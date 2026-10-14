Молоко и молочные продукты входят в ежедневный рацион многих украинцев. Их покупают для детей, спортсменов и людей старшего возраста, поэтому изменение цен на молочку быстро отражается на семейном бюджете.

Факты ICTV выясняли, почему дорожает молочная продукция, когда ожидать следующего повышения цен и что до конца года будет со стоимостью молока, сыра и сливочного масла.

Какие цены на молоко и масло сегодня

Цены на молочку зависят от производителя, жирности, объема упаковки и наличия скидок.

Сейчас смотрят

Кроме того, крупные супермаркеты имеют собственные торговые марки, а некоторые сети сотрудничают с производителями для выпуска продукции под своим брендом.

Такие товары обычно стоят дешевле, чем продукция известных украинских молочных брендов.

Цены на молоко в Украине в супермаркетах сегодня

Стоимость молока зависит от производителя, жирности, объема упаковки и акций в торговых сетях. Ниже приведены цены на молоко в АТБ, Varus и Metro.

Цены на молоко в АТБ:

Яготинское — 43,90 грн за 0,87 кг, жирность 2,6% (со скидкой).

Молочна ферма — 56,70 грн за 0,84 кг, жирность 3,2%.

Своя линия, ультрапастеризованное — 47,30 грн за 0,9 кг, жирность 3,2%.

Молокия — 46,80 грн за 0,9 кг, жирность 2,5%.

Цены на молоко в Varus:

Галичина — 39,90 грн за 900 г, жирность 2,5% (акционная цена).

Варто — 34,90 грн за 870 г, жирность 2,5% (акционная цена).

Житомирский молочный завод, ультрапастеризованное — 42,90 грн за 950 г, жирность 2,5%.

Варто, ультрапастеризованное — 39,90 грн за 900 г, жирность 2,5%.

Волошкове поле, ультрапастеризованное — 36,90 грн за 900 г, жирность 2,5% (со скидкой).

Бурьонка, ультрапастеризованное — 49,90 грн за 1 л, жирность 3,2%.

Бурьонка, ультрапастеризованное — 47,90 грн за 1 л, жирность 2,5%.

Цены на молоко в Metro:

Молочна ферма, ультрапастеризованное — 73,50 грн за 900 г, жирность 3,2%.

Весела Бурьонка, ультрапастеризованное — 36,90 грн за 900 г, жирность 2,5%.

Metro Chef, питьевое — 45,90 грн за 900 г, жирность 2,5%.

Цены могут существенно отличаться в зависимости от акций. Например, в Metro молоко Селянське по обычной цене стоит 56 грн, тогда как акционные предложения других марок могут быть значительно дешевле.

Цены на сливочное масло в Украине

Стоимость сливочного масла зависит прежде всего от производителя, жирности и веса упаковки. Цены на пачку весом 180–200 г в нашей выборке составляют от 69,50 до 132,90 грн.

Цены на масло в АТБ:

Яготинское, крестьянское, жирность 82,5%, в фольге — 89,90 грн за 180 г.

Ферма, сливочное масло с пониженной жирностью 53% — 69,50 грн.

Белоцерковское, бутербродное, жирность 63% — 72,20 грн за 180 г.

Своя линия, сладкосливочное экстра, жирность 82%, в фольге — 84,40 грн за 180 г.

Laktiale (Польша), жирность 83%, в фольге — 86,90 грн за 200 г.

Ферма, крестьянское сладкосливочное, жирность 72,6% — 132,90 грн за 180 г.

Цены на масло в Metro:

Белое, сладкосливочное крестьянское, жирность 72,6% — 99 грн за 180 г.

Молокия, сладкосливочное экстра, жирность 82% — 825 грн за 1 кг.

Молоке, сладкосливочное крестьянское, жирность 73% — 115 грн за 180 г.

Яготинское, сладкосливочное крестьянское, жирность 73% — 115 грн за 180 г.

Яготинское, жирность 82,5% — 129 грн за 180 г.

Metro Chef, крестьянское сладкосливочное, жирность 73% — 94 грн за 200 г.

Таким образом, согласно приведенным ценам, пачка сливочного масла весом 180–200 г в среднем стоит около 107 грн. Самые дешевые предложения среди перечисленных вариантов — масло Ферма с пониженной жирностью за 69,50 грн и Белоцерковское бутербродное за 72,20 грн. Самые дорогие — масло Ферма за 132,90 грн и Яготинское жирностью 82,5% за 129 грн.

Что происходит с производством молока в Украине

Украинский молочный рынок постепенно меняется: промышленные хозяйства увеличивают производство, тогда как частный сектор сокращает его.

По данным главы совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, в январе-августе 2026 года молочно-товарные фермы увеличили производство молока примерно на 5%, а хозяйства населения сократили его на 27%.

Об этом он рассказал на Международном практическом форуме DAIRY FARMING INDUSTRY: Вызовы. Риски. Изменения. Решения, который состоялся 7–8 октября во Львове.

Общая ситуация с производством остается сложной. Как рассказала в интервью УНИАН заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас, за первые восемь месяцев 2026 года общий объем производства молока в Украине сократился более чем на 12%. В частном секторе падение составило 27%, тогда как молочно-товарные фермы увеличили производство.

По словам Жупинас, перерабатывающие предприятия выпускают около 95% молочной продукции из сырья промышленных хозяйств и только 5% — из молока населения. Поэтому сокращение надоев в частном секторе не означает дефицита молока, кефира, йогуртов и других продуктов в магазинах.

Чагаровский отметил, что украинский молочный рынок все больше зависит от мировых тенденций. В частности, на ситуацию влияют возможности экспорта и цены на международных рынках.

Почему растут цены на молочку в Украине

На себестоимость молочной продукции влияют расходы на содержание животных, производство, переработку и доставку товаров в магазины. Одной из главных проблем для предприятий остаются перебои с электроснабжением и необходимость использовать генераторы.

В интервью Елена Жупинас объяснила, что дизельное топливо стоит почти 100 грн за литр, что примерно вдвое дороже, чем годом ранее. Использование дизель-генераторов во время отключений света увеличивает себестоимость производства каждого литра молока на 3–3,5 грн.

Еще одним фактором стал рост спроса на украинское молочное сырье за рубежом. Из-за активизации экспорта закупочные цены на сырое молоко начали постепенно повышаться еще со второй половины августа. Однако, по словам Жупинас, пока этого хватает преимущественно для того, чтобы хозяйства не работали себе в убыток.

Дополнительную нагрузку создают и проблемы с расчетами между торговыми сетями и производителями. Жупинас рассказала, что ритейлеры имеют значительные долги за ранее поставленную продукцию, а после российских ударов по складам крупных сетей возврат средств фактически остановился. Это осложняет финансовое положение перерабатывающих предприятий и расчеты с поставщиками молока.

Что будет с ценами на молочную продукцию до конца года

Елена Жупинас считает, что до конца 2026 года свежая молочная продукция подорожает примерно на 20–25%. Рост будет постепенным, в несколько этапов. Частичное повышение цен ожидается уже в октябре.

Прогноз касается прежде всего свежих молочных продуктов. Сыр и сливочное масло, по оценке эксперта, будут дорожать медленнее.

Жупинас также объяснила, что дальнейшая динамика будет зависеть от покупательной способности потребителей. Если покупатели не смогут приобретать продукцию по новым ценам, торговые сети будут чаще предлагать акции и скидки.

Еще одним вариантом для производителей станет выпуск продукции в упаковках меньшего объема. Однако для этого необходимо перенастраивать производственные линии, поэтому быстро внедрить такие изменения смогут не все предприятия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.