Налогоплательщики сообщают о проблемах в работе электронных сервисов Государственной налоговой службы Украины.

Пользователи не могут войти в Электронный кабинет, а также жалуются на задержки с получением информации о регистрации налоговых накладных. Проблемы продолжаются, несмотря на заявление ГНС о завершении технических работ.

Почему не регистрируются налоговые накладные, что делать налогоплательщикам и грозят ли им штрафы за нарушение сроков, разбирались Факты ICTV.

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Почему долго не регистрируются налоговые накладные

О проблемах с электронными сервисами свидетельствуют многочисленные сообщения пользователей от 28 октября на странице ГНС в Facebook. Налогоплательщики пишут, что не могут войти в Электронный кабинет, а также не получают информацию о регистрации налоговых накладных, отправленных через бухгалтерские программы.

В ГНС предупреждали о плановых технических работах в информационных системах. Они должны были продолжаться с 00:00 24 октября до утра 26 октября. Налоговая просила плательщиков заранее спланировать подачу документов и выполнение налоговых обязательств.

27 октября ГНС сообщила о завершении технических работ и заявила, что электронные сервисы и цифровые услуги работают в штатном режиме.

Однако сегодня, 28 октября, пользователи продолжили жаловаться на недоступность Электронного кабинета и задержки с обработкой документов. Официального объяснения причин этих проблем и сроков их устранения налоговая пока не предоставила.

Что известно о сбое в работе налоговой

На проблему обратил внимание председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Он сообщил, что получает десятки обращений от налогоплательщиков из-за проблем с Электронным кабинетом, которые продолжаются с субботы.

В своем сообщении в Telegram Гетманцев призвал руководство ГНС наладить работу сервиса и объяснить причины длительного сбоя и сроки его устранения.

Налогоплательщиков беспокоит не только невозможность войти в кабинет. Из-за задержек с обработкой документов они не всегда могут проверить, зарегистрированы ли налоговые накладные, получила ли налоговая отчетность и поступили ли квитанции о ее принятии.

На момент публикации 28 октября мы также попытались открыть Электронный кабинет налогоплательщика. Страница не открылась, войти в кабинет нам не удалось.

Сколько времени регистрируются налоговые накладные

Налоговые накладные регистрируются в Едином реестре налоговых накладных в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины и Порядка ведения ЕРНН № 1246.

Сроки регистрации зависят от вида накладной. Если документ подан в последний день предельного срока, квитанция о его принятии или непринятии должна быть отправлена не позднее следующего операционного дня.

Если квитанция не поступает, а документ длительное время остается в ожидании, стоит проверить работу сервиса, через который его отправляли, и сохранить подтверждение отправки. Отсутствие квитанции не означает, что накладная зарегистрирована.

Могут ли оштрафовать за несвоевременную подачу отчетности из-за сбоя

Одна из главных проблем для налогоплательщиков — риск пропустить сроки подачи отчетности или регистрации налоговых накладных из-за недоступности электронных сервисов.

В сообщении от 27 октября ГНС напомнила о положениях пункта 42¹.10 Налогового кодекса Украины. Эта норма предусматривает, что налогоплательщик и/или его должностные лица не привлекаются к административной или уголовной ответственности за нарушения налогового законодательства, если они были вызваны исключительно технической или методологической ошибкой либо техническим сбоем в работе Электронного кабинета.

Однако для применения этой гарантии сбой или ошибка должны быть признаны техническим администратором и/или методологом Электронного кабинета. Также это может быть подтверждено сообщением на официальном вебпортале ГНС или решением суда.

Если налогоплательщик не смог войти в кабинет, это еще не означает автоматической отмены всех возможных штрафов. Значение будут иметь подтверждение технической проблемы, период ее действия и связь между сбоем и конкретным нарушением срока. При этом подтверждения со стороны ГНС на данный момент нет.

Что делать, если не удается зарегистрировать налоговую накладную

Пока продолжаются проблемы с электронными сервисами, налогоплательщикам стоит:

Проверить статус накладной в программе, через которую ее отправляли, и выяснить, поступила ли квитанция. Сохранить скриншоты ошибок и неудачных попыток входа в Электронный кабинет, указав дату и время. Сохранить подтверждения отправки документов и сообщения об ошибках, если они есть. Следить за сообщениями ГНС о восстановлении работы сервисов и подтверждении периода технического сбоя. Если срок подачи отчетности или регистрации накладной приближается, проверить, доступен ли другой предусмотренный законом способ исполнения налогового обязательства.

Сейчас налогоплательщики ожидают от ГНС объяснения причин проблем и четкой информации о сроках восстановления работы Электронного кабинета. Это важно не только для восстановления доступа к сервисам, но и для понимания того, как действовать, если из-за технического сбоя документы не удастся подать или зарегистрировать вовремя.

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