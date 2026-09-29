Медный лом можно сдать в пункт приема и получить за него деньги. Но одинаковой стоимости для всей меди нет. На цену влияет ее вид, поэтому перед сдачей стоит разобраться, сколько сейчас стоит конкретная категория.

Факты ICTV собрали актуальные данные и посмотрели, что происходит с ценами на медь.

Сколько стоит 1 кг меди

Сегодня средние цены на медь в Украине такие:

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цена за 1 кг фосфористой меди составляет 565 грн,

электротехническая и сортовая — 530 грн/кг,

блестящая — 521 грн/кг,

за смешанную медь в среднем платят 503,50 грн/кг,

медная фольга и лента стоят 458 грн/кг,

медный кабель и проводка — 452,50 грн/кг.

Более низкие цены в приведенном перечне имеют медная стружка — 426,50 грн/кг, и луженая медь — 400 грн/кг.

Итак, сколько стоит медь, зависит прежде всего от ее категории. Поэтому перед тем как сдавать ее в металлолом, стоит определить, какой именно вид металла есть в наличии.

Что сейчас с ценой на медь

По данным MetalMonitor, изменения стоимости различаются в зависимости от категории. Больше всего выросла цена на медный кабель и проводку — на 13,1%. Фосфористая медь подорожала на 13%.

Цена смешанной меди изменилась на 0,7%. Снижение зафиксировано для медной фольги и ленты. Эта медь подешевела на 9,7%, а медная стружка — на 5,4%.

Перед тем как везти металл в пункт приема, стоит рассортировать его по видам. Это позволит точнее определить категорию и актуальную цену.

Также стоит очистить медь от лишних материалов и грязи. Если лома накопилось много, можно сравнить предложения разных пунктов приема.

Поэтому тем, кто планирует сдать медь, стоит сначала уточнить актуальную цену за 1 кг меди именно для своей категории.

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