В ноябре валютный рынок Украины, вероятно, сохранит относительную стабильность, несмотря на войну, инфляционное давление и высокий спрос на импорт. Резких изменений курса не ожидается, однако на гривну по-прежнему будут влиять экономические риски и ситуация с международной финансовой помощью.

Факты ICTV узнавали у председателя правления Глобус Банка и вице-президента Ассоциации украинских банков Сергея Мамедова, каким будет курс доллара в ноябре 2026 года и что будет влиять на его динамику.

Курс доллара в ноябре: чего ожидать от американской валюты

Как рассказал эксперт, одним из самых больших рисков для экономики остается война. Удары по энергетической инфраструктуре, повреждение предприятий и перебои в логистике увеличивают расходы компаний. Часть этих затрат впоследствии отражается на стоимости товаров и услуг, усиливая инфляционное давление.

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По предположению Мамедова, после роста потребительских цен на 2,1% в сентябре инфляция в октябре может составить до 2%. В годовом измерении это соответствует примерно 11–11,2%. Такие оценки влияют на ожидания относительно экономической ситуации и решений Национального банка.

Еще один фактор — внешняя торговля. По приведенным банкиром данным, за девять месяцев товарный дефицит Украины достиг около $45,5 млрд, а импорт почти в 2,5 раза превысил экспорт. Это означает, что потребность в иностранной валюте остается значительной.

На валютные расходы импортеров также влияют мировые цены на нефть и нефтепродукты. Изменения стоимости энергоносителей отражаются на расходах на топливо и логистику, а значит, могут косвенно влиять и на цены внутри страны.

Будет ли рост доллара в ноябре

Мамедов не ожидает значительных курсовых потрясений, хотя не исключает кратковременного увеличения спроса на наличную валюту. Оно может возникать из-за тревоги населения на фоне обстрелов, рисков для энергетики и общей неопределенности.

Однако повышенный спрос в отдельные периоды не обязательно означает, что на рынке возникнет системный дефицит наличной валюты. По оценке банкира, наличный сегмент и дальше будет ориентироваться на ситуацию на межбанковском рынке.

Важным стабилизационным механизмом остается политика НБУ. Режим управляемой гибкости позволяет регулятору реагировать на изменения спроса и предложения с помощью валютных интервенций. По словам Мамедова, в последние месяцы на эти операции в среднем тратили около $1,2 млрд в неделю.

На начало октября международные резервы Украины составляли $47,1 млрд. По оценке банкира, этого объема хватит примерно на четыре месяца будущего импорта. В то же время для поддержания стабильности важно, чтобы международная финансовая помощь поступала регулярно.

Как решение НБУ повлияет на курс доллара в ноябре

На валютную ситуацию влияют и решения Национального банка относительно учетной ставки. В комментарии Мамедов предположил, что регулятор может оставить ее на уровне 16% или повысить до 16,5%.

Учетная ставка влияет на стоимость кредитов, доходность гривневых сбережений и инфляционные ожидания. Более высокие ставки могут поддерживать привлекательность гривневых депозитов и сдерживать ситуативный спрос на валюту. Однако монетарные инструменты не способны устранить последствия войны или восстановить разрушенные предприятия.

— Отдельное значение имеет работа банковской системы. Даже во время перебоев с электроснабжением банки поддерживают доступ к основным услугам благодаря резервному питанию, связи и дистанционным сервисам. В частности, система POWER BANKING объединяет около 2,4 тыс. отделений с резервным питанием и связью, — рассказал Мамедов.

Прогноз курса доллара в ноябре 2026 года

— Курс доллара в ноябре будет находиться в пределах 45–45,7 грн. На его динамику будут влиять последствия российских атак, инфляция, торговый дефицит, спрос на валюту и регулярность поступления международной помощи, — отметил эксперт.

Несмотря на значительное давление на экономику, банкир не ожидает резких и неконтролируемых изменений. По его мнению, валютные интервенции НБУ, международные резервы и устойчивость банковской системы создают предпосылки для относительно контролируемой ситуации на рынке.

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