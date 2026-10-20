Для многих украинских пенсионеров даже небольшое повышение пенсии имеет значение. Из-за роста цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги людям приходится тщательно планировать расходы и экономить на повседневных нуждах. Поэтому ежегодную индексацию они ждут как возможность получить немного больше денег.

В 2027 году очередное повышение пенсий ожидается весной. Правительство уже предусмотрело средства на пенсионные выплаты в проекте государственного бюджета, однако точный процент индексации пока не определен.

Факты ICTV выясняли, когда ожидать индексацию пенсий в 2027 году, по какой формуле будут определять коэффициент повышения и почему прибавки для пенсионеров будут отличаться.

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Будет ли индексация пенсий в 2027 году

Индексация пенсий в 2027 году должна состояться с 1 марта. Она необходима, чтобы учесть рост потребительских цен и заработных плат и частично компенсировать их влияние на покупательную способность пенсий. Однако точный процент повышения и правила перерасчета правительство определит отдельно, ближе к дате индексации.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что перерасчет может охватить около 10 млн украинцев. Однако окончательные параметры выплат будут зависеть от решения Кабмина.

Какой будет индексация пенсий в 2027 году

Общий порядок индексации пенсий определяет статья 42 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Перерасчет проводят ежегодно с 1 марта. Для этого Кабинет министров принимает отдельное постановление, в котором устанавливает коэффициент индексации и определяет особенности его применения.

Каждый год коэффициент индексации рассчитывают с учетом экономических показателей за предыдущие периоды. Окончательный коэффициент на 2027 год станет известен после соответствующих расчетов и утверждения правительственного решения.

При индексации в 2026 году Кабмин применил постановление № 236. Оно предусматривало коэффициент 1,121, то есть повышение расчетного показателя на 12,1%.

Как рассчитывают коэффициент индексации пенсий в 2027 году для неработающих пенсионеров

Размер индексации зависит от двух показателей:

инфляции за предыдущий календарный год;

роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы.

Для второго показателя используют данные за три календарных года, предшествующих году проведения индексации.

Согласно закону, каждый из этих показателей имеет одинаковый вес в формуле: 50% приходится на инфляцию и 50% на рост средней зарплаты.

При индексации в 2026 году учли инфляцию за 2025 год на уровне 8% и рост средней зарплаты за три предыдущих года на 16,1%. По этой формуле правительство установило коэффициент 1,121, что соответствует 12,1%.

Для индексации в 2027 году необходимо будет учесть инфляцию за 2026 год и соответствующие данные о росте средней заработной платы за три предыдущих календарных года. Пока окончательные показатели не определены, называть конкретный процент повышения преждевременно.

Правила расчета закреплены в статье 42 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Пример применения формулы в 2026 году приведен в постановлении Кабмина № 236 и разъяснении Пенсионного фонда Украины.

Почему перерасчет пенсий в 2027 году не гарантирует одинаковую прибавку для всех

Коэффициент индексации является общим показателем для соответствующего перерасчета, но сумма повышения зависит от размера пенсии, подлежащего индексации. Поэтому два пенсионера могут получить разные прибавки.

Важно различать расчетный размер пенсии и общую сумму, которую человек получает ежемесячно. В выплату могут входить доплаты, надбавки и другие дополнительные суммы. Обычно повышение касается основной части пенсии.

На итоговую сумму прибавки также влияют правила, установленные правительственным постановлением на конкретный год. Например, в 2026 году для пенсий, назначенных в разные годы, предусмотрели разные коэффициенты перерасчета. Будет ли аналогичный подход применяться в 2027 году, станет известно после принятия соответствующего постановления Кабмина.

Таким образом, для определения будущей прибавки необходимо знать не только коэффициент индексации, но и размер пенсии, подлежащий перерасчету, а также правила, утвержденные правительством на 2027 год.

Как будут индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2027 году

Для работающих пенсионеров предусмотрен перерасчет с 1 апреля с учетом приобретенного страхового стажа. По правилам, действовавшим в 2026 году, его проводили автоматически, если после назначения или предыдущего перерасчета пенсии человек приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа. Перерасчет также возможен, если стажа меньше, но с момента назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло два года.

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