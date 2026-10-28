В Украине постепенно холодает, а с приближением ноября в отдельных регионах ожидаются заморозки. Украинцы готовятся к зиме, которая из-за российских ударов по критической инфраструктуре может стать сложной для многих семей.

Для поддержки уязвимых категорий населения государство предусмотрело единовременную помощь в размере 19 400 грн на одно домохозяйство.

Когда начнут выплачивать 19 400 грн Зимней поддержки в 2026 году, кто может получить деньги и до какого числа их будут начислять, выясняли Факты ICTV.

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Зимняя поддержка 2026: кому назначат 19 400 грн

Программа Зимняя поддержка предусматривает единовременную выплату на прохождение отопительного сезона 2026/27 года. Помощь предоставляют уязвимым категориям населения, проживающим в прифронтовых громадах.

Претендовать на средства могут, в частности, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные семьи, одинокие матери, семьи с детьми с инвалидностью, приемные и патронатные семьи.

Программа распространяется на определенные громады Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей.

Место проживания должно соответствовать перечню громад, утвержденному правительством, а территория не должна быть временно оккупированной. Правила предоставления помощи утверждены постановлением Кабмина № 1084.

Когда будут первые выплаты зимней поддержки 2026

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины сообщили о первом финансировании 30 сентября 2026 года.

Тогда средства на общую сумму более 27,6 млн грн направили для 1 424 домохозяйств. Первыми финансирование получили семьи, проживающие в прифронтовых громадах на расстоянии 0–20 км от линии фронта и входящие в первый перечень территорий программы.

Всего на выплаты по 19 400 грн предусмотрено более 7,4 млрд грн. Финансирование обеспечивают международные и национальные гуманитарные организации, среди которых ЮНИСЕФ, Украинский Красный Крест и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Выплаты продолжают финансировать для людей, чьи заявления обработали и по которым приняли положительное решение.

До какого числа будут выплачивать 19 400 грн зимней поддержки

Заявления на получение помощи принимают до 30 октября 2026 года. Поэтому у тех, кто еще не обратился, осталось всего два дня, чтобы подать документы.

В зависимости от механизма финансирования заявление можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, через ЦНАП или в соответствующий орган местного самоуправления. Перед обращением стоит проверить, входит ли громада фактического проживания в перечень территорий, на которые распространяется программа.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что предельный срок выплаты назначенной помощи — 30 ноября 2026 года. Средства перечисляют на банковский счет, указанный в заявлении, или выплачивают наличными через почтовое отделение в установленном порядке.

Эти сроки определены постановлением Кабмина № 1084, которым утвержден порядок предоставления единовременной помощи на отопительный сезон 2026/27 года.

Таким образом, первые выплаты зимней поддержки начали финансировать еще в конце сентября. Подать заявление можно до 30 октября, а назначенную помощь должны выплатить до 30 ноября 2026 года.

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