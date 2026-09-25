В октябре по вечерам уже становится прохладнее, но когда именно в домах включат отопление, пока сказать сложно. Поэтому многие на это время используют электрообогреватели, камины или другие приборы, чтобы согреться.

А это означает большее потребление электроэнергии и, соответственно, более высокие суммы в платежках. Поэтому накануне нового месяца украинцев интересует, сколько будет стоить свет и не придется ли платить больше.

Однако для части домохозяйств октябрь важен не только из-за вопроса стоимости электроэнергии. С 1 октября начинают действовать сезонные льготные условия для домов с электроотоплением и отдельных многоквартирных домов.

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Каким будет тариф на электроэнергию с 1 октября 2026 года и сколько будет стоить 1 кВт·ч, разбирались Факты ICTV.

Сколько будет стоить 1 кВт электроэнергии с октября 2026 года

Тариф на электроэнергию для населения с 1 октября останется на уровне 4,32 грн за кВт·ч.

Напомним, что Кабинет Министров продлил действие фиксированного тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года включительно.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №530. Им в постановление Кабмина №483 внесли изменения и продлили срок действия фиксированных цен с 30 апреля до 31 октября 2026 года.

Поэтому в октябре при обычном бытовом потреблении будет действовать такая же цена, как и раньше, а именно 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Конечная сумма в платежке, конечно, будет зависеть от того, сколько электроэнергии домохозяйство использовало в течение месяца.

Тариф на свет с 1 октября для домов с электроотоплением

Для потребителей, у которых есть электроотопление, с 1 октября начинается льготный период.

Если в течение месяца использовано до 2 000 кВт·ч включительно, весь этот объем оплачивается по цене 2,64 грн за кВт·ч.

Если потребление превысит 2 000 кВт·ч в месяц, объем сверх установленного порога оплачивается уже по тарифу 4,32 грн за кВт·ч. Такой порядок предусмотрен для домохозяйств, которые используют электрическое отопление.

Льготный тариф на свет с 1 октября 2026 года также распространяется на бытовых потребителей в многоквартирных домах, которые не газифицированы и не имеют централизованного или автономного теплоснабжения и используют электроэнергию для отопления. Для них также установлена цена 2,64 грн за кВт·ч в пределах 2 000 кВт·ч в месяц.

То есть стоимость электроэнергии с 1 октября будет зависеть не только от общего фиксированного тарифа, но и от того, относится ли домохозяйство к категории, для которой предусмотрена сезонная льгота.

Как платить меньше за электроэнергию

Отдельно стоит учитывать способ учета электроэнергии. При наличии двухзонного счетчика потребитель может оплачивать электроэнергию по разным коэффициентам в зависимости от времени суток.

В ночные часы, с 23:00 до 07:00, применяется коэффициент 0,5 от фиксированной цены. При тарифе 4,32 грн это составляет 2,16 грн за кВт·ч.

В остальное время действует полная фиксированная цена, а именно 4,32 грн за кВт·ч. Такой порядок предусмотрен правилами дифференцированного учета электроэнергии.

Таким образом, при наличии двухзонного счетчика часть бытовых приборов, например стиральную машину или бойлер, можно использовать ночью и платить за потребленную электроэнергию по более низкому коэффициенту.

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