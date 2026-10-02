22–23 октября в Киеве и онлайн-формате состоится 24-й Ukrainian CFO Forum — одно из главных профессиональных событий года для финансовых директоров (CFO), генеральных директоров (CEO), владельцев бизнеса, инвесторов и топменеджеров.

Главным фокусом форума этого года станут решения, которые украинские компании должны принимать уже сейчас, формируя финансовые модели и стратегический план действий на 2027 год в условиях высокой неопределенности и военных рисков.

В Киеве состоится 24-й Ukrainian CFO Forum для финансовых лидеров: что известно

Двухдневная программа мероприятия включает 16 часов интенсивного контента: 10 тематических сессий в формате панельных дискуссий, выступлений и практических кейсов от более 50 спикеров из компаний-лидеров рынка.

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Форум объединит более 700 участников, среди которых представители НБУ, ведущих банков, инвестиционных фондов, технологических компаний и государственных институций.

Сегодня украинский бизнес входит в цикл планирования 2027 года при отсутствии единого базового сценария. Среди ключевых вызовов – разрушение активов, удары по энергетике и логистике, кадровый дефицит, регуляторные изменения и высокая стоимость капитала.

Для финансовых руководителей это необходимо одновременно поддерживать ликвидность, пересматривать риски и реализовывать инвестиционные решения.

– 2027 год для CFO начинается уже сейчас. Бизнес не может ждать, пока появится определенность: уже сегодня нужно решать, восстанавливать ли актив, перестраивать модель, инвестировать CAPEX или защищать ликвидность, где привлекать капитал и какие сценарии закладывать в бюджет. Именно поэтому мы строим программу форума вокруг конкретных решений и кейсов компаний, которые уже проходят через эти дилеммы, — отметил Игорь Соловых, CEO FAService и организатор Ukrainian CFO Forum.

Пять ключевых тем Ukrainian CFO Forum 2026

Программа форума построена вокруг пяти стратегических направлений:

Финансовая модель 2027: сценарное планирование при отсутствии базового варианта, стоимости денег и валютных правил. Стратегический диалог откроют первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук и учредитель Advanter Group Андрей Длигач. Бизнес после потери активов: выбор между восстановлением и перестройкой модели, децентрализация, страхование и компенсация военных рисков с участием Rozetka-EVO, Новой почты, VARUS, Биосферы, Starlight Media и Philip Morris Ukraine. Стратегия без определенности: принятие долгосрочных решений по инвестициям, командам и логистике с участием YASNO, BGV Group Management, Imperial Brands Ukraine и Odgers Ukraine. Adaptive Planning: управление компанией с помощью rolling forecast и сценарного планирования с участием KSE, Danone, BAT Украина, ФОКСТРОТ и Metinvest Group. Цифровая трансформация: применение AI в финансах, внедрение ERP и SAF-T UA с участием кейсов Фармак, MTI, Автомагистраль-Юг, EBS и других.

В частности, в рамках Ukrainian CFO Forum 2026 состоится дискуссия Антихрупкость бизнеса: роль CFO в перестройке бизнес-модели во время войны:

Модератор: Ирина Левковская, Group CFO Rozetka-EVO

Татьяна Тимченко, CFO Новая Почта

Марина Панина, CFO VARUS

Ирина Нестеренко, вице-президент по операционной деятельности Корпорации Биосфера

Сергей Кальнооченко CFO Philip Morris Ukraine

Тарас Шидлик, член правления, CFO STARLIGHT MEDIA

Спикеры обсудят следующие вопросы:

Как готовится компания к прилетам, и какие первые решения после: что делает компания и какова роль CFO?

Восстанавливать или перестраивать: как принимается решение о повторном CAPEX, релокации, децентрализации складов/запасов и изменении логистики?

Экономика восстановления: где брать деньги на актив, который уже однажды был профинансирован и уничтожен? Как помогает государство в этом процессе?

Страхование и компенсация военных рисков: что реально работает сегодня, какую часть потерь может вернуть бизнес и где необходимо участие государства?

Антихрупкость на практике: что компании принципиально изменили в своей бизнес-модели после пережитых ударов?

За участие в мероприятии предусмотрено зачисление до 16 CPD-юнитов ACCA.

Организатором форума выступает компания FAService, а главным медиапартнером события является Starlight Media.

До 9 октября для участников действуют специальные условия регистрации. Детали и форма заявки доступны на официальном сайте события.

Фото: Ukrainian CFO Forum

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