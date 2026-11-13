Несмотря на то, что до Нового года осталось около полутора месяцев, часть украинцев уже начинает готовиться к празднику. В частности, откладывает деньги на покупки, планирует меню и постепенно закупает продукты для новогоднего стола. Одним из популярных праздничных деликатесов остается красная икра.

Однако в этом году ее стоимость может неприятно удивить покупателей. Ведь на цену влияют не только валютный курс и расходы на доставку, но и ситуация с выловом дикой красной рыбы, из которой получают икру.

Факты ICTV расспросили главу Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрия Загуменного, что будет с ценами на красную икру перед Новым годом и смогут ли украинцы сэкономить на праздничных покупках.

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Подорожает ли красная икра перед Новым годом 2027

По словам Дмитрия Загуменного, в этом году ситуация с выловом дикой красной рыбы оказалась неблагоприятной. Особенно ощутимо сокращение объемов наблюдается на Аляске.

Как рассказал эксперт, мировой промысел дикой красной рыбы, которую используют для производства икры, сосредоточен преимущественно в двух странах — России и США. Украина из-за войны и разрыва торговых отношений с Россией не импортирует оттуда эту продукцию. Поэтому основным источником поставок для украинского рынка остаются Соединенные Штаты.

Именно оттуда в Украину поступает икра горбуши, кеты, кижуча и других видов лососевых рыб. Однако в этом году объемы вылова существенно сократились. Причины такого снижения до конца не выяснены. Одним из факторов может быть естественная цикличность воспроизводства отдельных видов рыбы, в частности горбуши.

— Это уже отразилось на закупочной стоимости продукции. Цена на икру на закупочном рынке фактически выросла вдвое по сравнению с прошлым годом, — рассказал эксперт.

Соответственно, украинским покупателям также придется учитывать это подорожание. Импортеры закупают продукцию за валюту, поэтому на конечную стоимость дополнительно будет влиять курс гривны.

Расходы на логистику также остаются одним из факторов формирования цены, хотя в этом году основная нагрузка связана именно с увеличением стоимости закупки дикой икры.

Сколько будет стоить красная икра перед Новым годом

Дмитрий Загуменный отметил, что на украинском рынке представлена не только икра дикого лосося, но и икра форели. Последнюю преимущественно выращивают на специализированных хозяйствах в скандинавских странах, в частности в Дании, Норвегии и Финляндии.

Такая икра обычно является более доступной альтернативой дикой красной икре. Однако в этом году и ее не обойдет общее повышение цен.

По прогнозу Дмитрия Загуменного, стоимость икры форели может вырасти примерно на 20–30% по сравнению с прошлым годом. На это влияют увеличение спроса на такую продукцию и расходы производителей.

Форель выращивают и в Украине. Соответствующие хозяйства работают, в частности, в западных областях. Однако отечественным производителям также приходится учитывать рост собственных расходов, поэтому украинская продукция тоже может подорожать.

— Рассчитывать на то, что более доступная альтернатива дикой икре останется по прошлогодним ценам, не стоит. Даже если покупатели будут выбирать икру форели вместо продукции из дикого лосося, расходы на праздничные покупки вырастут, — отметил эксперт.

Так, если в прошлом году 100 г икры форели стоили 300–400 грн, то в этом году придется заплатить 360–500 грн.

Подорожает ли красная рыба в Украине

Изменения на рынке икры не означают такого же скачка цен на красную рыбу. По словам Дмитрия Загуменного, около 95% красной рыбы, которую продают в Украине, выращивают на норвежских фермах.

В отличие от дикого вылова, промышленное выращивание имеет прогнозируемый производственный цикл. Поэтому цены на такую продукцию меньше зависят от естественных колебаний численности рыбы и результатов сезонного вылова.

Основными факторами, которые будут влиять на стоимость красной рыбы для украинцев, остаются расходы на логистику и валютный курс.

В частности, изменение курса доллара или евро влияет на закупочную цену импортируемого товара. После ввоза продукции в Украину валютная составляющая учитывается при расчете налогов, в том числе НДС. Затем эти расходы закладываются в стоимость товара для конечного покупателя.

Поэтому даже при относительно стабильных закупочных ценах на саму рыбу украинские потребители могут ощутить подорожание из-за курсовых изменений и расходов на доставку.

В целом наибольший рост цен перед новогодними праздниками ожидается именно в сегменте красной икры. Причина — сокращение вылова дикой рыбы и существенное увеличение закупочной стоимости. Икра форели также может подорожать, тогда как цены на выращенную красную рыбу в большей степени будут зависеть от валютного курса и логистики.

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