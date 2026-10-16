Украина готовится к еще одной сложной зиме в условиях войны. Из-за обстрелов и экономических трудностей часть предприятий понесла значительные убытки, а некоторые украинцы остались без работы.

Поэтому накануне холодов людей интересует, изменятся ли тарифы на электроэнергию, газ и воду, и сколько придется платить за коммунальные услуги с 1 ноября 2026 года.

Факты ICTV выясняли, какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 ноября 2026 года и вырастут ли цены на электроэнергию, газ и воду.

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Какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 ноября 2026 года

С 1 ноября 2026 года общего повышения тарифов на коммунальные услуги для населения не будет. В частности, правительство подтвердило, что цена на электроэнергию останется неизменной в течение отопительного сезона 2026/2027 годов.

Тариф на электроэнергию с 1 ноября 2026 года

В ноябре бытовые потребители будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт·ч. Цена останется такой же для тех, кто использует электроприборы в быту, и для владельцев двухзонных счетчиков в дневное время.

31 октября 2026 года истекает предыдущий срок действия специальных обязательств на рынке электроэнергии. Однако Кабинет министров продлил их до 30 апреля 2027 года. Это означает, что с 1 ноября тариф на электроэнергию для населения не изменится.

О решении правительства 8 октября сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. По его словам, продление действия механизма ПСО (специальных обязанностей участников рынка электрической энергии, — Ред.) позволяет сохранить действующие цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

Таким образом, повышение тарифа на электроэнергию с 1 ноября не предусмотрено. Цена 4,32 грн за 1 кВт·ч будет действовать до 30 апреля 2027 года включительно.

Льготный тариф на электроэнергию для домохозяйств с электроотоплением

На отопительный период правительство также сохранило льготный тариф на электроэнергию. Он составляет 2,64 грн за 1 кВт·ч и распространяется на определенные категории домохозяйств.

Воспользоваться льготой могут владельцы жилья:

оборудованного электроотоплением;

в негазифицированных многоквартирных домах, где нет централизованного отопления или автономного теплоснабжения, использующего другие энергоносители.

Льготный тариф действует с 1 октября по 30 апреля. При месячном потреблении до 2 000 кВт·ч включительно электроэнергия стоит 2,64 грн за 1 кВт·ч. Если потребление превышает этот объем, за электроэнергию сверх установленного лимита нужно платить по стандартной цене 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Таким образом, в ноябре владельцы жилья, имеющие право на льготу, смогут и дальше оплачивать электроэнергию по сниженной цене в пределах установленного лимита.

Сколько стоит электроэнергия по двухзонному счетчику

Для потребителей, у которых установлен двухзонный счетчик, действует дифференцированная оплата в зависимости от времени суток.

В дневной период, с 07:00 до 23:00, тариф составляет 4,32 грн за 1 кВт·ч. Ночью, с 23:00 до 07:00, электроэнергия стоит 2,16 грн за 1 кВт·ч.

Таким образом, владельцы двухзонных счетчиков могут сократить расходы, если перенесут часть энергоемких бытовых процессов на ночное время.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 ноября 2026 года: сколько стоит газ

Для бытовых потребителей, которые получают газ от Нафтогаза Украины и пользуются тарифным планом Фиксированный, цена голубого топлива остается неизменной.

Стоимость газа составляет 7,96 грн за 1 м³. Тариф зафиксирован на период с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно, поэтому в ноябре клиенты компании будут платить за газ по той же цене.

Действующим клиентам Нафтогаза не нужно подавать дополнительные заявления или переоформлять документы, чтобы сохранить тариф. Новые потребители могут выбрать тарифный план Фиксированный при оформлении подключения к поставщику.

Стоимость газа зависит от выбранного поставщика и тарифного плана. Поэтому клиентам других компаний следует проверить условия своего договора.

Тарифы на воду с 1 ноября 2026 года

Единого тарифа на холодную воду для всех украинцев нет. Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения устанавливается для конкретных предприятий, поэтому суммы в платежках зависят от населенного пункта и местного поставщика.

С 1 ноября потребителям следует ориентироваться на тарифы, действующие в их городе. Информацию о стоимости водоснабжения и водоотведения можно найти на официальном сайте местного водоканала или органа власти.

Для части предприятий тарифы устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Ознакомиться с соответствующими решениями можно на сайте НКРЭКУ.

Вырастут ли цены на коммунальные услуги с 1 ноября

Повышение основных тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 ноября 2026 года не предусмотрено. Цена электроэнергии для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за 1 кВт·ч как минимум до 30 апреля 2027 года. Для домохозяйств, имеющих право на льготный тариф, сохраняется цена 2,64 грн за 1 кВт·ч в пределах установленного месячного лимита.

Клиенты Нафтогаза продолжат платить за газ 7,96 грн за 1 м³ в соответствии с условиями тарифного плана Фиксированный. Стоимость воды будет зависеть от тарифов местных водоканалов.

Таким образом, для большинства бытовых потребителей основные ценовые условия останутся неизменными. Итоговая сумма в платежке будет зависеть от объема потребленных услуг и тарифов конкретного поставщика.

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