Почему не регистрируются налоговые накладные: как действовать во время сбоя в работе ГНС
Налогоплательщики сообщают о проблемах в работе электронных сервисов Государственной налоговой службы Украины.
Пользователи не могут войти в Электронный кабинет, а также жалуются на задержки с получением информации о регистрации налоговых накладных. Проблемы продолжаются, несмотря на заявление ГНС о завершении технических работ.
Почему не регистрируются налоговые накладные, что делать налогоплательщикам и грозят ли им штрафы за нарушение сроков, разбирались Факты ICTV.
Почему долго не регистрируются налоговые накладные
О проблемах с электронными сервисами свидетельствуют многочисленные сообщения пользователей от 28 октября на странице ГНС в Facebook. Налогоплательщики пишут, что не могут войти в Электронный кабинет, а также не получают информацию о регистрации налоговых накладных, отправленных через бухгалтерские программы.
В ГНС предупреждали о плановых технических работах в информационных системах. Они должны были продолжаться с 00:00 24 октября до утра 26 октября. Налоговая просила плательщиков заранее спланировать подачу документов и выполнение налоговых обязательств.
27 октября ГНС сообщила о завершении технических работ и заявила, что электронные сервисы и цифровые услуги работают в штатном режиме.
Однако сегодня, 28 октября, пользователи продолжили жаловаться на недоступность Электронного кабинета и задержки с обработкой документов. Официального объяснения причин этих проблем и сроков их устранения налоговая пока не предоставила.
Что известно о сбое в работе налоговой
На проблему обратил внимание председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Он сообщил, что получает десятки обращений от налогоплательщиков из-за проблем с Электронным кабинетом, которые продолжаются с субботы.
В своем сообщении в Telegram Гетманцев призвал руководство ГНС наладить работу сервиса и объяснить причины длительного сбоя и сроки его устранения.
Налогоплательщиков беспокоит не только невозможность войти в кабинет. Из-за задержек с обработкой документов они не всегда могут проверить, зарегистрированы ли налоговые накладные, получила ли налоговая отчетность и поступили ли квитанции о ее принятии.
На момент публикации 28 октября мы также попытались открыть Электронный кабинет налогоплательщика. Страница не открылась, войти в кабинет нам не удалось.
Сколько времени регистрируются налоговые накладные
Налоговые накладные регистрируются в Едином реестре налоговых накладных в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины и Порядка ведения ЕРНН № 1246.
Сроки регистрации зависят от вида накладной. Если документ подан в последний день предельного срока, квитанция о его принятии или непринятии должна быть отправлена не позднее следующего операционного дня.
Если квитанция не поступает, а документ длительное время остается в ожидании, стоит проверить работу сервиса, через который его отправляли, и сохранить подтверждение отправки. Отсутствие квитанции не означает, что накладная зарегистрирована.
Могут ли оштрафовать за несвоевременную подачу отчетности из-за сбоя
Одна из главных проблем для налогоплательщиков — риск пропустить сроки подачи отчетности или регистрации налоговых накладных из-за недоступности электронных сервисов.
В сообщении от 27 октября ГНС напомнила о положениях пункта 42¹.10 Налогового кодекса Украины. Эта норма предусматривает, что налогоплательщик и/или его должностные лица не привлекаются к административной или уголовной ответственности за нарушения налогового законодательства, если они были вызваны исключительно технической или методологической ошибкой либо техническим сбоем в работе Электронного кабинета.
Однако для применения этой гарантии сбой или ошибка должны быть признаны техническим администратором и/или методологом Электронного кабинета. Также это может быть подтверждено сообщением на официальном вебпортале ГНС или решением суда.
Если налогоплательщик не смог войти в кабинет, это еще не означает автоматической отмены всех возможных штрафов. Значение будут иметь подтверждение технической проблемы, период ее действия и связь между сбоем и конкретным нарушением срока. При этом подтверждения со стороны ГНС на данный момент нет.
Что делать, если не удается зарегистрировать налоговую накладную
Пока продолжаются проблемы с электронными сервисами, налогоплательщикам стоит:
- Проверить статус накладной в программе, через которую ее отправляли, и выяснить, поступила ли квитанция.
- Сохранить скриншоты ошибок и неудачных попыток входа в Электронный кабинет, указав дату и время.
- Сохранить подтверждения отправки документов и сообщения об ошибках, если они есть.
- Следить за сообщениями ГНС о восстановлении работы сервисов и подтверждении периода технического сбоя.
- Если срок подачи отчетности или регистрации накладной приближается, проверить, доступен ли другой предусмотренный законом способ исполнения налогового обязательства.
Сейчас налогоплательщики ожидают от ГНС объяснения причин проблем и четкой информации о сроках восстановления работы Электронного кабинета. Это важно не только для восстановления доступа к сервисам, но и для понимания того, как действовать, если из-за технического сбоя документы не удастся подать или зарегистрировать вовремя.