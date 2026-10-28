Кабинет министров совершенствует программы грантов объемом до 8 млн грн на переработку и до 16 млн грн на восстановление предприятий. Государственная поддержка предоставляется на условиях софинансирования для модернизации и восстановления производств.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Кабмин изменил условия получения грантов для бизнеса

По его словам, меняются требования к созданию рабочих мест для получения грантов на переработку.

Сейчас смотрят

— Если раньше для получения гранта обязательно требовалось создание не менее 5 рабочих мест, то теперь появилась альтернатива – обеспечить среднюю зарплату на предприятии на уровне, превышающем среднюю по области, – отметил он.

Также в течение трех лет предприятия должны повышать зарплаты работников как минимум на уровень инфляции.

Это альтернативное требование смогут применить и к предприятиям, которые ранее получили гранты, но не смогли создать или сохранить рабочие места. Несколько лет назад требование предусматривало создание 25 рабочих мест.

Кроме того, по словам Кисилевского, изменилась процедура закрытия обязательств по гранту.

Если раньше это происходило по результатам проверки Министерства экономики, то теперь предприятиям нужно предоставить три подтверждения: от банка об исполнении обязательств, об уплате налогов и о создании рабочих мест или соответствии альтернативному требованию относительно уровня зарплаты.

После этого администратор программы снимет на портале Дія статус о наличии у предприятия обязательств по полученному гранту. Сейчас администратором является Министерство экономики, а с 1 января эти функции будет выполнять Агентство Зроблено в Україні.

После закрытия обязательств предприятие сможет повторно подать заявку на грант.

Изменения коснулись и грантов на восстановление объемом до 16 млн грн. Теперь их смогут получать компании, конечными бенефициарными владельцами которых являются нерезиденты Украины.

Грантовые деньги разрешат использовать не только на приобретение производственного, но и энергетического оборудования.

Также предприниматели смогут отремонтировать помещения, разрушенные в результате российских ударов, за счет собственного взноса в размере 20%, а грантовые средства направить на приобретение оборудования взамен поврежденного.

Гранты на переработку объемом до 8 млн грн и на восстановление предприятий объемом до 16 млн грн являются составляющей политики развития украинских производителей Зроблено в Україні.

Она направлена на стимулирование производства, инвестиций и несырьевого экспорта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.