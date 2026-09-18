В субботу, 19 сентября, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Графики отключений электроэнергии 19 сентября: что известно

В то же время украинцев призывают по возможности пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 11:00 до 15:00.

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Вечером, с 18:00 до 22:00, потребителей просят экономно использовать электроэнергию.

Напомним, в результате российских атак фиксировались очередные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях.

В то же время потребление электроэнергии в Украине снизилось. Этому способствовала солнечная погода в большинстве регионов, благодаря которой бытовые солнечные электростанции работали эффективнее, а потребление из общей сети уменьшилось.

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