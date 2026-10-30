Монеты мелких номиналов часто остаются после покупок и со временем накапливаются дома. Когда их становится много, возникает вопрос, как превратить этот запас мелочи в банкноты и не придется ли отдавать часть суммы банку за обслуживание.

Берут ли банки комиссию за обмен копеек на гривны и что нужно учитывать перед обменом, разбирались Факты ICTV.

Есть ли комиссия за обмен копеек на гривны

Единого тарифа для всех украинских банков нет. Размер комиссии за обмен копеек на гривны определяет само финансовое учреждение. Стоимость услуги зависит от количества монет, общей суммы и категории клиента.

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Есть три вида операций:

обмен монет, находящихся в обращении, на банкноты;

пересчет монет с последующим зачислением денег на счет;

обмен монет, которые Национальный банк Украины изъял из обращения.

Для каждой из них предусмотрены отдельные тарифы. Например, бесплатный обмен монет, изъятых из обращения, не означает, что банк также будет бесплатно пересчитывать обычные оборотные копейки.

Правила работы с наличными определяет Национальный банк Украины. В частности, согласно постановлению НБУ № 134, банки обязаны принимать подлинные и платежеспособные банкноты и монеты для платежей, зачисления на счета и обмена. Но конкретную стоимость кассовой услуги нужно проверять по тарифам учреждения.

Какая комиссия за обмен копеек на гривны в разных банках

Размер комиссии за обмен мелких монет на банкноты зависит от финансового учреждения.

В тарифах ПриватБанка для клиентов предусмотрен определенный порядок обмена монет, изъятых из обращения.

На сайте банка указано, что монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн нового образца (серебристые), которые сейчас находятся в обращении, не обменивают на банкноты. Их принимают для проведения кассовых операций. То есть такая операция не предусматривает обмен монет на бумажные деньги.

ПУМБ бесплатно обменивает отдельные монеты, которые уже утратили статус платежного средства. В частности, банк сообщал об обмене монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек на деньги, находящиеся в обращении. Однако эти условия касаются именно изъятых из обращения монет.

UKRSIBBANK предоставляет услугу укрупнения и размена наличных, в том числе обмена монет на банкноты, при наличии соответствующей суммы в кассе. Согласно тарифам, обмен на сумму до 1 000 грн входит в комиссию за расчетно-кассовое обслуживание. Если сумма превышает 1 000 грн, комиссия составляет 0,5%, но не менее 50 грн.

В Ощадбанке, согласно опубликованному тарифу, обмен монет на банкноты национальной валюты стоит 0,5% от суммы, но не менее 50 грн.

Бесплатный обмен без ограничений и комиссий доступен в региональных подразделениях Национального банка Украины (в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком).

Как обменять мелкие монеты на банкноты

Прежде всего нужно определить, какие именно монеты вы хотите обменять: те, что находятся в обращении, или те, которые уже утратили статус платежного средства. От этого зависит порядок проведения операции.

Если речь идет об обычных оборотных монетах, перед визитом в банк стоит:

позвонить в отделение и уточнить, проводят ли там обмен монет на банкноты;

спросить, какая комиссия за обмен копеек на гривны действует для физических лиц;

выяснить, нужно ли сортировать монеты по номиналу;

уточнить, есть ли ограничения по количеству или общей сумме;

узнать, нужно ли заранее заказывать услугу.

Если же у вас остались монеты, которые уже изъяли из обращения, нужно обратиться в банк, уполномоченный проводить такой обмен.

Куда можно сдать мелкие монеты, кроме банков

Если дома накопились монеты номиналом 1, 2, 5 или 10 грн, их можно использовать для оплаты покупок в супермаркетах, магазинах, аптеках и других торговых заведениях.

Такие монеты остаются законным платежным средством, а предприниматели обязаны принимать их при наличных расчетах за товары и услуги. Продавец не имеет права отказывать в оплате только потому, что покупатель рассчитывается мелкими монетами.

Однако стоит учитывать, что прием монет в качестве оплаты за товар — это не обмен на банкноты. То есть в супермаркете можно расплатиться накопленными гривнами за покупки, но кассир не обязан менять их на купюры.

Еще один способ использовать мелкие деньги — присоединиться к благотворительной акции PowerCoins, которую Национальный банк проводит совместно с организацией UAnimals. Она продлится до 30 ноября 2026 года.

В рамках сбора можно передать монеты и банкноты, находящиеся в обращении, через кассы отделений Ощадбанка и ПУМБ. Собранные средства направят на помощь животным, эвакуированным из опасных районов, в частности на корм, лечение и обустройство приютов.

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