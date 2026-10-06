В Украине подготовка к новому отопительному сезону проходит в сложных условиях. Дополнительные расходы вынуждены нести и сами украинцы: люди покупают зарядные станции, генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, чтобы иметь возможность оставаться со светом и теплом во время возможных перебоев.

Растет и финансовая нагрузка на государство и предприятия, которые обеспечивают население коммунальными услугами.

Что будет с ценами на коммунальные услуги в 2027 году и стоит ли ожидать повышения тарифов, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что будет с тарифами на коммунальные услуги в 2027 году

Украина в рамках своих международных обязательств перед ЕС и МВФ должна постепенно изменять систему тарифообразования. В частности, речь идет о либерализации рынков газа и электроэнергии и постепенном сокращении государственного вмешательства в формирование цен.

Для этого планируют подготовить изменения в законодательство, которые в перспективе позволят отказаться от моратория на повышение тарифов для населения.

Правительство должно подготовить и утвердить документ, который определит дальнейшие шаги по уменьшению государственного регулирования на рынках газа и электроэнергии.

В нем также должны определить, как в дальнейшем будет меняться система специальных обязательств и какие механизмы защиты получат домохозяйства, которые не смогут оплачивать услуги по новым ценам.

Будет ли повышение тарифов на коммунальные услуги в 2027 году

Народный депутат, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк рассказал изданию Шелтер, чего ожидать от тарифов на тепло, воду, газ и электроэнергию.

По словам Сергея Нагорняка, в 2026 году повышения тарифов на основные коммунальные услуги ожидать не стоит. Что касается следующего года, депутат призывает пока не делать преждевременных прогнозов.

– В этом году точно нет, относительно следующего – посмотрим. Сейчас сложно забегать вперед, сначала нужно пережить эту зиму, – сказал Нагорняк.

Будут ли повышать тарифы на воду в 2027 году

Нагорняк обратил внимание на ситуацию с водоснабжением. По его словам, громады вынуждены пересматривать тарифы на холодную воду и водоотведение. Причина – сложное финансовое положение водоканалов. Если предприятия не будут иметь достаточно средств, они рискуют потерять возможность нормально обеспечивать потребителей водой и отводить стоки.

Другие коммунальные услуги, по словам депутата, государство сейчас продолжает поддерживать через механизм субсидирования.

Нагорняк также отметил, что государство тратит значительные средства, чтобы цены для населения оставались ниже рыночных. По его оценке, субсидирование электроэнергии для населения обходится примерно в $5 млрд в год, еще около $5 млрд – поддержка цен на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго.

Поэтому ответ на вопрос, что будет с ценами на коммунальные услуги в 2027 году, зависит не только от расходов самих предприятий, но и от того, сколько государство сможет направлять на компенсацию разницы между реальной себестоимостью услуг и ценой для населения.

Будет ли повышение цен на электроэнергию в 2027 году

Напомним, что сейчас для бытовых потребителей действует фиксированный тариф на электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч. Согласно постановлению Кабмина №530, которое продлило действие специальных обязательств на рынке электроэнергии, этот тариф остается действующим до 31 октября 2026 года включительно.

При этом тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, вероятнее всего, останется без изменений до конца 2026 года. Но в 2027 году вопрос пересмотра цены может снова оказаться на повестке дня.

Об этом в эфире Новини.LIVE рассказал экономист Алексей Кущ. По его словам, Украина постепенно движется к реформированию энергетического рынка. Одним из последствий этого процесса может стать сокращение прямого государственного влияния на формирование стоимости электроэнергии и тепла. В таком случае цены в большей степени будут определяться рыночными условиями, в частности спросом.

Однако Кущ не ожидает отмены моратория на повышение основных коммунальных тарифов в ближайшее время. По его мнению, отдельно может пересматриваться стоимость холодной воды и водоотведения, поскольку эти услуги не подпадают под действие моратория.

– В ближайшее время, я не думаю, что будут снимать мораторий на повышение коммунальных услуг. Разве что будет пересматриваться плата за воду и водоотведение, но этот тариф не входит в мораторий, – рассказал Алексей Кущ.

Что будет с ценами на тепло в Киеве

В КГГА сообщили, что тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды для населения в отопительном сезоне 2026–2027 годов останутся неизменными.

При этом Киевтеплоэнерго и ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ должны рассчитывать экономически обоснованные тарифы. Это связано с окончанием срока действия предыдущих тарифов и изменением расходов на производство, транспортировку и поставку тепла и горячей воды.

Но для населения эти экономически обоснованные тарифы не применяются как новая цена. В сезоне 2026–2027 годов они будут использоваться для бюджетных учреждений, других потребителей и религиозных организаций.

Несмотря на это коммунальная сфера остается под значительным финансовым давлением. Предприятиям необходимо восстанавливать поврежденные объекты, покупать энергоносители, выплачивать зарплаты и готовить сети к отопительному сезону.

Что будет с ценами на газ в 2027 году

Кабинет министров продлил действие специальных обязанностей для участников рынка природного газа до 31 марта 2027 года. Соответствующее решение правительство приняло по предложению Министерства энергетики.

Для бытовых потребителей это означает, что в течение всего осенне-зимнего периода цена на газ останется без изменений. Как объяснил министр энергетики Денис Шмыгаль, продление специальных условий также позволит сохранить льготные тарифы для предприятий теплоснабжения.

Отдельные условия продажи газа продолжат действовать для операторов газораспределительных систем, а также для когенерационных установок на прифронтовых территориях.

По словам Шмыгаля, решение правительства должно обеспечить стабильную работу газового рынка и тепловой инфраструктуры в условиях войны. Оно также должно помочь гарантировать бесперебойные поставки газа населению в течение отопительного сезона.

Поэтому что будет с ценами на газ в 2027 году после завершения этого периода, пока окончательно не определено.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.