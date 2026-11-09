Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу относительно второго и третьего пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. По результатам пересмотров наша страна может получить $1,67 млрд.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

Просмотр программы МВФ для Украины

Представители Национального банка Украины присоединятся к работе миссии МВФ. В рамках пересмотра запланированы встречи с руководством и экспертами Фонда.

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Стороны обсудят прогресс Украины в выполнении программы EFF, результаты согласованных мер, а также дальнейшие приоритеты экономической и финансовой политики.

Отдельное внимание будет уделено обеспечению макрофинансовой стабильности, поддержанию устойчивости финансовой системы и выполнению структурных маяков программы.

Миссия будет работать в гибридном формате. Встречи представителей Украины и МВФ будут проходить во Львове и Варшаве, а специалисты НБУ будут также приобщаться к обсуждениям онлайн.

В Нацбанке отмечают, что сотрудничество с Международным валютным фондом остается важным для сохранения макрофинансовой стабильности Украины, поддержки доверия международных партнеров и привлечения необходимого внешнего финансирования в условиях полномасштабной войны.

По итогам второго и третьего пересмотров программы расширенного финансирования EFF Украина может получить $1,67 млрд.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что МВФ поможет Украине привлечь часть средств, необходимых для поддержания финансовой стабильности государства в 2027 году.

Источник : НБУ

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