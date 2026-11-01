В ноябре 2026 года внутренне перемещенные лица продолжат получать помощь на проживание по действующим правилам.

Правительство уже продлило программу еще на один шестимесячный период, а для отдельных семей сохраняется возможность автоматического продления выплат. Однако право на государственную поддержку зависит от доходов семьи и соблюдения установленных требований.

Переселенцам также доступны жилищные программы, компенсации за размещение ВПЛ и другие механизмы поддержки. Но в некоторых случаях помощь могут прекратить, в частности из-за ошибок в информации о пребывании за границей.

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Факты ICTV собрали главные изменения для ВПЛ с 1 ноября 2026 года и объяснили, какие выплаты, компенсации и жилищные программы доступны переселенцам.

Выплаты для ВПЛ с 1 ноября: на какой период продлили помощь

В сентябре 2026 года Кабмин принял постановление № 1087, которым продлил период предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Изменения касаются порядка, утвержденного постановлением № 332.

Новый период выплат начался 1 сентября 2026 года и продлится до 28 февраля 2027 года. Таким образом, в ноябре помощь на проживание будут предоставлять в рамках этого периода при условии, что получатели по-прежнему соответствуют требованиям программы.

Автоматическое продление предусмотрено для тех, кто получал помощь по состоянию на 31 августа 2026 года и имеет право на нее по действующим правилам.

Отдельно правительство уточнило порядок продления выплат детям из семей ВПЛ, которым помощь назначили без учета доходов родителей. Для них выплаты на следующий шестимесячный период также продлевают автоматически.

Кто имеет право на выплаты ВПЛ в ноябре

Выплаты ВПЛ в ноябре назначают не всем переселенцам. При рассмотрении заявления Пенсионный фонд проверяет, соответствует ли семья критериям, определенным правительственным порядком.

Для большинства взрослых получателей важен среднемесячный доход на одного человека. Согласно условиям программы, в 2026 году он не должен превышать 10 380 грн.

Однако для отдельных категорий предусмотрены исключения. В частности, помощь детям, которым ее назначили без учета доходов родителей, продлевают по специальным правилам.

Если семья по-прежнему соответствует требованиям, повторно обращаться за помощью только из-за завершения предыдущего шестимесячного периода не нужно, если продление происходит автоматически. Если же выплаты не возобновили или обстоятельства изменились, стоит обратиться в Пенсионный фонд, чтобы выяснить причину.

Какие суммы помощи получат переселенцы в ноябре

Размер ежемесячной помощи на проживание зависит от категории получателя. Согласно указанным условиям программы, выплаты составляют:

3 000 грн в месяц — для детей и людей с инвалидностью;

2 000 грн в месяц — для остальных получателей, имеющих право на помощь.

Средства начисляют на каждого члена семьи, который соответствует критериям программы. Само по себе продление выплат на новый период не означает автоматического увеличения их размера.

Кому прекратят выплаты для ВПЛ с 1 ноября

Даже если переселенец имеет право на помощь, выплаты могут прекратить из-за обстоятельств, не соответствующих условиям программы. Одно из оснований — превышение допустимого срока пребывания за пределами Украины.

Согласно общему правилу, установленному порядком № 332, помощь могут прекратить, если получатель находился за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 дней суммарно в течение шестимесячного периода.

Для отдельных обоснованных обстоятельств предусмотрена возможность увеличения этих сроков до 60 и 90 дней соответственно. Такие причины необходимо подтвердить документами.

Представители Офиса омбудсмена обращают внимание на случаи, когда выплаты прекращают из-за неточных данных в государственных информационных системах.

Например, в реестре может остаться информация о выезде человека за границу, хотя он уже вернулся в Украину. Также возможны ошибки, из-за которых система фиксирует пребывание за границей даже тогда, когда человек фактически не выезжал.

По информации представительницы омбудсмена по защите прав пострадавших от вооруженной агрессии Ольги Алтуниной, по значительной части обращений о прекращении или отказе в выплатах были основания считать решения неправомерными. После вмешательства Офиса омбудсмена Пенсионный фонд пересматривал такие решения и возобновлял или назначал помощь.

Поэтому при прекращении выплат важно выяснить конкретную причину, а не сразу считать, что право на помощь утрачено.

Как возобновить выплаты ВПЛ в ноябре, если их прекратили ошибочно

Если помощь на проживание не выплачивают из-за предполагаемого пребывания за границей, хотя эти сведения не соответствуют действительности, необходимо проверить информацию и предоставить подтверждающие документы.

Для этого стоит:

Обратиться в Пенсионный фонд. Попросите объяснить, почему прекратили выплаты и на основании каких данных приняли решение. Проверить информацию о пересечении границы. Если причиной стало пребывание за пределами Украины, можно получить в Государственной пограничной службе сведения о датах выезда и возвращения. Предоставить подтверждающие документы. Подайте их в Пенсионный фонд вместе с письменным обращением о пересмотре решения. Сохраняйте копии заявлений и ответов. Соблюдать установленные сроки. Если Пенсионный фонд запросил дополнительные сведения, их нужно предоставить в указанный срок. По правилам программы непредоставление необходимых документов в течение 30 календарных дней после соответствующего уведомления может стать основанием для прекращения помощи.

Если право на выплаты подтверждается, но решение не пересматривают или в возобновлении помощи отказывают без надлежащих оснований, можно обратиться в Офис омбудсмена.

Для обращения можно воспользоваться электронной почтой hotline@ombudsman.gov.ua. К письму желательно приложить решение Пенсионного фонда, документы о пересечении границы и копии предыдущих обращений.

Что изменится для ВПЛ с 1 ноября: бесплатное жилье в селе

Для переселенцев, потерявших жилье из-за войны, предусмотрена экспериментальная программа Домики в селе для ВПЛ. Она должна помочь семьям получить временное жилье в сельской местности.

По условиям программы община может приобрести частный дом, оформить его в коммунальную собственность и предоставить семье ВПЛ для бесплатного проживания. Такое жилье не становится собственностью переселенцев, а приватизировать его нельзя.

Договор пользования заключают на срок до трех лет. По соглашению сторон его можно продлить. Если семья приобретет или получит другое жилье, право пользования домом может прекратиться досрочно.

На приобретение одного дома предусмотрено до 500 тыс. грн. Финансирование может поступать из государственного или местного бюджета, а также от доноров.

Владелец дома должен иметь документы на недвижимость и земельный участок, а также не иметь задолженности за коммунальные услуги.

Программа рассчитана на переселенцев, чье жилье разрушено или непригодно для проживания. Важное условие — отсутствие другого жилья на подконтрольной Украине территории, а также соблюдение требований относительно компенсации за уничтоженное имущество и жилищных ваучеров.

При отборе преимущество имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи с детьми с инвалидностью, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и пенсионеры.

Компенсация за размещение ВПЛ: кто может получить деньги

Государственная программа компенсации расходов на коммунальные услуги и энергоносители предусмотрена для учреждений, предприятий, организаций и ФЛП, которые бесплатно размещают переселенцев. Основные правила определяет постановление Кабмина № 616.

Компенсация покрывает расходы на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных социальных норм, а также на сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо.

Важно различать эту программу и помощь на проживание: компенсацию получают не сами переселенцы, а те, кто бесплатно предоставляет им жилье.

Выплату назначают на шесть месяцев с месяца подачи заявления. После завершения этого периода Пенсионный фонд проверяет, сохраняются ли основания для поддержки, и при соответствии условиям может продлить ее еще на шесть месяцев.

В июне 2026 года Кабмин постановлением № 715 обновил правила. В частности, в отдельных случаях, когда у ВПЛ отсутствует один из необходимых документов, срок временной компенсации увеличили с двух до трех месяцев. Также расширили перечень документов, которыми можно подтвердить уничтожение жилья, в том числе за счет актов дистанционного обследования.

Компенсацию могут предоставлять за размещение людей, которые выехали из районов боевых действий или временно оккупированных территорий и не имеют другого жилья за их пределами. Основанием также может быть разрушенное или непригодное для проживания помещение, сведения о котором внесены в соответствующий государственный реестр.

В программе есть ограничения. В частности, компенсацию не назначают, если по тому же адресу переселенец уже получает другую государственную поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг или субсидию на аренду жилья в рамках соответствующей программы.

Основанием для отказа также могут стать недостоверные данные в заявлении, фактическое отсутствие проживания по указанному адресу или длительное пребывание за границей в случаях, предусмотренных порядком.

Заявление подают онлайн через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись или другое предусмотренное средство электронной идентификации.

Аренда государственного и коммунального жилья для ВПЛ

В сентябре 2026 года Верховная Рада приняла закон № 15579, который расширяет возможности использования государственного и коммунального имущества для нужд внутренне перемещенных лиц.

Документ вносит изменения в законодательство об аренде государственного и коммунального имущества. В частности, до 1 января 2028 года приостанавливается действие нормы, которая исключала из сферы действия соответствующего закона аренду жилья государственного жилищного фонда и жилищного фонда территориальных общин.

Это создает правовые предпосылки для использования механизмов аренды такого имущества, если соответствующие объекты могут быть задействованы для проживания переселенцев.

В то же время сам закон не означает, что каждая семья ВПЛ автоматически получит жилье. Порядок предоставления конкретных помещений будет зависеть от наличия объектов и условий соответствующих программ.

Единое жилищное окно для ВПЛ: какие возможности готовит правительство

Среди направлений жилищной поддержки переселенцев также рассматривают создание так называемого единого жилищного окна. Его цель — упростить доступ к государственным и местным программам для людей, потерявших дома из-за войны.

Идея заключается в том, чтобы человек мог один раз обратиться в государственные органы и получить информацию о доступных ему вариантах жилищной поддержки. Это могут быть программы частной аренды, социальное арендное жилье или компенсация за уничтоженную недвижимость.

Отдельно планируют систематизировать информацию о местах временного проживания переселенцев и проверить, сколько помещений действительно доступны и пригодны для заселения семей, в том числе маломобильных людей.

Такой подход должен сократить количество повторных обращений и упростить поиск жилья. При этом единое жилищное окно следует рассматривать как планируемый механизм, а не как уже доступную каждому переселенцу услугу.

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