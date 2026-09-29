Всеукраинская благотворительная организация Каритас Украины объявила о старте третьего круга грантовой поддержки для действующих микро-, малых и средних предприятий в рамках проекта Remarket.

Инициатива создана для предпринимателей, работающих в сферах пчеловодства, швейного производства, пекарства или смежных направлениях и стремящихся сделать следующий шаг в развитии собственного дела, сообщает Caritas Ukraine.

Размер грантовой помощи и условия использования

В рамках третьего этапа программы предприниматели могут получить микрогранты до 237 тыс. грн (до налогообложения).

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Средства могут быть направлены на приобретение нового производственного оборудования, модернизацию имеющегося оборудования и другие расходы, предусмотренные условиями программы.

В благотворительной организации отмечают, что микрогрант не предназначен для покрытия ежедневных операционных расходов предприятия.

Критерии и требования к кандидатам

В этот раз от участников требуют не просто указать необходимые материальные ценности, а подробно обосновать целесообразность инвестиций.

Предприниматели должны ясно объяснить проблему или возможность на текущем этапе, запланированные изменения, а также ожидаемый результат (увеличение производства или продаж, рост производительности, выход на новые рынки, создание рабочих мест).

Подать заявку могут предприятия, отвечающие следующим требованиям:

работают более шести месяцев в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской или Хмельницкой областях;

работают в сфере пчеловодства, швейного производства, пекарства или смежных отраслях;

имеют клиентов и фиксируют продажи;

имеют четкий план развития и понимания необходимости привлечения средств;

готовы участвовать в планировании, обучении и отчетности.

Отдельное внимание при отборе будут уделяться предприятиям, расширяющим коммерческие связи, а также бизнесам, которыми владеют или управляют женщины, молодежь, люди старшего возраста, ветераны, люди с инвалидностью и представители этнических меньшинств.

Как подать заявку и дедлайны

Регистрационные анкеты для каждой области размещены в документе Приглашения для подачи заявок.

Также для участников подготовлено разъяснение в документе Часто задаваемые вопросы о микрогрантовой поддержке.

Дедлайн подачи заявок: до воскресенья, 11 октября, включительно.

Отбор кандидатов конкурентный, поэтому подача заявки не гарантирует получение средств.

О проекте Remarket

Remarket – это трехлетняя инициатива, направленная на поддержание устойчивого развития бизнесов и содействие экономическому восстановлению Украины.

Проект реализуется Каритас Украины в партнерстве с Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine и SPARK. Финансирование осуществляется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и If! Foundation, а также при поддержке Caritas Österreich, Cordaid и Trocaire.

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