Зимой часть работников продолжает трудиться под открытым небом или в неотапливаемых помещениях. Это касается строителей, грузчиков, работников коммунальных служб и других специалистов, чья работа зависит от погодных условий.

Факты ICTV выясняли, предусмотрена ли доплата за работу в холодных условиях в Украине, при какой температуре условия труда считаются вредными и на какие гарантии имеют право работники.

Есть ли доплата за работу на холоде в Украине

Статья 100 Кодекса законов о труде Украины предусматривает повышенную оплату за работу с вредными и опасными условиями, а также за труд в особых природных и географических условиях и при повышенном риске для здоровья.

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Однако отдельной фиксированной доплаты для всех работников, которые трудятся на морозе, в законе нет. Сам факт низкой температуры не означает, что каждому работнику доплатят определенный процент к зарплате.

Право на повышенную оплату зависит от условий конкретной работы и установленных для нее гарантий. При определении доплат учитывают требования законодательства, отраслевых соглашений и коллективного договора. Статья 97 КЗоТ регулирует установление условий оплаты труда с соблюдением предусмотренных законом гарантий.

Поэтому, чтобы выяснить, положена ли доплата за работу в холодных условиях, необходимо проверить, относится ли конкретная работа к категории с вредными или опасными условиями и какие правила оплаты распространяются на работника.

При какой температуре условия труда считаются вредными

В Госслужбе Украины по вопросам труда разъяснили, что при работе на открытом воздухе, в неотапливаемых и охлаждаемых помещениях в холодный период года условия труда относятся к вредным и/или опасным при температуре окружающей среды от −10,1°C до −30°C.

На оценку влияет и скорость движения воздуха. Если она превышает 1 м/с, нормативные температурные показатели корректируют на 2,2°C на каждый 1 м/с превышения.

Эти критерии приведены в разъяснениях Госслужбы по вопросам труда об оценке условий труда при низких температурах. Однако конкретный вывод зависит от установленных гигиенических нормативов и условий на рабочем месте. Поэтому сам показатель на термометре не определяет размер доплаты.

Соответствующие требования содержатся в государственных санитарных нормах и правилах, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Украины № 248. Документ определяет гигиеническую классификацию условий труда, в том числе по показателям производственного микроклимата.

Какие гарантии положены работникам, которые трудятся на морозе

В Госслужбе по вопросам труда отмечают, что работники, которые зимой трудятся под открытым небом или в закрытых неотапливаемых помещениях, а также грузчики и некоторые другие категории работников имеют право на специальные перерывы для обогрева и отдыха.

Такие перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются. Кроме того, работодатель обязан оборудовать помещение, где сотрудники смогут согреться и отдохнуть.

Еще одна гарантия касается средств индивидуальной защиты. На работах с вредными и опасными условиями, а также при выполнении работ в неблагоприятных температурных условиях сотрудникам бесплатно выдают специальную одежду, обувь и другие средства защиты.

Эти меры направлены на защиту здоровья работников и должны обеспечиваться отдельно от оплаты труда, за счет работодателя.

Сколько должны доплачивать за работу в холодных условиях

Единого процента доплаты за работу на морозе для всех профессий в Украине нет. Статья 100 КЗоТ определяет право на повышенную оплату за вредные и опасные условия труда, однако конкретный размер выплаты не устанавливается только на основании факта работы при низкой температуре.

Чтобы определить, положена ли работнику доплата и какой она должна быть, необходимо учитывать характер работы, результаты оценки условий труда, требования законодательства, отраслевое соглашение и коллективный договор.

Таким образом, доплата за работу на холоде не начисляется автоматически всем, кто работает на улице зимой. При этом сотрудники имеют право на предусмотренные законодательством гарантии, в том числе оплачиваемые перерывы для обогрева и необходимые средства индивидуальной защиты.

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