Программу Национальный кэшбек, ранее подвергавшуюся критике со стороны экономистов и нардепов финансового комитета, могут существенно видоизменить в 2027 году. В настоящее время в проекте государственного бюджета на 2027 год денег на ее финансирование не предусмотрено, однако окончательное решение о закрытии инициативы еще не принято.

Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко в интервью Forbes Ukraine.

Продлят ли Национальный кэшбек на 2027 год

Министр подчеркнул, что Национальный кэшбек остается потенциально действенным инструментом для поддержки украинского бизнеса, однако саму программу планируют пересмотреть.

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— Национальный кэшбэк может быть одним из инструментов поддержки локального производителя. Мы еще дискутируем по поводу финальной конфигурации программы, но рассматриваем возможность ее изменения, — отметил Кравченко.

По словам министра, в случае принятия решения о продолжении программы в 2027 году, она подвергнется трансформации.

В частности, помощь будет предоставляться не в общем, а фокусно — на категории товаров, где наблюдается наибольшее давление и агрессивный импорт (в частности, текстиль, сыры и другие товары).

Кравченко добавил, что объем финансирования программы потенциально может быть сокращен в 2,5 раза, что позволит сэкономить до 4 млрд грн в год.

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