Работа в сфере культуры охватывает множество направлений, от организации досуга и проведения мероприятий до сохранения исторического наследия и развития искусства. Сотрудники этой отрасли ежедневно участвуют в культурной жизни общин и обеспечивают работу соответствующих учреждений.

Будет ли повышение зарплат работникам культуры и что предлагают представители правительства, читайте в материале Фактов ICTV.

Будет ли повышение зарплат работникам культуры в Украине

Как сообщили в Кабмине, с 1 января 2027 года в Украине начнется первый этап реформы оплаты труда работников сферы культуры. Кабинет министров принял решение о повышении должностных окладов в государственных и коммунальных учреждениях культуры. Изменения также коснутся работников Украинского культурного фонда и Украинского института книги.

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О запуске реформы сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины — министр культуры Татьяна Бережная. По ее словам, над подготовкой изменений команда работала шесть месяцев. Следующим шагом должен стать переход к современной и прозрачной модели оплаты труда.

На сколько повысят зарплаты работникам культуры в 2027 году

Решение правительства предусматривает увеличение должностных окладов, рассчитанных по Единой тарифной сетке, на 70%. Повышение зарплат работникам культуры запланировано с 1 января 2027 года.

Отдельно определены условия для работников государственных и коммунальных учреждений культуры, должностные оклады которых устанавливаются с применением повышающих коэффициентов до 1,3 включительно. Для этой категории оклады увеличат на 40%.

Фактический размер выплат будет зависеть и от других составляющих заработной платы.

Кто будет отвечать за повышение выплат

Правительство поручило областным и Киевской городской государственным администрациям, а также военным администрациям обеспечить выполнение решения в учреждениях, которые находятся в сфере их управления.

Органам местного самоуправления рекомендовали применять новые правила оплаты труда в коммунальных учреждениях. Также им предложили повышать эффективность сети культурных учреждений, чтобы средства, высвободившиеся благодаря таким изменениям, направлять на увеличение зарплат работников.

Для чего проводят реформу оплаты труда

Повышение окладов является первым этапом комплексной реформы оплаты труда в сфере культуры. Ее реализация предусмотрена Стратегией развития культуры в Украине до 2030 года.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дария Марчак пояснила, что изменения должны стать частью обновления системы оплаты труда в бюджетном секторе. Среди задач — внедрение единых и понятных принципов, справедливое вознаграждение за работу и повышение конкурентоспособности профессий, финансируемых из бюджета.

В Министерстве культуры ожидают, что реформа поможет сделать работу в культурной сфере более престижной, сохранить специалистов в Украине и усилить возможности культурных учреждений во время войны и в период послевоенного восстановления.

Источник: Кабинет министров Украины

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