Украина может получить $1,67 млрд: МВФ приступил к пересмотру программы финансирования
- Миссия МВФ начала второй и третий пересмотр программы EFF для Украины.
- В пересмотре примут участие представители Национального банка.
- Встречи будут проходить во Львове и Варшаве, часть специалистов будет приобщаться онлайн.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу относительно второго и третьего пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. По результатам пересмотров наша страна может получить $1,67 млрд.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).
Просмотр программы МВФ для Украины
Представители Национального банка Украины присоединятся к работе миссии МВФ. В рамках пересмотра запланированы встречи с руководством и экспертами Фонда.
Стороны обсудят прогресс Украины в выполнении программы EFF, результаты согласованных мер, а также дальнейшие приоритеты экономической и финансовой политики.
Отдельное внимание будет уделено обеспечению макрофинансовой стабильности, поддержанию устойчивости финансовой системы и выполнению структурных маяков программы.
Миссия будет работать в гибридном формате. Встречи представителей Украины и МВФ будут проходить во Львове и Варшаве, а специалисты НБУ будут также приобщаться к обсуждениям онлайн.
В Нацбанке отмечают, что сотрудничество с Международным валютным фондом остается важным для сохранения макрофинансовой стабильности Украины, поддержки доверия международных партнеров и привлечения необходимого внешнего финансирования в условиях полномасштабной войны.
По итогам второго и третьего пересмотров программы расширенного финансирования EFF Украина может получить $1,67 млрд.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что МВФ поможет Украине привлечь часть средств, необходимых для поддержания финансовой стабильности государства в 2027 году.