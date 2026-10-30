Пенсионеры относятся к наиболее социально уязвимым слоям населения. Многие пожилые люди живут на довольно скромные выплаты, которых хватает только на самое необходимое.

Но отдельные категории граждан имеют право на дополнительные выплаты от государства. Размер такой помощи зависит от возраста, страхового стажа, семейных обстоятельств и состояния здоровья.

Кто из пенсионеров получит доплату к пенсии в ноябре 2026 года и при каких условиях назначают дополнительные выплаты, разбирались Факты ICTV.

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Будут ли доплаты пенсионерам в ноябре 2026 года

В ноябре 2026 года общего повышения пенсий для всех граждан не предусмотрено. Последняя общая индексация состоялась 1 марта 2026 года. Ее провели в соответствии с постановлением № 236.

Во время перерасчета применили коэффициент 1,121. Таким образом, пенсии, подлежавшие индексации, увеличили на 12,1%. Минимальная сумма повышения составляла 100 грн, а максимальная — 2 595 грн.

Поэтому отдельного перерасчета для всех пенсионеров с 1 ноября ожидать не стоит. Однако некоторые пенсионеры получат возрастные компенсации и другие предусмотренные законодательством надбавки.

Возрастные доплаты к пенсии в ноябре: сколько начислят после 70, 75 и 80 лет

Как рассказали в ПФУ, один из видов дополнительных выплат предусмотрен для пенсионеров, достигших 70, 75 или 80 лет. Это ежемесячная компенсационная доплата, которую Пенсионный фонд назначает автоматически, поэтому подавать заявление не нужно.

В ноябре 2026 года размеры таких выплат останутся неизменными:

от 70 до 75 лет — до 300 грн;

от 75 до 80 лет — до 456 грн;

от 80 лет — до 570 грн.

Однако получить возрастную надбавку к пенсии в ноябре смогут не все пенсионеры соответствующего возраста. Главное условие — общий размер ежемесячной пенсионной выплаты с учетом надбавок и повышений не должен достигать 10 340,35 грн.

Если пенсия вместе с другими доплатами превышает этот показатель, возрастную компенсацию не назначают. Если же выплата меньше, надбавку начисляют в пределах суммы, которой не хватает до установленного предельного размера.

Например, если пенсионеру исполнилось 75 лет и он получает 10 тыс. грн пенсии, вместо полных 456 грн ему начислят 340,35 грн. В результате общая выплата составит 10 340,35 грн.

Возрастную компенсацию устанавливают со дня достижения соответствующего возраста. Она не зависит от продолжительности страхового стажа и назначается независимо от того, по какому закону человек получает пенсию. Право на нее имеют как работающие, так и неработающие пенсионеры.

Доплата к пенсии пенсионерам в ноябре, которые содержат несовершеннолетних детей

Еще одна категория получателей дополнительных выплат — неработающие пенсионеры, на иждивении которых находятся дети в возрасте до 18 лет.

Для пенсий, назначенных по общему пенсионному законодательству, в частности по возрасту, инвалидности или за выслугу лет, предусмотрена надбавка в размере 150 грн на каждого ребенка. Такая выплата устанавливается в соответствии с постановлением Кабинета министров № 654.

Право на эту надбавку имеют именно неработающие пенсионеры. Если человек трудоустроится или зарегистрируется в качестве физического лица — предпринимателя, выплату прекратят.

В ПФУ рассказали, что для военных пенсионеров действуют отдельные правила. Согласно статьям 16 и 24 закона Украины № 2262-XII, неработающим получателям пенсий за выслугу лет или по инвалидности, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, в том числе дети до 18 лет, предусмотрена надбавка в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 1 297,50 грн на каждого иждивенца.

При этом ребенок не должен получать другую пенсию или определенные виды государственной социальной помощи. Если в семье есть двое пенсионеров, надбавку на одного ребенка назначают только одному из них по выбору.

Чтобы оформить такую доплату, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими содержание ребенка. В частности, понадобятся свидетельство о рождении, документы о родственных связях и подтверждение совместного проживания.

Доплата на уход 1 038 грн: кто из пенсионеров получит деньги

В Департаменте социальной защиты рассказали, что отдельную государственную помощь на уход могут получать одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет. В 2026 году ее размер составляет 1 038 грн в месяц. Эта сумма равна 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Одного достижения 80-летнего возраста недостаточно. Чтобы получить эту выплату, человек должен одновременно соответствовать нескольким требованиям:

достичь 80 лет;

получать пенсию по возрасту;

быть одиноким и не иметь трудоспособных родственников, которые по закону обязаны его содержать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья.

Последнее условие необходимо подтвердить заключением врачебно-консультативной комиссии (ВКК). Без такого медицинского документа помощь не назначат.

В отличие от возрастной компенсации, выплату на уход не начисляют автоматически. Пенсионеру нужно подать заявление в Пенсионный фонд и приложить необходимые документы. Обратиться также можно через ЦНАП или соответствующий орган местного совета.

Не стоит путать эти две выплаты. Возрастная надбавка в размере до 570 грн назначается при достижении 80 лет при условии соблюдения предельного размера пенсии. Помощь на уход в размере 1 038 грн предусмотрена только для отдельных одиноких людей, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи.

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