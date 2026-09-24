Россия системно атакует украинскую телекоммуникационную инфраструктуру. 23 сентября во время удара по Киеву были повреждены дата-центры, что повлияло на работу интернет-провайдеров UTELS и Паутина. Из-за повреждения оборудования у части пользователей возникли перебои с интернетом.

Факты ICTV разбирались, что будет с ценами на интернет в Украине и подорожают ли домашняя и мобильная связь.

Что будет с ценами на интернет

Владелец киевского интернет-провайдера UTELS Александр Полюдов прогнозирует существенный рост цен за пользование интернетом. Об этом он рассказал в комментарии dev.ua.

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По его словам, провайдерам, которые обеспечивают резервное питание и дублирование каналов связи, все сложнее работать по тарифам 300-350 грн в месяц.

— Нужно ожидать увеличения стоимости услуг интернета. Провайдеры, которые обеспечивают устойчивость сетей, резерв питания и резерв каналов связи, не могут в дальнейшем предоставлять интернет за 300-350 грн. Будет существенное повышение цен, — сказал Полюдов.

Он также считает, что провайдерам, которые не вкладывают достаточно средств в устойчивость сетей, будет сложнее конкурировать на рынке. А спрос на подключение к компаниям с более надежной инфраструктурой может вырасти.

То есть цена на интернет может увеличиться из-за роста расходов самих провайдеров. Речь идет о резервном питании, дублировании каналов, оборудовании и восстановлении сетей после атак.

Вырастут ли цены на интернет и мобильную связь

О проблемах с телекоммуникационной инфраструктурой в эфире Суспільного рассказал представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков.

По его словам, россияне сейчас атакуют крупные дата-центры и центры связи в Киеве. Из-за повреждения оборудования трафик приходится переводить на другие точки. Это может приводить к перегрузке каналов и перебоям в работе сетей.

Он ожидает проблем со связью. Они будут хотя бы потому, что физически нужно переключиться с одной точки присутствия на другую. Когда возникает дисбаланс в системе и весь трафик из одной точки идет в другую, каналы связи перегружаются, начинаются сбои. Кроме того, физически уничтожаются серверы.

Фроленков не исключает, что в дальнейшем атаки могут распространиться и на западные регионы Украины. Он советует иметь резервные варианты связи, в частности SIM-карты двух разных мобильных операторов и, по возможности, двух домашних интернет-провайдеров.

Подорожает ли мобильная связь

Расходы растут не только у провайдеров домашнего интернета. Атаки на центры связи и другую телекоммуникационную инфраструктуру создают дополнительную нагрузку и для мобильных операторов.

Фроленков отметил, что компаниям приходится вкладывать значительные средства в поддержание работы сетей и восстановление поврежденной инфраструктуры. Это также создает предпосылки для роста стоимости услуг.

Размер тарифов будет зависеть от расходов конкретной компании и ее инвестиций в резервирование сети.

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