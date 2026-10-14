Осень принесла щедрый урожай фруктов, поэтому украинцы сейчас могут покупать сезонные яблоки, груши и сливы по относительно доступным ценам. Это также удачное время для тех, кто планирует готовить варенье, компоты и другие домашние заготовки на зиму.

Факты ICTV выясняли, сколько стоят фрукты в украинских супермаркетах в октябре 2026 года и что будет с ценами до конца года.

Цены на фрукты в Украине сегодня

Мы проверили цены в популярных торговых сетях и выяснили, сколько сейчас стоят яблоки, бананы и апельсины. Стоимость зависит от сорта, качества продукции, магазина и объема покупки.

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Цены на яблоки

Яблоки остаются одними из самых доступных сезонных фруктов. В АТБ самые дешевые яблоки небольшого размера стоят от 19,90 грн/кг. При этом цена зависит от сорта.

Например, яблоки Гала в АТБ продают по цене от 24,90 до 43,90 грн/кг. Другие сортовые яблоки стоят от 24,90 до 56,90 грн/кг, а Голден — от 20,90 до 56,90 грн/кг.

В Metro украинские яблоки диаметром от 60 мм стоят примерно 31,78–32 грн/кг. Яблоки Голден и Ред Чиф можно приобрести ориентировочно за 42 грн/кг. Стоимость яблок Гала премиального сегмента достигает около 67 грн/кг.

Таким образом, цены на яблоки в Украине существенно различаются в зависимости от сорта и качества. Самые дешевые варианты подойдут для повседневного употребления или переработки, а более дорогие сорта можно выбрать для хранения или подачи к столу.

Цены на бананы

Бананы относятся к импортным фруктам, поэтому их стоимость зависит не только от предложения на украинском рынке, но и от валютного курса и расходов на доставку:

По результатам нашего мониторинга, в АТБ килограмм бананов стоит 59,90 грн.

В Varus цена составляет 54,90–74,90 грн/кг.

В Metro — около 59,50 грн/кг.

В Сильпо — 65,40 грн/кг. В Novus бананы продают по цене от 59,89 до 74,99 грн/кг.

Цены на апельсины

Апельсины, как и бананы, Украина импортирует. Поэтому цены на них зависят от закупочной стоимости за рубежом, валютного курса и логистических расходов.

В АТБ килограмм апельсинов стоит около 59,90 грн, в Сильпо — 83 грн/кг. В Metro цены начинаются от 49,90 грн/кг и достигают примерно 60 грн/кг в зависимости от объема покупки.

Что будет с ценами на фрукты до конца 2026 года

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от происхождения фруктов, расходов на хранение и транспортировку, а также ситуации на валютном рынке.

Украинские яблоки, груши и сливы сейчас находятся в сезоне сбора урожая или завершают его. Большое предложение помогает сдерживать цены. Однако с приближением зимы ситуация будет постепенно меняться.

Фермеры будут отбирать лучшие яблоки для длительного хранения. Для этого нужны специальные складские помещения, контроль температуры и надлежащие условия, позволяющие сохранить качество продукции. В холодный период увеличиваются и расходы на электроэнергию для поддержания необходимого температурного режима.

К стоимости фруктов также добавляются расходы на сортировку, упаковку, хранение и доставку в торговые сети. Поэтому по мере сокращения предложения свежего урожая цены на отдельные сезонные фрукты могут расти.

Что будет с ценами на яблоки

По данным Украинской аграрной конфедерации, за последнюю неделю оптовые цены на яблоки в Украине снизились до 20–30 грн/кг.

Аналитики объясняют удешевление яблок для переработки ограничениями, которые Польша ввела в отношении украинского яблочного концентрата. Из-за этого украинским переработчикам стало сложнее сбывать продукцию на европейском рынке, что повлияло на закупочные цены на сырье.

Для сравнения, оптовые цены на груши составляют 40–80 грн/кг, а на виноград — 50–110 грн/кг. Однако сезонные фрукты, в частности нектарины, сливы и ягоды, дорожают по мере завершения основного периода сбора урожая. При этом большое предложение яблок пока позволяет удерживать цены на доступном уровне.

По словам Максима Гопки, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса, в 2026 году урожай яблок в Украине лучше, чем в прошлом году. Из-за низкой урожайности осенью 2025 года цены на них были в 2,5 раза выше, чем годом ранее. В этом сезоне предпосылок для повторения такого сценария пока нет.

В комментарии РБК-Украина аналитик отметил, что нового урожая должно хватить для обеспечения внутреннего рынка.

В дальнейшем многое будет зависеть от того, сколько плодов удастся подготовить к длительному хранению. Если по мере приближения зимы объем яблок на рынке будет сокращаться, их стоимость может постепенно расти.

Что будет с ценами на бананы и апельсины

Для импортных фруктов ситуация другая. Украина зависит от зарубежных поставщиков, поэтому на конечную стоимость влияют закупочные цены, курс доллара и расходы на транспортировку.

Если иностранная валюта будет дорожать по отношению к гривне, импортерам придется тратить больше средств на закупку той же партии фруктов. Дополнительные расходы могут отразиться на розничных ценах. Масштаб и скорость изменения стоимости будут зависеть от условий контрактов, запасов товара и ценовой политики торговых сетей.

Таким образом, до конца 2026 года цены на фрукты в Украине могут меняться неравномерно. Сезонные яблоки и груши пока остаются более доступными благодаря урожаю, но зимой расходы на их хранение могут увеличить стоимость. Цены на бананы и апельсины будут зависеть прежде всего от закупочных цен, валютного курса и логистики.

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