в октябре курс доллара преимущественно будет находиться в пределах 44,6–45,4 грн/$.

На динамику будут влиять инфляция, цены на топливо, ситуация с внешней торговлей, спрос на валюту со стороны импортеров, международная помощь и ход войны.

При этом важным стабилизатором остается политика управляемой гибкости НБУ. Регулятор имеет возможность влиять на соотношение спроса и предложения валюты с помощью интервенций. Поэтому в октябре резкого изменения курсового тренда не ожидается.

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