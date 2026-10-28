Налогоплательщики сообщают о проблемах в работе электронных сервисов Государственной налоговой службы Украины.

Пользователи не могут войти в Электронный кабинет, а также жалуются на задержки с получением информации о регистрации налоговых накладных. Проблемы продолжаются, несмотря на заявление ГНС о завершении технических работ.

Почему не регистрируются налоговые накладные, что делать налогоплательщикам и грозят ли им штрафы за нарушение сроков, разбирались Факты ICTV.

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Почему долго не регистрируются налоговые накладные

О проблемах с электронными сервисами свидетельствуют многочисленные сообщения пользователей от 28 октября на странице ГНС в Facebook. Налогоплательщики пишут, что не могут войти в Электронный кабинет, а также не получают информацию о регистрации налоговых накладных, отправленных через бухгалтерские программы.

В ГНС предупреждали о плановых технических работах в информационных системах. Они должны были продолжаться с 00:00 24 октября до утра 26 октября. Налоговая просила плательщиков заранее спланировать подачу документов и выполнение налоговых обязательств.

27 октября ГНС сообщила о завершении технических работ и заявила, что электронные сервисы и цифровые услуги работают в штатном режиме.

Однако сегодня, 28 октября, пользователи продолжили жаловаться на недоступность Электронного кабинета и задержки с обработкой документов. Официального объяснения причин этих проблем и сроков их устранения налоговая пока не предоставила.

Что известно о сбое в работе налоговой

На проблему обратил внимание председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Он сообщил, что получает десятки обращений от налогоплательщиков из-за проблем с Электронным кабинетом, которые продолжаются с субботы.

В своем сообщении в Telegram Гетманцев призвал руководство ГНС наладить работу сервиса и объяснить причины длительного сбоя и сроки его устранения.

Налогоплательщиков беспокоит не только невозможность войти в кабинет. Из-за задержек с обработкой документов они не всегда могут проверить, зарегистрированы ли налоговые накладные, получила ли налоговая отчетность и поступили ли квитанции о ее принятии.

На момент публикации 28 октября мы также попытались открыть Электронный кабинет налогоплательщика. Страница не открылась, войти в кабинет нам не удалось.

Сколько времени регистрируются налоговые накладные

Налоговые накладные регистрируются в Едином реестре налоговых накладных в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины и Порядка ведения ЕРНН № 1246.

Сроки регистрации зависят от вида накладной. Если документ подан в последний день предельного срока, квитанция о его принятии или непринятии должна быть отправлена не позднее следующего операционного дня.

Если квитанция не поступает, а документ длительное время остается в ожидании, стоит проверить работу сервиса, через который его отправляли, и сохранить подтверждение отправки. Отсутствие квитанции не означает, что накладная зарегистрирована.

Могут ли оштрафовать за несвоевременную подачу отчетности из-за сбоя

Одна из главных проблем для налогоплательщиков — риск пропустить сроки подачи отчетности или регистрации налоговых накладных из-за недоступности электронных сервисов.

В сообщении от 27 октября ГНС напомнила о положениях пункта 42¹.10 Налогового кодекса Украины. Эта норма предусматривает, что налогоплательщик и/или его должностные лица не привлекаются к административной или уголовной ответственности за нарушения налогового законодательства, если они были вызваны исключительно технической или методологической ошибкой либо техническим сбоем в работе Электронного кабинета.

Однако для применения этой гарантии сбой или ошибка должны быть признаны техническим администратором и/или методологом Электронного кабинета. Также это может быть подтверждено сообщением на официальном вебпортале ГНС или решением суда.

Если налогоплательщик не смог войти в кабинет, это еще не означает автоматической отмены всех возможных штрафов. Значение будут иметь подтверждение технической проблемы, период ее действия и связь между сбоем и конкретным нарушением срока. При этом подтверждения со стороны ГНС на данный момент нет.

Что делать, если не удается зарегистрировать налоговую накладную

Пока продолжаются проблемы с электронными сервисами, налогоплательщикам стоит:

  1. Проверить статус накладной в программе, через которую ее отправляли, и выяснить, поступила ли квитанция.
  2. Сохранить скриншоты ошибок и неудачных попыток входа в Электронный кабинет, указав дату и время.
  3. Сохранить подтверждения отправки документов и сообщения об ошибках, если они есть.
  4. Следить за сообщениями ГНС о восстановлении работы сервисов и подтверждении периода технического сбоя.
  5. Если срок подачи отчетности или регистрации накладной приближается, проверить, доступен ли другой предусмотренный законом способ исполнения налогового обязательства.

Сейчас налогоплательщики ожидают от ГНС объяснения причин проблем и четкой информации о сроках восстановления работы Электронного кабинета. Это важно не только для восстановления доступа к сервисам, но и для понимания того, как действовать, если из-за технического сбоя документы не удастся подать или зарегистрировать вовремя.

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