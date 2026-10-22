Доплата за выслугу лет предусмотрена для отдельных категорий работников. Ее размер зависит от стажа работы, должности и правил, установленных законодательством.

Для одних работников надбавка составляет определенный процент должностного оклада за каждый год службы, для других действует шкала в зависимости от продолжительности стажа.

Кому выплачивается надбавка за выслугу лет в 2026 году, как определяют ее размер и сколько доплачивают работникам разных категорий, читайте в материале Фактов ICTV.

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Кому выплачивают надбавку за выслугу лет

Надбавка за выслугу лет предусмотрена для работников, которым такая выплата положена по закону. В частности, ее получают государственные служащие, педагогические работники и некоторые категории медицинских и фармацевтических работников.

В каждом случае действуют отдельные правила. Они определяют, какой стаж учитывают, с какого момента возникает право на доплату и как ее рассчитывают.

Поэтому единого размера надбавки за выслугу лет для всех работников в Украине нет.

Надбавка за выслугу лет государственным служащим

Для государственных служащих размер надбавки определяет статья 52 Закона Украины О государственной службе № 889-VIII.

За каждый календарный год стажа государственной службы работнику начисляют 2% должностного оклада. Однако общий размер надбавки не может превышать 30% должностного оклада.

Таким образом, размер доплаты зависит от продолжительности стажа государственной службы, а максимального значения она достигает после 15 лет такого стажа.

Какая доплата за выслугу лет педагогам в 2026 году

Для педагогических работников действует другая система начисления. Согласно постановлению № 78, размер надбавки зависит от педагогического стажа:

более 3 лет – 10%;

более 10 лет – 20%;

более 20 лет – 30%.

Эти проценты применяют к должностному окладу или ставке заработной платы. Выплату начисляют ежемесячно.

В 2026 году изменилась и зарплатная база педагогов. С 1 января должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников повысили на 30%, а с 1 сентября – еще на 20%.

Из-за увеличения должностного оклада в денежном выражении выросла и надбавка за выслугу лет. Процент доплаты зависит от стажа и не меняется только из-за повышения зарплаты.

Размер надбавки за выслугу лет медицинским работникам

Для определенных категорий медицинских и фармацевтических работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения порядок выплаты устанавливает постановление № 1418.

Размер надбавки зависит от стажа работы:

более 3 лет стажа – 10%;

более 10 лет – 20%;

более 20 лет – 30%.

Надбавку рассчитывают на основе должностного оклада с учетом предусмотренных порядком повышений. Право на выплату имеют не все работники медицинской сферы, поэтому необходимо учитывать категорию работника, тип учреждения и требования нормативного акта.

Надбавка за выслугу лет в органах местного самоуправления

Для должностных лиц органов местного самоуправления (ОМС) надбавка за выслугу лет составляет 2% должностного оклада за каждый год службы. Максимальный размер доплаты – 30% оклада.

Для служащих ОМС, которые выполняют вспомогательные функции и не относятся к должностным лицам, действует другая шкала начислений в зависимости от стажа:

более 3 лет – 10% должностного оклада;

более 5 лет – 15%;

более 10 лет – 20%;

более 15 лет – 25%;

более 20 лет – 30%;

более 25 лет – 40%.

Таким образом, служащие ОМС могут получать надбавку до 40% должностного оклада, тогда как для должностных лиц максимальный размер составляет 30%.

При расчете надбавки служащим ОМС учитывают не только период работы в конкретном органе местного самоуправления, но и предыдущую службу в других органах ОМС и органах исполнительной власти.

Как рассчитать доплату за выслугу лет

Чтобы определить сумму надбавки, нужно знать должностной оклад и процент, предусмотренный для соответствующей категории работников и стажа.

Расчет проводят по формуле:

Надбавка = должностной оклад × процент надбавки ÷ 100.

Например, если должностной оклад составляет 15 000 грн, а надбавка – 20%, ее сумма составит 3 000 грн до удержания налогов и других обязательных отчислений.

Это условный пример. Фактическая сумма зависит от должностного оклада, правил его определения и норм, применяемых к конкретному работнику.

Как подтвердить стаж для начисления надбавки

Для назначения надбавки работодатель должен определить стаж, который засчитывается в соответствии с правилами для конкретной категории работников. Подтверждением могут служить сведения из трудовой книжки, данные реестра застрахованных лиц, документы о работе или другие документы, предусмотренные соответствующим порядком.

Если в документах есть перерывы в работе или периоды, зачет которых вызывает сомнения, стоит обратиться в кадровую службу или бухгалтерию. Там должны проверить, какие периоды можно учесть именно для этой надбавки.

Таким образом, размер доплаты за выслугу лет в 2026 году зависит от категории работника и подтвержденного стажа.

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