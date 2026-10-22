Доплата за выслугу лет: кто имеет право на надбавку и как ее рассчитать
Доплата за выслугу лет предусмотрена для отдельных категорий работников. Ее размер зависит от стажа работы, должности и правил, установленных законодательством.
Для одних работников надбавка составляет определенный процент должностного оклада за каждый год службы, для других действует шкала в зависимости от продолжительности стажа.
Кому выплачивается надбавка за выслугу лет в 2026 году, как определяют ее размер и сколько доплачивают работникам разных категорий, читайте в материале Фактов ICTV.
Кому выплачивают надбавку за выслугу лет
Надбавка за выслугу лет предусмотрена для работников, которым такая выплата положена по закону. В частности, ее получают государственные служащие, педагогические работники и некоторые категории медицинских и фармацевтических работников.
В каждом случае действуют отдельные правила. Они определяют, какой стаж учитывают, с какого момента возникает право на доплату и как ее рассчитывают.
Поэтому единого размера надбавки за выслугу лет для всех работников в Украине нет.
Надбавка за выслугу лет государственным служащим
Для государственных служащих размер надбавки определяет статья 52 Закона Украины О государственной службе № 889-VIII.
За каждый календарный год стажа государственной службы работнику начисляют 2% должностного оклада. Однако общий размер надбавки не может превышать 30% должностного оклада.
Таким образом, размер доплаты зависит от продолжительности стажа государственной службы, а максимального значения она достигает после 15 лет такого стажа.
Какая доплата за выслугу лет педагогам в 2026 году
Для педагогических работников действует другая система начисления. Согласно постановлению № 78, размер надбавки зависит от педагогического стажа:
- более 3 лет – 10%;
- более 10 лет – 20%;
- более 20 лет – 30%.
Эти проценты применяют к должностному окладу или ставке заработной платы. Выплату начисляют ежемесячно.
В 2026 году изменилась и зарплатная база педагогов. С 1 января должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников повысили на 30%, а с 1 сентября – еще на 20%.
Из-за увеличения должностного оклада в денежном выражении выросла и надбавка за выслугу лет. Процент доплаты зависит от стажа и не меняется только из-за повышения зарплаты.
Размер надбавки за выслугу лет медицинским работникам
Для определенных категорий медицинских и фармацевтических работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения порядок выплаты устанавливает постановление № 1418.
Размер надбавки зависит от стажа работы:
- более 3 лет стажа – 10%;
- более 10 лет – 20%;
- более 20 лет – 30%.
Надбавку рассчитывают на основе должностного оклада с учетом предусмотренных порядком повышений. Право на выплату имеют не все работники медицинской сферы, поэтому необходимо учитывать категорию работника, тип учреждения и требования нормативного акта.
Надбавка за выслугу лет в органах местного самоуправления
Для должностных лиц органов местного самоуправления (ОМС) надбавка за выслугу лет составляет 2% должностного оклада за каждый год службы. Максимальный размер доплаты – 30% оклада.
Для служащих ОМС, которые выполняют вспомогательные функции и не относятся к должностным лицам, действует другая шкала начислений в зависимости от стажа:
- более 3 лет – 10% должностного оклада;
- более 5 лет – 15%;
- более 10 лет – 20%;
- более 15 лет – 25%;
- более 20 лет – 30%;
- более 25 лет – 40%.
Таким образом, служащие ОМС могут получать надбавку до 40% должностного оклада, тогда как для должностных лиц максимальный размер составляет 30%.
При расчете надбавки служащим ОМС учитывают не только период работы в конкретном органе местного самоуправления, но и предыдущую службу в других органах ОМС и органах исполнительной власти.
Как рассчитать доплату за выслугу лет
Чтобы определить сумму надбавки, нужно знать должностной оклад и процент, предусмотренный для соответствующей категории работников и стажа.
Расчет проводят по формуле:
Надбавка = должностной оклад × процент надбавки ÷ 100.
Например, если должностной оклад составляет 15 000 грн, а надбавка – 20%, ее сумма составит 3 000 грн до удержания налогов и других обязательных отчислений.
Это условный пример. Фактическая сумма зависит от должностного оклада, правил его определения и норм, применяемых к конкретному работнику.
Как подтвердить стаж для начисления надбавки
Для назначения надбавки работодатель должен определить стаж, который засчитывается в соответствии с правилами для конкретной категории работников. Подтверждением могут служить сведения из трудовой книжки, данные реестра застрахованных лиц, документы о работе или другие документы, предусмотренные соответствующим порядком.
Если в документах есть перерывы в работе или периоды, зачет которых вызывает сомнения, стоит обратиться в кадровую службу или бухгалтерию. Там должны проверить, какие периоды можно учесть именно для этой надбавки.
Таким образом, размер доплаты за выслугу лет в 2026 году зависит от категории работника и подтвержденного стажа.